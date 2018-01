Nakon presice kineskog veleposlanika, čini se kako je gradnja Pelješkog mosta dobila novu političku dimenziju

Odluka inače vrlo samozatajnog kineskog veleposlanika u Hrvatskoj Hu Zhaominga da sazove konferenciju za novinare, osim što je ozbiljan presedan zbog povoda radi kojeg je održana, ujedeno je bila i jasan pokazatelj koliko je najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu stalo da unapređenja gospodarskih i političkih odnosa s Hrvatskom.

Naime, veleposlanik Hu Zhaoming reagirao je na žalbe koje su austrijske tvrtke Strabag i talijansko-turski konzorcij Astaldi i Ictasa uložile na odluku Hrvatskih cesta da gradnju Pelješkog mosta dodijeli kompaniji China Road and Bridge Corporationom (CRBC). Veleposlanik Hu Zhaoming jasno je dao do znanja kako Peking drži da je odgovornost za odluku na vladi, a ne na tvrtki Hrvatske ceste.

“Strabag, Astaldi i Ictas svojim optužbama ne napadaju kineske tvrtke, nego dovode u pitanje nadležnost hrvatskih i europskih institucija.” Veleposlanik je također poručio da će odluka o tomu komu će biti povjerena gradnja Pelješkog mosta biti od iznimne važnosti jer će pokazati “jesu li kineske investicije dobrodošle u Hrvatsku”. Ako se ostane pri odluci da most gradi kompaniji China Road and Bridge Corporationom, “to će biti pozitivan signal za kinesku stranu i pokazati će da hrvatska vlada pozdravlja ulaganja iz Kine”, upozorio je veleposlanik Hu Zhaoming.

Političko pitanje

Dodao je kako će kineske tvrtke prepoznati važnost te odluke pa je izrazio uvjerenje da će “relevantne institucije u Hrvatskoj brzo odgovoriti na te žalbe kako bi se ugovor što prije potpisao i što prije započela izgradnja”. Tako je eto pitanje gradnje Pelješkog mosta daleko preraslo ekonomsku i gospodarsku dimenziju te je dobilo izniman politički značaj.

Naime, Hrvatske ceste su državna tvrtka kao što je i konzorcij China Road and Bridge Corporationom, u vlasništvu kineske države i pod kontrolom vlade u Pekingu, pa sada više nije riječ o odnosu dviju kompanija, nego ponajprije dviju država. Što, dakako, stavlja premijera Andreja Plenkovića u krajnje osjetljivu situaciju budući da je za Hrvatsku od iznimne važnosti da privuče što više kineskih ulagača.

Rušenje cijene?

Veleposlanik Hu Zhaoming istaknuo je kako će Pelješki most, ako će ga graditi kineska kompanija, biti najbrže i najkvalitetnije izgrađen most te da će to biti dokaz kako je to bio jako dobar odabir. Uostalom, podvukao je, “više od polovice svih takozvanih super mostova u svijetu izgradile su kineske tvrtke”. Veleposlanik Hu Zhaoming je dodao kako nije iznenađen žalbama konkurentskih tvrtki koje su izgubile na natječaju, ali je iznenađen argumentacijom da je kineski konzorcij, predvođen China Road and Bridge Corporation, ponudio dampinšku cijenu te da je riječ o konzorciju koji je pod kontrolom države.

“Te su tvrdnje”, ustvrdio je kineski veleposlanik, “neutemeljene”. Hrvatske ceste odabrale su kineskog izvođača radova jer je ponudio najnižu cijenu, od 2,08 milijardi kuna. Austrijski Strabag ponudio je 2,6 milijardi kuna, a talijansko-turski konzorcij Astaldi i CT Ictas 2,5 milijardi kuna. “Kako se može govoriti o damping cijeni kad je hrvatska strana procijenila vrijednost radova na 1,8 milijardi kuna, a CRBC je ponudio cijenu veću od dvije milijarde kuna. Ako je dvije milijarde kuna cijena ispod realne, što je onda 1,8 milijardi kuna? Nudimo znatno manju cijenu od konkurencije jer to možemo”, pohvalio se veleposlanik Hu Zhaoming.

Izrazio je također čuđenje što se tek sada povlači pitanje državnog vlasništva CRBC-a, s obzirom da ta kineska tvrtka ni u jednom trenutku nije skrivala svoju vlasničku strukturu. Osim toga veleposlanik Hu Zhaoming objasnio je da kineske tvrtke nemaju nikakvih problema kad rade u Austriji, Italiji i Turskoj te je naglasio da dobro surađuju s austrijskim, talijanskim i turskim tvrtkama i da državno vlasništvo nad kineskim tvrtkama do sada u tim zemljama nije bio problem.

Kulturni centar i avionska veza

“Tada nema nikakvih problema, ali sada je problem nastao u Hrvatskoj. To se jednostavno ne može razumjeti”, kazao je kineski veleposlanik.”Igraju na političku kartu”, zaključio je veleposlanik Hu Zhaoming te dodao kao te kompanije misle samo na svoj vlastiti profit, dok “kineske tvrtke promatraju širu sliku, uzimajući u obzir sveukupnost odnosa Kine i Hrvatske”. Veleposlanik je također izrazio zabrinutost što će politički motivirane žalbe dovesti do kašnjenja početka gradnje mosta. Potvrdio je da će kineske tvrtke, ako dobiju posao gradnje Pelješkog mosta, angažirati domaće radnike i dobavljače.

“Naš je princip da što je moguće više koristimo lokalne radnike”, poručio je veleposlanik Hu Zhaoming. Najavio je mogućnost da se ove godine otvori Kineski kulturni centar u Hrvatskoj te je kazao da su dvije velike kineske aviokompanije pokazale interes za uvođenje izravnih letova između Kine i Hrvatske. Zaključio je kako se ove godine očekuje da će oko 200.000 kineskih turista posjetiti Hrvatsku. Budući da oni potroše za boravka oko 750 eura po osobi, prošle godine ostavili su u Hrvatskoj čak 150 milijuna eura.