Ne, stvarno, gdje je predsjednica? Nije se pojavila na prijemu za pravoslavni Božić, nema je nigdje

Danas je, dakle, održano tradicionalno primanje Srpskog narodnog vijeća u povodu proslave pravoslavnog Božića. Premijer se odazvao je pozivu, održao je i kraći govor te odgovarao na pitanja novinara, no predsjednica se nije pojavila.

Milorad Pupovac potvrdio je da je, logično, bila pozvana i izjavio kako bi oni voljeli da je bila s njima, ili da je ‘bila u nekoj drugoj osobi’, odnosno da je poslala izaslanika.

Na primanju su, usput, bila četiri ministra, predstavnici oporbe, sindikata, zagrebački gradonačelnik i tako dalje. Upitan kako komentira to što na primanje, koje organizira Srpsko narodno vijeće, nije došao nitko iz Ureda predsjednice RH, premijer je kazao kako on nije komentator, te da je on bio pozvan pa je došao.

‘Trebala je ići na put koji je otkazan’

Na daljnje pitanje misli li da je to dobra poruka, rekao je da svatko mora odgovarati za svoje pozivnice i da on ne može odgovarati za pozivnice drugih ljudi. Predsjednica se nije oglašavala ni na Facebooku, gdje rado komentira i čestita u raznim prigodama.

RTL je u svojoj središnjoj informativnoj emisiji maloprije objavio kako su iz njezina ureda priopćili da je “predsjednica trebala ići na put koji je otkazan”. U javnosti se zadnji put pojavila prije 12 dana da bi, kako je najavila, “blagdane provela s obitelji”. Povratak je najavila prvog radnog dana no, javlja također RTL, nema je do ponedjeljka.