U stvaranje poduzetničke zone u Pleternici uložen je ogroman novac: otkupljeno je i objedinjeno zemljište, izgrađene su pristupne ceste i nogostupi, do građevinskih parcela dovedeni su plin, voda i kanalizacija, a posebno izgrađena trafostanica osigurava pristup električnoj energiji. Samo u 2010. u tu je poduzetničku zonu uloženo dva milijuna kuna, a prigodom posjete Pleternici tadašnje premijerke Jadranke Kosor krajem te godine, Franjo Lucić, gradonačelnik tog grada i već tada zastupnik u Hrvatskom saboru, najavio je proširenje poduzetničke zone.

Danas, pleternička poduzetnička zona zjapi prazna: na njoj nema ni jedne hale, ni jednog pogona, a najveću korist od nje ima obitelj Fanje Lucića. Njegovi sinovi Tomislav, Domagoj i Franjo, odnosno njihova obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u poduzetničkoj zoni i zemljištu kojim raspolaže Grad Pleternica kupili su ili zakupili gotovo 30 hektara, no ondje neće niknuti tvorničke hale, već tri spomenuta OPG-a tamo sade luk, pšenicu, ječam…

OPG mlađeg Lucića zakupio zemlju na 20 godina

S Gradom Pleternicom, gdje je Franjo Lucić bio gradonačelnik u nekoliko mandata, OPG-ovi u vlasništvu sva tri njegova sina zakupili su istoga dana – 1. prosinca 2016. zemljišta u vlasništvu Poslovne zone, odnosno Garada Pleternice, kako to piše u ugovorima ”u svrhu poljoprivredne proizvodne”. Tako je OPG Franje Lucića (25) zakupio ukupno 20,2617 hektara i to na rok od 20 godina, a godišnja zakupnina iznosi 15.196,28 kuna.

OPG Tomislava Lucića (30), pak, koji je prijavljen na istoj adresi kao i onaj njegovog brata Franje (Prilaz 19, Pleternica) zakupio je nešto više od pola hektara, također na rok najduže do 20 godina, uz najam od 383,85 kuna. Treći OPG u vlasništvu najstarijeg sina bivšeg gradonačelnika Pleternice, a sada HDZ-ovog zastupnika u Saboru, Domagoja Lucića (32), prijavljenog u Zagrebu, (u stanu kojeg su Lucićeva djeca kupila od Tvrtke TOFRADO prije nego što je s milijunskim dugovima završila u stečaju) iznajmio je pola hektara, na rok od 20 godina, za iznos od 400,73 kune godišnje.

Lucić je sve poslove prebacio na djecu, suprugu i brata

Sva tri OPG-a 16. siječnja ove godine potpisali su zanimljive anekse ugovora o zakupu gradskog zemljišta u kojem rok zakupa više nije najduže 20, već pet godina, no pojavljuje su i klauzula koja Gradu Pleternica omogućuje da ”u svakom trenutku” može raspisati natječaj za prodaju tog zemljišta, čime se onda raskida ugovor o zakupu. Ali, to otvara mogućnost da sva tri OPG-a u vlasništvu Lucićevih sinova to zemljište ”u svakom trenutku” otkupe i postanu njegovi vlasnici.

Uostalom tvrtka TOFRADO trgovina, u vlasništvu Lucićevog sina Tomislava (koja je nedavno, kako je Telegram pisao, dobila milijun eura državnih poticaja za poljoprivrednu proizvodnju) već je 18. svibnja ove godine u poslovnoj zoni kupila 6,3 hektara zemljišta. Doduše, to zemljište tada više nije bilo u vlasništvu Grada Pleternice, ona ga je prodala tvrtkama požeškog tajkuna Josipa Galića, čije građevinska tvrtka radi mnoge poslove u Pleternici, a ovaj pak zemljište u Poslovnoj zoni, za 1,68 milijuna kuna prodao TOFRADO trgovini.

Naravno, ni u toj priči o neobičnom korištenju zemljišta u Poslovnoj zoni Pleternica, koje sada služi ne za industrijsku, već poljoprivrednu proizvodnju, nigdje nema glave obitelji, saborskog zastupnika HDZ-a, Franje Lucića. Sve razgranate obiteljske poslove on je prebacio na djecu, suprugu Ankicu i brata Dragu, a on i dalje slovi za najsiromašnijeg saborskog zastupnika, koji u svojoj imovinskoj kartici nema ni kuće, ni stana, ni automobila, ni dionica, ni ušteđevine, već samo njivicu vrijednu 15.000 kuna.