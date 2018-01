Nakon što se zagrebačka Čistoća nebrojeno puta osramotila na sudovima tražeći potpuno neosnovano od građana da plate dugove za odvoz smeća, o čemu je Telegram u više navrata pisao, sada se to dogodilo i Čistoći iz Zadra. Pokušali su, naime, ovršiti gospođu kojoj otpad uopće nije odvožen nije imala kantu u koju bi ga odlagala, niti živi u kući za koju su joj ispostavljali račune.

U pitanju je račun od 238,14 kuna koji je gospođa iz Zadra dobila za svoju kuću u Zemuniku Donjem. Iako je formalno vlasnica te nekretnine, u njoj uopće ne živi pa nema ni otpada koji bi zadarska Čistoća trebala zbrinjavati. Gospođa, naime, stanuje u Zadru i tamo uredno plaća sve svoje račune.

Evo kako je tekao pokušaj ovrhe zbog računa za smeće

Čistoća je bez obzira na sve to protiv nje 31. kolovoza prošle godine pokrenula ovrhu. Rješenje o ovrsi napisala je javna bilježnica Alkica Kolega Zubčić, no gospođa iz Zadra uložila je na njega prigovor.

Slučaj je zato završio na Općinskom sudu u Zadru koji je utvrdio da je u pitanju dugovanje za odvoz smeća od ožujka do kolovoza 2016. godine. Zadranka je odgovarajući na tužbu kojom je protiv nje pokrenuta ovrha dodala i da njezina kuća u Zemuniku Donjem nema ni struju ni vodu, a od Čistoće nikada nije dobila spremnik za otpad.

Zadarska tvrtka dobila je još 20. veljače 2015. godine koncesiju za prikupljanje smeća u tom mjestu. No, tek 29. kolovoza 2017. utvrdili su da im u poslovnim knjigama postoje neplaćeni računi, među kojima i onaj gospođe iz Zadra. Na osnovu tog podatka, tzv. vjerodostojne isprave, pokrenuli su ovrhu.

Sutkinja je nabrojala sve dokaze koji su nedostajali

Ali, im je sudac Općinskog suda u Zadru Mario Pešić već na početku presude dao prvu odbijenicu – vjerodostojna isprava po Zakonu o parničnom postupku jednostavno nije dokaz. Samo javne isprave, podsjetila je sutkinja direktora Čistoće Darka Maračića, može se kao istinita prihvatiti na sudu.

Osim toga Čistoća, kao što to također traži zakon, nije u ovom ovršnom postupku dokazala da je gospođa iz Zadra doista koristila uslugu prikupljanja komunalnog otpada u Zemuniku Donjem. Doduše, iz Čistoće su na sudu predočili dokument iz kojeg proizlazi da je ona vlasnica te kuće, no to im nije bilo dovoljno. Nisu, naime, priložili niti jedan dokaz da su joj ta tu adresu isporučili kantu za smeće niti da su joj otpad odvozili.

Nisu dostavili ni prijepis računa koji navodno nisu plaćeni

Da stvar bude još gor,a tijekom postupka nisu dostavili ni prijepis računa koje Zadranka navodno nije platila, niti cjenik svojih usluga koji je vrijedio tijekom ljeta 2016. godine. Dostavili su samo cjenike koji su vrijedili od početka prošle godine.

“Prema tome, Čistoća svoje potraživanje nije dokazala. U Ugovoru o koncesiji dužni su svoje usluge komunalne usluge naplaćivati na osnovu odobrenog cjenika, a račun mora sadržavati popis izvršenih usluga”, zaključio je sudac u presudi kojom je poništio rješenje o ovrsi na 238,14 kuna, kao i troškove ovršnog postupka od 187,50 kuna.