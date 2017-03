Pravni fakultet u Osijeku, doznajemo, promaknuo je profesoricu uhvaćenu u bizarnoj prevari

Osječki Pravni fakultet ponovno se našao u središtu afere, nakon što je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera jučer postavio ”prinudnog upravitelja”. Dogodilo se to nakon što su 7. veljače ove godine dekan i trojica prodekana podnijeli ostavke i nakon što je 20. ožujka ostavka dekana prihvaćena, a na sjednici Fakultetskog vijeća, sljedećeg dana, nije izabran vršitelj dužnosti dekana.

Tako se osječki Pravni fakultet našao u središtu nove afere, nakon nedavnog skandala kada je istragom USKOK-a utvrđeno da je nekoliko profesora, među njima i tadašnji dekan tog Fakulteta, Igor Bojanić (koji je krivnju priznao i nagodio se s USKOK-om, a kazna zatvora zamijenjena mu je društveno korisnim radom), bilo upleteno u veliku aferu primanja mita, odnosno prodaje ispita.

Ostavka dekana Borisa Bakote (koji je Telegramu potvrdio da s 31. ožujka odstupa s mjesta dekana Pravnog fakulteta), te trojice prodekana Igora Vuletića, Mate Palića i Tunjice Petraševića uslijedila je nakon neobične odluke Fakultetskog vijeća koje nije prihvatilo mišljenje Etičkog povjerenstva da je Jelena Legčević, prorektorica za poslovanje i razvoj, ozbiljno prekršila Etički kodeks, zbog čega je zatražena njena smjena.

‘Povrijedila je osnovna načela akademske zajednice’

Etičko povjerenstvo, naime, zaključilo je kako je prorektorica Legčević u svom izvješću o radu na projektu ”Influence of motivation factors on the effectiveness of public administration actions”, u čak dvije rubrike – objavljeni radovi i radovi prihvaćeni za objavu – napisala kako je taj rad tiskan u zborniku radova. Međutim, spomenuti rad nije objavljen jer je dobio dvije negativne recenzije, o čemu je ona izvještena u pisanom obliku.

Iako je to znala – zaključilo je Etičko povjerenstvo – ona je sporni rad ipak uvrstila kao objavljen, te joj je temeljem bodovanja osječko Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera dodijelio novčani iznos od 9.800 kuna.



No, kao što smo rekli, kada se izvještaj Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta 7. veljače ove godine našao na sjednici Fakultetskog vijeća, od 37 prisutnih članova samo je sedmero njih (među njima dekan i tri prodekana) smatralo kako je prodekanicu Legčević zbog učinjenog trebalo smijeniti.

Deset članova Fakultetskog vijeća tome se usprotivilo, a čak njih 20 bilo je suzdržano. Nisu smatrali da je za smjenu prodekanice dovoljno to što je, kako stoji u mišljenju povjerenstva, ”povrijedila osnovna načela i vrijednosti koja promiče akademska zajednica”, te da je neprihvatljivo ”svako izmišljanje podataka ili rezultata, kao i fiktivno predstavljanje te njihovo bilježenje i objavljivanje”.

Postala je izvanredna profesorica nakon dvije godine

Revoltirani takvim ishodom glasovanja dekan i trojica prodekana podnijeli su ostavke. – Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta, kao institucije koja obrazuje buduće suce i državne odvjetnike, premoćnom većinom je odlučilo ne prihvatiti zahtjev za smjenom prodekanice koja se ogriješila o Etički kodeks i, vjerojatno, počinila i kazneno djelo. Umjesto toga, odlučilo ju je unaprijediti, imenovavši je u zvanje izvanredne profesorice.

Ona je jedina u povijesti osječkog Sveučilišta kojoj je pošlo za rukom postati izvanrednom profesoricom nakon samo dvije i pol godine od izbora za docenticu, budući da Sveučilište ne daje suglasnost za radno mjesto izvanrednog profesora prije nego protekne pet godina od izbora za docenta, o čemu postoji izričit naputak – rekao je za Telegram jedan od profesora na osječkom Pravnom fakultetu.

Dužnost vršitelja dužnosti dekana Pravnog fakulteta u Osijeku, do izbora novog, obavljat će Rudolf Scitovski, profesor na osječkom Prirodoslovno matematičkom fakultetu, no afera time neće biti završena. Pred Etičkim povjerenstvom osječkog Sveučilišta, naime, nalazi se prijava protiv još uvijek aktualnog dekana Borisa Bakote da je kao koautor jednog znanstvenog rada plagirao tuđe znanstvene teze.