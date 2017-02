Nitko zapravo ne zna kakva će biti Trumpova politika prema Ukrajini i to kod njihovih političara stvara blagu paniku

Ovih se dana po Washingtonu često može čuti ukrajinski jezik. Od američkih izbora u studenom ukrajinski dužnosnici često su u američkom glavnom gradu. Nedavno je u sklopu samo jednog posjeta 70 ukrajinskih političara posjetilo Kongres, a jedan je zaposlenik kongresa Foreign Policyju rekao kako ne prođe dan da na Capitol Hillu ne naleti na nekog ukrajinskog parlamentarca.

Jedan od razloga tome sigurno je uloga koju SAD ima u ukrajinskoj unutrašnjoj politici. Podrška utjecajnih Amerikanaca puno znači za političare u Ukrajini. “Postoji percepcija da su SAD odlučujući čimbenik u Ukrajini. Kad je Trump izabran, sve interesne skupine, sve elite, zaključile su da je iznimno važno da se povežu s novom administracijom”, kaže Vasilij Filipčuk, bivši diplomat i voditelj Međunarodnog centra za proučavanje politika u Kijevu.

Ne zna se kakva će biti američka politika

Drugi razlog je to što se zapravo ne zna puno o tome kakva će biti politika nove administracije spram Ukrajine, niti se zna tko je zadužen za komunikaciju između dviju zemalja. Političari iz Ukrajine dolaze u SAD u nadi da će na neki način uspjeti iskoristiti taj vakuum.

“Puno je nesigurnosti i tjeskobe u Kijevu oko Trumpa i mogućih promjena u vezi Rusije i Ukrajine“, kaže Balasz Jarabik, akademik s Carnegie Endowment for International Peace. Tranzicija od Obamine Bijele kuće do Trumpove administacije bila je burna za mnoge zemlje zahvaljujući nejasnim i zbunjujućim porukama koje su slane u javnost. No, nigdje nije toliko nejasnoća kao po pitanju Ukrajine u kojoj je u sukobima u posljednje dvije godine poginulo 10.000 ljudi.

Do sada su slane kontradiktorne izjave

Trumpova administracija i njene kontradiktorne izjave u vezi Rusije samo su povećale nervozu Kijeva. Trump je govorio kako želi veću suradnju s Rusijom, posebno u Siriji i na području borbe protiv terorizma. U isto vrijeme, iz nove administracije kažu kako nova suradnja nije moguća, a ključni članovi Trumpova tima, uključujući Mikea Pencea i Jamesa Mattisa, naglašavali su prijetnju koju Kremlj predstavlja.

Ukrajinska vlada trudila se uspostaviti pouzdane linije komunikacije s Bijelom kućom. “Želimo shvatiti tko će biti osoba koja će biti odgovorna za američku politiku u Europi. Trenutno se još ne zna tko će to biti”, rekao je Valerij Čalij, ukrajinski veleposlanik u Washingtonu.

Prostor za amatersku diplomaciju

U međuvremenu, šupljina u gornjim slojevima američkih diplomatskih ustanova otvorila je vrata amaterskoj, a u nekim slučajevima i neprincipijelnoj diplomaciji. Na primjer, prošlog vikenda jedan je takav slučaj ispričan u New York Timesu. Andrej Artemenko, ukrajinski parlamentarac iz Radikalne stranke radio je s Trumpovim privatnim odvjetnikom Michelom Cohenom i Trumpovim poslovnim partnerom Felixom Slaterom tajni mirovni plan, koji je trebalo predati sada već bivšem savjetniku za Nacionalnu sigurnost Michaelu Flynnu.

Plan je Artemenko, inače marginalan, ali ambiciozan političar, radio bez dozvole vlade. Na koncu je izbačen iz svoje stranke u parlamentu, a ukrajinski državni odvjetnik pokrenuo je istragu. Artemenko tvrdi kako je članak u Timesu lažan i prijeti tužbama. U narednim danima pojavljivali su su brojni mirovni planovi. Jedan je predložio i bivši predsjednik koji se trenutno nalazio u izgnanstvu u Rusiji, Viktor Janukovič.

Navodno je i vlada tražila neslužbene kanale

Druge diplomatske intervencije povezane su uglavnom s predsjedničkim izborima koji se u Ukrajini trebaju održati 2019. godine. Početkom veljače Julija Timošenko, bivša premijerka i glasna oponentica predsjednika Porošenka sastala se s Donaldom Trumpom i Mikeom Penceom koji su je navodno uvjeravali kako njihova administracija neće napustiti Ukrajinu i da neće maknuti sankcije Rusiji dok ne povuče vojsku iz zemlje.

Iako se službeno protivila neslužbenim kontaktima, ukrajinska vlada i sama je tražila put do Trumpova uha. Jedan od tih puteva, prema glasinama, išao je preko Oleksandre Nikolajenko, ukrajinskog modela i bivše natjecateljice na Miss Universe. Nikolajenko je udana za Phila Ruffina, bliskog Trumpovog prijatelja.

Ukrajina je ipak nekako došla do Trumpova kruga

Prema izvoru FP-a bliskom ukrajinskoj vladi, Nikolajenko je veleposlaniku Čaliju rekla da ga može spojiti s bilo kime u administraciji i da je već počela dogovarati sastanke. Čalij je FP-u rekao kako se upoznao s Nikolajenko na neformalnom događanju i da ju je kasnije pozvano u ukrajinsko veleposlanstvo, ali da mu nije pomagala pri prikupljanju kontakata.

Bilo kroz tradicionalne kanale komunikacije, bilo kroz one neformalne, ili možda kombinacijom obje opcije, Ukrajina je donekle uspjela doći do Trumpova užeg kruga. Čalij je u tome imao ključnu ulogu, tako što se povezao s Trumpovim pomoćnicima nakon pobjed, i tako se uspio i osobno sastati s Trumpom u danima prije inauguracije.

Početna neorganiziranost ostavila traga

Početkom veljače, Porošenko je bio jedan od prvih stranih vođa koji je razgovarao s Trumpom, što je prilično impresivno dostignuće za ukrajinsku diplomaciju. Nakon prvih par zbunjujućih mjeseci, sada izgleda da se Porošenkova administracija vratila tradicionalnim linijama komunikacije.

Porošenko se 18. veljače sastao s Penceom, a pokušava se dogovoriti službeni posjet Washingtonu u ožujku. No, neorganiziranost Trumpove administracije već je ostavila traga na situaciji u Ukrajini tako što je produbila unutrašnje političke rivalitete koji bi mogli biti prijetnja stabilnosti.