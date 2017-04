Novi HDZ-ov amandman na Lex Agrokor dosta je dobar za banke. Jamči im da će se one prve naplatiti

Klubovi HDZ-a, HNS-a i saborski Odbor za zakonodavstvo poslali su amandmane na zakon o Agrokoru. Izmjene koje predlažu iz kluba HDZ-a dodatno štite radnike i Poreznu upravu, ali prednost pri naplati daje bankama koje će osigurati novo kreditiranje Agrokoru.

“Bojim se da je ovaj amandman direktna posljedica Alvarezovog posjeta premijeru, jer ukoliko bude usvojen značit će da novo kreditno zaduženje ima apsolutni prioritet naplate pred drugim potraživanjima, čak i ako postupak izvanredne uprave ne uspije” napisao je SDP-ov Peđa Grbin na Facebooku.

Dodana je rečenica koja štiti banke

“Izvanredna uprava ima mogućnost kreditnog zaduženja. I apsolutno je legitimno da takvo novo kreditno zaduženje, u slučaju izvaredne uprave, ima prednost pred drugim zaduženjima. Onaj koji ulaže novac u firmu tijekom izvanredne uprave treba biti zaštićen jer omogućava novu likvidnost i omogućava ono što je cilj izvanredne uprave, a to je opstanak firme. S time se načelno svi možemo složiti”, rekao nam je Grbin u kratkom telefonskom razgovoru.

Međutim, ovim amandmanom, dodaje se nova rečenica, koja kaže “vjerovnici tražbina i zaduženja i iz stavka prvog ovoga članka smatrat će se vjerovnicima stečajne mase u slučaju otvaranja stečajnog ili bilo kojeg drugog postupka”. Stvar je tome što vjerovnici stečajne mase imaju prednost pred namirenjem svih ostalih vjerovnika stečajnog dužnika, pojašnjava Grbin.

Banke nemaju nikakav rizik

“Uzmimo na primjer ovu situaciju. Zatvorili smo firmu, radnici odlaze kući, a mi moramo uzeti zaštitare da paze da netko ne bi upadao u firmu i krao robu. Normalno da plaćanje tim zaštitarima ima prednost pred plaćanjem vjerovnicima stečajnog dužnika jer u protivnom nitko ne bi došao čuvati firmu. To je logika stečajnog postupka. Ovdje se to kreditno zaduženje koje je dano u postupku izvanredne uprave stavlja u isti rang takvih obveza stečajne mase”, kaže Grbin.

To, dodaje, znači da će se morati namiriti troškovi stečajnog postupka, troškovi nastavka poslovanja stečajnog dužnika (ako do stečaja dođe u onom segmentu koji su nužni da bi se imovina sačuvala) i ovo kreditno zaduženje koje je dano u postupku izvanredne uprave. “Banka koja će u postupku izvanredne uprave dati kredit, nema apsoulutno nikakav rizik u pogledu naplate tog kredita. Čak se može argumentirano tvrditi da u to ulaze i kamate, jer nisu izrijekom isključene” kaže Grbin i dodaje da je “očito je da je do tog amandmana došlo otprilike u vrijeme razgovora Plenkovića i Alvareza”.

Jutarnji list upravo javlja da su banke i dobavljači skloni aktiviranju zakona o Agrokoru. Razlog tome je, kako pišu, upravo to što bi to bila povoljnija opcija za kreditore koji će dati kredit za likvidnost i koji bi na taj način imali prvenstvo u naplati svojih potraživanja, čak i u stečaju. Radi se dakle o amandmanu o kojem govori Grbin.