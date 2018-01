Ante Brkić (64), tajnik Gradskog odbora HDZ-a Požege, postavljen je za v.d. ravnatelja gradske tvrtke Sportski objekti, nakon što je natječaj na koji se javio, a koji je bio raspisan isključivo za njega, poništen. Takvu odluku donijelo je Upravno vijeće na jučerašnjoj sjednici nakon što se na natječaj javio još jedan kandidat – Krešo Tormanović, hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata. S obzirom na to da je Tormanović, kao branitelj, imao prednost, Brkić nije mogao biti izabran, pa je natječaj poništen. No, tajnika požeškog HDZ-a, zato su imenovali vršiteljem dužnosti!

“Natječaj smo poništili i raspisat ćemo novi u kojem ćemo tražiti da se s kandidatima prije izbora obavi i razgovor”, rekao je Telegramu član Upravnog vijeća sportskih objekata Josip Lisjak, viši stručni suradnik u Gradu Požegi. Krešo Tormanović, koji je, javivši se na natječaj, očito poremetio planove da se Brkića izabere za ravnatelja i uhljebi u Sportskim objektima, kaže za Telegram kako je i očekivao takav rasplet budući da je svima jasno kako je taj natječaj raspisan isključivo za Brkića.

“Sada su se sjetili da u natječaj, kao jedan od uvjeta, stave i intervju kako bi onda, nakon razgovora s kandidatima, mogli onom koga favoriziraju dati više bodova i izabrati ga”, kaže Tormanović. Jedan od članova Upravnog vijeća, Nino Abramović, predsjednik Požeškog sportskog saveza, podnio je ostavku na članstvo u Upravnom vijeću. On je to potvrdio u razgovoru za Telegram, ali je demantirao da je to učinio zbog neslaganja oko izbora Brkića.

‘Natječaj je poništen jer nije bio dobro napravljen’

U Požegi se već tjednima priča kako je mjesto ravnatelja Sportskih objekata rezervirano za Brkića. Tajniku požeškog HDZ-a, rečeno je Telegramu iz više izvora, to je obećao Darko Puljašić, požeški gradonačelnik, inače predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Požege. Puljašić se i ranije, dok je prije izbora za gradonačelnika bio ravnatelj požeškog Doma zdravlja, brinuo za svog stranačkog tajnika.

Od rujna 2015. Brkić je s Domom zdravlja u Požegi, gdje je aktualni šef požeškog HDZ-a Darko Puljašić tada bio ravnatelj, imao ugovor o djelu u iznosu od dvije tisuće kuna mjesečno, no ubrzo je taj iznos povećan na četiri tisuće kuna. Tako je bilo sve do 1. lipnja prošle godine kada je ugovor raskinut jer za palijativnu skrb – zbog čega je Brkić bio angažiran – nisu bila predviđena sredstva.

Kako je Brkić bio bez posla, sada ga se, bez obzira na to što mu je do mirovine ostalo samo godinu dana (u ožujku 2019. navršit će 65 godina) imenovalo v.d. ravnateljem požeške gradske tvrtke Sportski objekti. Predsjednik Upravnog vijeća sportskih objekata, šef Odjela pedijatrije u Požeškoj bolnici, dr. Vlado Drkulec, u tome ne vidi ništa sporno. Za Telegram kaže kako netko mora biti na čelu te ustanove, pa je Upravno vijeće, s obzirom na to da je natječaj poništen, a poništen je, ”jer je krivo napravljen”, imenovalo Brkića. Naime, posljednjeg radnog dana prošle godine dosadašnji ravnatelj Sportskih objekata, Goran Ribičić, razriješen je dužnosti.

Zanimljivost o suđenju zbog zlouporabe položaja

Drkulec kaže kako nije određen rok do kojeg Ante Brkić može biti vršitelj dužnosti ravnatelja, no da to ne bi trebalo biti dulje od nekoliko mjeseci, dok se ne provede novi natječajni postupak. Drkulec objašnjava kako je logično da se u natječaj uvrsti i obvezni razgovor s kandidatima jer Sportski objekti raspolažu imovinom od nekoliko milijuna kuna, te da nije nevažno tko će biti na čelu te javne ustanove.

Inače, uz novopostavljenog vršitelja dužnosti, Antu Brkića, vezana je i jedna zanimljivost. On je na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu osuđen na 11 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine, jer je kao ravnatelj požeškog Doma za starije i nemoćne, zloupotrebom položaja i ovlasti oštetio državni proračun za 288.855,14 kuna. No, nakon što je presuda postala pravomoćna, uložena je revizija, pa je u obnovljenom kaznenom postupku na raspravi održanoj 24. studenoga prošle godine, prvi zamjenik županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu, Franjo Kopunić, odustao od kaznenog progona Ante Brkića.

Gospodina smo tražili na novom radnom mjestu, nije ga bilo

Kako je Telegramu pojasnila Mirela Šmital, županijska državna odvjetnica u Slavonskom Brodu odustajanje od kaznenog progona odlučeno je ”temeljem odredbe članka 501. stavak 1. točka 3. ZKP-a, budući su podneseni novi dokazi koji su sami za sebe, a i u vezi s ostalim dokazima, prikladni prouzročiti oslobođenje osuđenika”. O kakvim se novim dokazima radi, nismo dobili odgovor.

Antu Brkića, novopostavljenog ravnatelja Sportskih objekata, pokušali smo u nekoliko navrata kontaktirati na njegovom novom radnom mjestu, no ondje ga nije bilo. Službenica s kojom smo razgovarali rekla je kako Brkić nije dolazio, a da se za sve informacije obratimo predsjedniku Upravnog vijeća Vladi Drkulecu.