Objavljene su rijetke satelitske snimke koje prikazuju razrušenu Raku, središte ISIS-ovog kalifata

Nakon više od tri godine koliko je Raka pod vlašću militanata ISIS-a, pojavile su se nove satelitske snimke koje prikazuju kontrolne točke na kojima su ISIS-ova uporišta, a koje je objavio CNN. Stuart Ray, analitičar McKenzie Intelligence Servicea koji je ustupio fotografije CNN-u, rekao je kako su snimljene 26. ožujka te kako pokazuju da u Raki postoje tek znaci normalnog svakodnevnog života. Radi se o gradu koji je ISIS nazvao sjedištem svog tzv. kalifata.

Ray kaže kako su neke zgrade ostale očuvane, kao i dijelovi infrastrukture, no to nikako ne znači da infrastruktura funkcionira. Dodaje kako ove snimke odaju dojam kao da se ne radi o gradu koji je pod opsadom i koji je pretrpio velika razaranja, no to je tek dojam. Raka je u zadnje tri godine od živog grada postala grad-slučaj.

Posljednja borba kalifata

Raku gotovo u cijelosti okružuju koalicijski saveznici koji se nazivaju Sirijske obrambene snage, radi se uglavnom o kurdskim borcima s nekim arapskim sirijskim pobunjenicima. Žele sa zapada, sjevera i istoka opkoliti grad kako bi povećali pritisak na ISIS. Nedavno su stigle informacije kako su u Raki nestašice hrane, pa čak i problemi s vodom.

Borba za Raku mogla bi biti posljednja velika bitka za uklanjanje samoproglašenog kalifata u Iraku i Siriji. U tijeku je i višemjesečna bitka u Mosulu, no koalicijske snage tamo sve više nastavljaju napredovati. Iako je Raka manji grad od Mosula, očekuje se da će se ISIS svim silama boriti kako bi spriječili svoj poraz tamo. Evo što snimke prikazuju.

1. Kontrolne točke kod središta ISIS-a

Slike jasno pokazuju dvije kontrolne točke na glavnoj cesti gdje je navodno središte ISIS-a. S lijeve strane mogu se vidjeti ostaci zgrade koju su srušile koalicijske snage, to je navodno bio bivši ISIS-ov zapovjedni centar.

2. ISIS-ova zastava

Sjena na zemlji pokazuje da je tu izvješena velika ISIS-ova zastava, radi se o području vladine zgrade, u blizini sata na glavnom gradskom trgu.

3. Most koji ne vodi nigdje

Stari most u Raki je odsječen na jednom kraju, što je vidljivo s fotografije, a vjerojatno je to rezultat još jednog koalicijskog napada.

4. Masivne cerade

Duž cijele ulice al-Mansour koja prolazi centrom Rake je pokrivač masivnih cerada . Napravljene su kako bi štitile militante ISIS-a od nadzora koalicijskih dronova koji oblijeću područje Rake.