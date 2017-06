Odigrali smo Barišića i posudili tekst srednje.hr; pišu da se na odlasku opet uspoređivao sa Sokratom

Portal srednja.hr, koji je najdetaljnije pratio njegov kratki mandat, pronašao je na stranicama Ministarstva obrazovanja opis druženja na kojem se smijenjeni ministar Pavo Barišić oprostio sa suradnicima. Prisutnima su se kratko obratili državni tajnici, pomoćnici ministra, tajnica Kabineta i glavni savjetnik ministra. Govorili su kako su, za vrijeme gospodina Barišića, “pokrenuli mnogo aktivnosti i projekata koji su vidljiv znak pozitivnih promjena u sustavu”.

Zahvalili su ministru što je, citiramo, “svojim primjerom, smirenošću, strpljivošću, demokratičnošću, profesionalnošću, uključivošću i razboritošću u prosudbi pridonio ugodnom i konstruktivnom radnom ozračju”.

Istupio je i gospodin Barišić. Ispričao se, ako je u svojim nastupima i težnjama nekoga nehotice povrijedio, “no vrijeme u kojem se djelovalo tražilo je odvažne odluke i rješenja s ciljem izgradnje čvrstih temelja sustava odgoja, obrazovanja i znanosti te dobrobiti zemlje”. Podijelio je s njima i jednu japansku mudrost i zatim se, ponovno, usporedio sa Sokratom.

Što je gospodin Barišić naučio

Konkretno, podsjetio je na iskustvo rasprave o njegovu opozivu u Hrvatskom saboru “kad je bio izvrgnut neutemeljenoj harangi i prozivkama poput Sokrata koji je u bio optužen za izmišljena djela”.

To ga je iskustvo, objasnio je, “podsjetilo da ništa nije stalno i da je sve promjenjivo te je svaki dan u bilo koje vrijeme bio pripravan otići s časne ministarske funkcije”. I to iskustvo odlaska i smirenosti ministar, piše dalje srednja.hr, prepoznaje u iskustvu Sokrata koji je nepravedno osuđen u tamnici čekao na smrtnu presudu. U vremenu čekanja primao je svoje prijatelje koji su ga nagovarali na bijeg no on na to nije pristao. I umjesto da oni njega tješe, on je tješio njih, izlažući im pri tome čuveni nauk o besmrtnosti duše.

Detaljniji izvještaj možete pročitati ovdje.