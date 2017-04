Svi pričaju o standstillu i zakonu o Agrokoru, no što to zapravo znači? Donosimo šest pitanja o situaciji

Vlada je danas predstavila zakon o Agrokoru koji predviđa izvanrednu upravu u sistemski važnim kompanijama. No, zakon predviđa izvanrednu upravu samo ako to zatraži dužnik, dakle u ovom slučaju Agrokor ili vjerovnici, ali uz pristanak dužnika. Pokušali smo pojasniti što to zapravo znači.

1. Može li Vlada ući u Agrokor bez Rusa?

Vlada, dakle, ne može reagirati primjenom ovog zakona, ako na to ne pristane uprava Agrokora. A tu će upravu, kako smo imali prilike danas čuti, imenovati banke koje su kreditirale Agrokor, među kojima značajan udio imaju i ruske banke. Hrvatska vlada neće moći reagirati ovim zakonom bez da to odobri uprava Agrokora koju će, dobrim dijelom odrediti ruske banke Sberbank i VTB. veliki kreditori Agrokora.

2. Kako će kreditori doći do svoje love?

Kreditori Agrokora vrlo vjerojatno neće upumpavati novac u Agrokor ako ne budu sigurni da ne mogu vratiti što je više moguće tog novca i novca koji su već prije posudili kompaniji. Kako bi to napravili vjerojatno će se morati prodati dijelovi kompanije.

3. Pa okej, zašto onda ne prodaju?

Prodaja imovine u ovoj se fazi čini nemoguća, rekao je Telegramu jedan od stručnjaka iz financijskom sektora. Naime, firme unutar Agrokora isprepletene su jamstvima i takve se ne mogu prodati. Primjerice, Jamnica je dala jamstva bankama za ispunjenje obveza Agrokora te se takva ne može prodati. Da bi se oslobodilo jamstvo moraju se ispuniti obveze prema onima koji su dali ta jamstva ili se ona moraju prebaciti na neku drugu osobu. Banke će dakle, čini se, da bi vratile dio svog novca morati prodati neke firme iz Agrokora, a za to ne mogu dobiti novac dok se te firme ne oslobode jamstva.

4. Zašto je država blokirala Agrokor?

Kako je objavio Jutarnji list država je sa 81 milijun kuna blokirala Agrokor zbog njegovog duga za PDV. Ako su se stekli zakonski ili ugovorni uvjeti za prisilnu naplatu, državni činovnici nemaju diskrecijsko pravo raspolagati javnim novcem kako žele. Zbog toga su državne firme, od kojih neke koja su imala vrlo mala potraživanja prema Agrokoru odlučile blokirati kompaniju.

5. Što znači standstill koji je dogovoren?

Standstill sporazum koji su sklopili Agrokor i njegovi kreditori znači moratorij na bankarske obveze kompaniji. Banke su se odlučile za takav potez kako bi omogućili da kompanija nastavi poslovati i da tako, na kraju, dođu u poziciju da naplate svoja potražianja. Još uvijek se ne zna tko će sjediti u novom menadžmentu kojeg će imenovati Agrokorovi kreditori.

6. Agrokoru je blokiran račun. Što slijedi?

U ovom su trenutku blokirani računi Agrokora kao i brojnih kompanija iz Agrokora. Te firme, dakako, očekuju kako će se situacija brzo riješiti i kako će im račun biti odblokiran. Blokiran račun znači da tvrtka ne može isplaćivati plaće, plaćati komunalije niti bilo što drugo. Sitaucija se može riješiti tako da se nalozi koji su sjeli na račun kompanije povuku ili izvrše.