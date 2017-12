“Umirovljenici bi mogli ostati bez Božićnica, a učenici i studenti bez naknade za prijevoz – mada činimo sve da se to ne dogodi – jer smo neplaćanjem Agrokora dovedeni u tešku situaciju. Prestali su nam plaćati bez ikakve najave i do kraja godine njihov će dug iznositi oko 1,3 milijuna kuna, što je desetina našeg izvornog proračuna. Zbog Lex Agrokora, koji onemogućuje ovrhe nad tvrtkama iz sustava Agrokor, potpuno smo nemoćni”, žali se dr. Zlatko Pinjuh, načelnik baranjske općine Čeminac, kojoj Belje d.d. duguje milijunski iznos za zakup poljoprivrednog zemljišta i komunalnu naknadu.

No, u ništa boljoj situaciji nisu ni druge općine i gradovi na istoku Hrvatske, gdje Agrokor u zakupu ima velike poljoprivredne površine: najviše u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji gdje se prostiru oranice i vinogradi Belja i VUPIK-a. Tako, primjerice, mala Općina Trpinja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je kod podjele općinske zemlje gotovo sve površine dala u zakup VUPIK-u, danas, samo temeljem najma za dugogodišnji zakup, potražuje iznosi od 1.090.724,82 kuna. Ništa bolje nije ni baranjskoj općini Kneževi Vinogradi gdje je dugovanje Agrokora također veće od milijun kuna.

Općina Bilje potražuje pet posto svog proračuna

U puno boljoj situaciji su one općine, poput Erduta u Osječko-baranjskoj županiji, koje prilikom podjele općinske zemlje raspoložive parcele nisu dale u zakup Agrokorovom koncernu. Slično je i s općinom Negoslavci. No, zato Općina Bilje u Osječko-baranjskoj županiji, gdje Agrokorovo Belje d.d. ima velike površine zemlje, bezuspješno pokušava naplatiti dospjeli dug od oko 670.000 kuna, što je oko pet posto izvornog proračuna. Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj kaže za Telegram kako ”taj problem pokušava ostaviti po strani, jer kad je nekome teško, onda mu treba omogućiti i pomoći da stane na noge”. Međutim, ne počne li Belje uskoro plaćati, općina će se naći u priličnim problemima.

Načelnik susjedne Općine Darda, Ante Vukoja, gdje Belje d.d. također ima u zakupu velike parcele, čini se, bar za sada je uspio spasiti proračun. ”Nemam ni lipe potraživanja prema koncernu Agrokor”, kaže Vukoja. ”Kad sam u veljači ove godine saznao za Agrokorove teškoće poslao sam opomenu pred ovrhu i platili su nam 1,6 milijuna kuna. Čuo sam to u Zagrebu i odmah sam našoj financijskoj službi naredio da požure s naplatom. Mislim da smo jedini koji smo to naplatili”, zadovoljno kaže Vukoja. No, što će biti sljedeće godine, ne zna, osobito ako dođe do produženje važenja Lex Agrokor i nakon 10. travnja sljedeće godine.

U Općini Tompojevci, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je do ulaska u Vladu, na mjesto ministra gospodarstva u vrijeme premijera Tihomira Oreškovića, načelnik bio Tomislav Panenić, kažu da u ovom trenutku nemaju potraživanja prema Agrokoru. No, njima Agrokor plaća kvartalno, pa će tek krajem godine vidjeti hoće li im uplatiti 570.000 kuna za najam poljoprivrednog zemljišta, od listopada do prosinca. Naime, kako kažu naši sugovornici, posrnula tvrtka Ivice Todorića je tijekom godine i nakon donošenja Lex Agrokora povremeno plaćala, ali od ljeta su isplate stale. Onima koji su se u Izvanrednoj upravi zanimali zašto su plaćanja obustavljena rečeno je, kaže jedan naš sugovornik, da se radi o tzv. graničnim plaćanjima, no nije im objašnjeno što to konkretno znači i kada će, eventualno, Agrokor nastaviti s ispunjenjem svojih financijskih obveza.

Tražili smo objašnjenje, nismo ga uspjeli dobiti

Telegram je četiri dana bezuspješno pokušavao dobiti odgovor Izvanredne uprave Agrokora o kakvom se to ”graničnom plaćanju” radi, no tajnica Izvanredne uprave, Kristina Prgomet, nije nam to bila voljna pojasniti, a Anja Linić Sikavica iz službe za odnose s javnošću nije odgovarala na naše e-upite i ostavljene poruke. Agrokor značajne iznose duguje i gradovima. Drugi po veličini grad u Slavoniji, Slavonski Brod u ovom trenutku bezuspješno pokušava naplatiti 60.000 kuna komunalne naknada za prva tri mjeseca nakon donošenja Lex Agrokor (travanj ove godine), no kad su pokušali do svog novca doći ovrhom, iz Agrokora su se pozvali na zakon koji ih od toga štiti.

Grad Osijek, po različitim osnovama, od Agrokorovih tvrtki ne može naplatiti 1,011.000 kuna, kaže za Telegram David Krmpotić, pročelnik Upravnog podjela za financije i nabavu. U pitanju je dug više Agrokorovi tvrtki, a najveći su dužnici Velpro i Konzum – samo za komunalnu naknadu duguju oko 600.000 kuna. Manje dugove imaju tvrtke Tisak, Ledo i Jamnica.

Sugovornici Telegrama, osobito oni iz manjih općina, koje značajne prihode ostvaruje od naknade za najam zemljišta, kažu kako će se naći u nezavidnoj situaciji ako se takvo stanje nastavi, a osobito ih uznemiruje što se Izvanredna uprava ne izjašnjava kada će nastaviti s plaćanjem obveza prema jedinicama lokalne uprave. “Njima je važno da im bilanca za 2017. bude pozitivna, a što će biti s nama, ne mare”, kaže načelnik jedne slavonske općine.