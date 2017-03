Ovaj gospodin iz HDZ-a novi je direktor u Hrvatskoj pošti. Što ne bi bila neka vijest da tamo već nije dobio otkaz i otpremninu

Mario Bebić (HDZ), bivši pomoćnik ministrice rada i mirovinskog sustava Nade Šikić i sadašnjeg ministra Tomislava Ćorića, nakon što ga je Vlada Andreja Plenkovića 12. siječnja razriješila dužnosti, zaposlio se na direktorskom mjestu u državnoj tvrtki HP – Hrvatska pošta.

Ta vijest ne bi bila vrijedna pažnje da Bebić, kao direktor, već nije radio u Hrvatskoj pošti i da mu na odlasku nije isplaćena pristojna otpremnina. Telegramu je potvrđeno da se Mario Bebić prošloga mjeseca zaposlio u Hrvatskoj pošti na mjestu izvršnog direktora Divizije mreža.

Primljen je bez natječaja, što je, tvrdi Jo Kempen, direktorica Ureda za korporativne komunikacije, posve legitimno jer ta državna tvrtka nije obveznik raspisivanja natječaja, s obzirom da ”kontinuirano posluje s rizikom pronalaska menadžerskog kadra” i s obzirom na ograničene plaće. Zato je, tvrde u Hrvatskoj pošti, Bebiću ponuđeno zaposlenje, pa je on nakon razrješenje u Vladi, došao u tu državnu tvrtku.

Šest neto plaća u iznosu 114.318 kuna

Mario Bebić razriješen je s mjesta izvršnog direktora Ureda za upravljanje ljudskim resursima u svibnju 2012. godine, odlukom tadašnje Uprave HP- Hrvatske pošte d.d., nakon što je tri godine obavljao taj posao. Izglasano mu je nepovjerenje, a s obzirom da je imao takav ugovor, Hrvatska pošta isplatila mu je otpremninu. Dobio je šest neto plaća u ukupnom iznosu od 114.318,85 kuna.

No, to nije bila zapreka da se u veljači ove godine ponovno vrati u Hrvatsku poštu. Štoviše, u HP-u kažu kako je to ”na sreću poslodavca”, s obzirom da Bebić, kako tvrde, ”izuzetno dobro poznaje sustav poslovanja tvrtke, te je svojim prijašnjim radom uvelike pridonio poslovanju i najvećoj transformaciji tvrtke koja je opstala na tržištu”. Nejasno je, onda, kako ga je pored takvih kvaliteta bivša uprava Hrvatske pošte razriješila.

Zanimljiva karijera gospodina iz Metkovića

Sada u Hrvatskoj pošti ne kriju zadovoljstvo njegovim povratkom jer, kaže Jo Kempen direktorica Ureda za korporativne komunikacije, ”njegovo zaposlenje u HP – Hrvatskoj pošti znači osnaživanje tima i poslovanja, a specifično i ostvarenje potencijala snažnijeg poslovanja poštanskih ureda”.

Ovaj Metkovčanin (osnovnu i srednju školu završio je u Metkoviću) ima zanimljivu karijeru. U Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, za kratkotrajne Vlade Tihomira Oreškovića, došao je iz Hrvatske demokratske zajednice. U toj je stranci radio godinu dana. Kako stoji u njegovoj imovinskoj kartici, zaposlenje u HDZ-u, na mjestu zamjenika voditelja odjela, trajalo je od 20. veljače 2015. do odlaska u spomenuto ministarstvo.

Savjetnik za izbore bio je i Karamarku

Bebić, po struci psiholog, nije nevažna osoba u HDZ-u. Osim što je godinu dana profesionalno radio u toj stranci, Mario Bebić, u vrijeme dok je na čelu HDZ-a bio Tomislav Karamarko, bio je jedan od njegovih savjetnika na parlamentarnim izborima 2013. godine.

Njegovih savjetničkih usluga nije se odrekao ni premijer i sadašnji predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković. On ga je, kako je nedavno objavio T-portal, izabrao u uski krug svojih savjetnika za lokalne izbore u svibnju.

Mario Bebić uživa i snažnu potporu Kaptola: bio je dugogodišnji šef Caritasa u Zadru, a jedno vrijeme obnašao je i dužnost ravnatelja hrvatskog Caritasa.