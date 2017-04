Ovaj gospodin rumunjski je Mamić, samo još malo karikaturalniji. I on se upravo bori da zadrži veliki klub

Kada su se prije par tjedana u Bukureštu organizirali veliki antikorupcijski prosvjedi, bar jednom, bijesna svjetina nije se okupila kako bi psovala ime Gigija Becalija. No u posljednjih se par godina Becali, vlasnik Steaue, najpoznatijeg i najuspješnijeg rumunjskog nogometnog kluba, navikao na to da se uz njegovo ime veže pridjev ozloglašeni. Razlog tome nije samo to što je Becali jedan od najbogatijih i najkontroverznijih ljudi u zemlji čije, često mizogine i homofobne izjave, konstantno pune naslovnice novina. DJ-ju na Steauinom stadionu, na primjer, zabranjeno je puštati ploče Queena. Malo je reći da je Becali osebujna ličnost. Novinare prima u svom zlatom optočenom salonu u palači usred Bukurešta. Naručuje vlastite portrete u pozama Isusa i konjanika s mačem, a u životu je, između ostalog, osuđen i za otmicu jer je tri muškarca koji su mu navodno pokušali ukrasti Mercedes držao u kući na rubu Bukurešta.

Gospodina Becalija često uspoređuju sa Zdravkom Mamićem. Prvi je poveznicu napravio jedan rumunjski medij koji je prije par godina u velikom profilu Mamića predstavio kao ” hrvatskog Becalija”. Obojica su trenutno sličnoj situaciji. Od 2011. Becali vodi pravnu bitku za kontrolom nad Steauom i to s dosta snažnim protivnikom – Ministarstvom obrane, koje je u prošlosti bilo vlasnik kluba. Taj bi sukob, o kojem je New York Times ovaj tjedan objavio iscrpni analitički tekst, na kraju mogao i uništiti jedan od najpoznatijih klubova u Europi.

Steaua je danas na kontinentalnoj razini relativno mali klub, ali je u prošlosti bila osvajač Europskog kupa, natjecanja iz kojeg je nastala Liga prvaka. Navijači su pritom podijeljeni. Većina se ipak odlučila bojkotirati klub dok njime upravlja Becali, koji je u pravnom ratu izgubio prava na klupski grb i ime. Osnovan je i novi vojni klub, CSA Steaua, koji će se nagodinu natjecati u četvrtoj ligi.

Kompleksna priča o pohlepi, novcu i osveti

Ipak, tijekom proteklih par mjeseci, dok su deseci tisuća prosvjednika prkosili hladnoći na Trgu pobjedu u Bukureštu i tražili konačan kraj korupcije u javnom životu, Becali bar jednom nije bio meta njihovog gnjeva. Štoviše, pridružio im se. “Bio je to znak solidarnosti”, rekao je u razgovoru za New York Times, sjedeći u salonu svoje palače, udaljene par desetaka metara od Trga. Becali, odjeven u kestenjasto odijelo i crnu košulju, novinare je primio u prostoriji ukrašenoj pozlaćenim lišćem. Ikona svetog Jurja, njegova sveca zaštitnika, visi na zidu. “Htio sam pokazati da me ljudi vole. Mislim da sam jedina javna osoba koja je tamo mogla otići bez tjelohranitelja”, detaljizirao je.

Situacija je to koju je dosta teško prikazati. Omraženi milijunaš, koji nije htio sjediti za stolom s predsjednikom Ajaxa “jer nosi cipele od 200 eura a njegove koštaju 4.000”, kao čovjek iz naroda. No nije to slika puno nevjerojatnija od stvarnosti, u kojoj se slavni klub bori za ime, možda i postojanje, dok njegov vlasnik vodi pravni rat s rumunjskom vojskom. Bitka za Steauu je kompleksna priča o pohlepi, novcu i osveti. Klub je osnovan 1947. godine i poput mnogih sportskih društava u komunističkoj istočnoj Europi, bio je vlasništvu države koja je njime upravljala kao s vlastitim odjelom. Steaua je desetljećima percipirana kao vojni klub. Njen najveći rival, Dinamo Bukurešt, bio je klub ministarstva vanjskih poslova.

Kupio je Steauu kako bi postao slavan

Kada je Steaua na jedanaesterce pobijedila Barcelonu u finalu Europskog kupa 1986., Rumunjska je još bila pod kontrolom komunističkog diktatora Ceausescua. Klub će dvije godine nakon toga doći do polufinala Europskog kupa, a godinu nakon, ponovno i do finala. Nakon pada komunizma, direktno državno vlasništvo klubova više nije bilo u modi. Streaua se od vojnog sportskog saveza odvojila 1998. godine. U to je vrijeme Becali, bivši pastir koji se nakon pada komunizma obogatio u poslu s nekretninama, postupno gradio utjecaj u klubu, da bi 2003. u potpunosti preuzeo kontrolu nad Steauom.

“Postao sam bogat, a kada čovjek postane bogat, želi postati slavan. Zato sam preuzeo Steauu. I postao sam slavan”, priča Becali. Za mnoge u svojoj zemlji, Becali predstavlja Rumunsku koja je trebala biti ostavljena u prošlosti. Za sebe kaže da je anti-globalist i nacionalist, a povlačio je i usporedbe s Donaldom Trumpom, kojem je iskazivao divljenje (jednom je izjavio da će Bog, ako Trump postane predsjednik, otkazati apokalipsu). Politički se aktivirao u rumunjskom, kasnije i u eurpskom parlamentu, a neuspješno je pokušao postati i predsjednik zemlje, nakon čega je 2013. završio u pritvoru zbog nekog starog dogovora o zamjeni zemlje s vojskom.

Prijetio je da će klub nazvati po sebi

Pod Becalijem, Steaua je u domaćim okvirima ostvarivala uspjehe. Uzeli su pet prvenstava Rumunjske, nešto kupova, a redovno nastupaju u pretkolima, ponekad i skupinama Lige prvaka, što predstavlja važan izvor prihoda. No Becali se u za to vrijeme zamjerio dobrom dijelu navijača i javnosti, na kraju i članovima vojske. Nedugo nakon što se Steaua prvi puta kvalificirala u grupnu fazu Lige prvaka 2006. godine, i nekoliko mjeseci nakon što je došla do polufinala UEFA Cup-a (danas Europa lige), vojska je počela pažljivije analizirati dogovor kojim je Becali stekao vlasništvo nad klubom i ustvrdila da postoje određene neregularnosti.

Odvjetnik vojske tvrdio je da su neki od dokumenata u cijelom procesu bili lažirani, što Becali oštro poriče. Prije šest godina započeo je niz kompleksnih pravnih procesa kojima je vojska pokušala poništiti prodaju kluba i povratiti prava na korištenje klupskih boja i brenda. U početku se sve uspijevalo držati ispod radara, no pravna je bitka dospjela u javnost kada je u prosincu 2014. sud odlučio da Becali nema pravo koristiti Steauin grb ni druge klupske simbole. Klub je promijenio svoje tradicionalne crveno plave dresove i maknuo grb s dresova i klupa. U jednom trenutku prošle godine, Becali je čak prijetio da će klub nazvati po sebi – FC Sports Becali.

Na drugom kraju grada raste nova Steaua

Tu je izjavu brzo povukao, shvaćajući da bi tako mogao dodatno rasrditi navijače. U cijeloj toj agoniji, posjećenost je znatno pala. Slučaj još nije završen, a klub je predstavio novi grb i registrirao se pod novim imenom kao bi se mogli natjecati u Europi. “Ime nije toliko važno” rekao je nedavno Becali, pozivajući se na internetsku anketu u kojoj je 85 posto glasača podržalo tezu da je njegov klub jedina prava Steaua. Na drugom kraju grada, preko puta novoizgrađenog shopping centra, organizira se nova vojna Steaua.

“Nije postojao jedan konkretan trenutak u kojem je odlučeno da želimo povratiti brend”, kaže pukovnik Cristian Petrea, predsjednik CSA Steaue. Petrea je ogroman čovjek, a s novinarima je razgovarao obučen u elegantno plavo odijelo. “Bio je to rezultat analize. Odlučili smo da ćemo zaštiti Steauin brend. Pravne akcije počele su nakon detaljnog pregleda dokumenata”, kaže. U početku se mislilo da bi nova Steaua mogla zamijeniti staru u najvišem rangu natjecanja, no Petrea je inzistirao na čistom početku. Slavni klupski stadion Ghencea, na kojem je Steaua ostvarila najveće Europske uspjehe i kojeg je Becali 2015. zamijenio novim nacionalnim stadionom, upravo se renovira, u što će se uoči Europskog prvenstva 2020. godine uložiti 60 milijuna eura državnog novca. Svi su klupski trofeji u novom klubu.

Helmuth Duckadam, vratar koji je obranio četiri penala u raspucavanju u finalu Europskog kupa protiv Barcelone, javno je podržao Becalijev klub. Najveći rumunjski nogomeaš ikada, Gehorghe Hagi, ostao je neutralan iako je ugostio Becalija na dan kad je izašao iz zatvora. Sportski direktor novog kluba je Marius Lacatus, bivši nogometaš i jedan od osvajača Europskog kupa. Kaže da ne želi sukobe s kolegama, da se prijateljstva stvaraju godinama i da ih ne želi uništiti. Lacatusova zabrinutost je razumljiva. Nekoliko se puta javno sukobljavao s Becalijem koji ga je tri puta zapošljavao kao trenera kluba, i tri puta mu dao otkaz. Iz CSA Steaue kažu da pravna bitka za oduzimanje grba i boja Steaue, a onda i osnivanje kluba rivala nemaju veze s osvetom i da ne žele kažnjavati Becalija.

“Ne gledamo ga kao neprijatelja. On ima svoj klub. Mi imamo svoj”, kaže Petrea. Ipak, dobar dio Steauinih navijača, posebno najzagriženijih ultrasa, odlučilo je podržati novi vojni tim i napustiti Becalijev klub. Tvrde da Becalija nije briga ni za njih ni za klub, i da ga zanima samo novac. Becalijevom klubu privržena je još samo manja grupa navijača.

“Mi ne podupiremo Gigija Becalija, mi podupiremo ovaj klub. Gigi je napravio puno dobrih stvari za nogomet u Rumunjskoj, ali ima dugu jezičinu i rekao je puno gluposti o legendama kluba”, kaže jedan od navijača Becalijevog kluba koji se New York Timesu predstavio kao Cosmin.

Steaua bi na kraju mogla jednostavno nestati

Navijači koji i dalje podupiru stari klub kažu da to rade i zbog praktičnih razloga. Korupcija, pad posjećenosti i financijski problemi uništili su brojne rumunjske klubove i neki se boje da, ako Steaua propadne, s njom propada i rumunjski nogomet. “Nikada neću navijati za onaj drugi klub. Ako ova Steaua propadne, to je kraj priče”, kaže Cosmin. Dubok snijeg pokriva ulaz u rumunjski nacionalni stadion. Veljača je i Becalijeva Steaua treba igrati protiv FC Voluntarija. Hladno je i Becali nosi crni kaput s krznenim ovratikom. “Ne osjećam hladnoću, kaže dok napušta ložu da gleda utakmicu na tribini. Na praznom stadionu je tek nekoliko stotina navijača. Samo desetak njih rade ikakvu buku. Jedan od njih je i Cosmin sa svojom šačicom ultrasa.

Pet milja daleko do Trga pobjede na kojem je sedamdeset tisuća Rumunja prosvjedovalo protiv korupcije, Becali nepomično sjedi dok Volunteri prvi zabija gol. Nakon nekoliko jedanaesteraca i upitnih sudačkih odluka, utakmica je završila 2-2. “Ne osjećam više isti užitak dok gledam nogomet. Kao da nisam više ista osoba koja sam nekada bio”, rekao je svojedobno Becali, pokušavajući se prikazati kao duboko religiozan čovjek, promijenjen boravkom u zatvoru. Nekoliko tjedana kasnije, Becalijev klub promijenio je ime u F.C. FCSB. Možda je taj potez dio nekog šireg pravnog manevra, a možda i pokušaj da se stišaju tenzije s vojskom, no učinak je jasan. Za nekoliko mjeseci, možda malo i duže, slavno ime Steaue Bukurešt jednostavno će nestati.

