Ovaj sudac omogućio je jednom čovjeku da nezakonito prisvoji 3 milijuna eura. Čovjek je završio u zatvoru, a sudac je promaknut

Mirko Svirčević, predsjednik Županijskog suda u Slavonskom Brodu, prijavljen je USKOK-u zbog teškog kaznenog djela – zlouporabe položaja i ovlasti – u kojem je, nezakonito, omogućio prijenos imovine slavonskobrodske tvrtke TOB, dakle pravne osobe, na ime njenog vlasnika, Miroslava Lipovca. Radi se o nekretninama koje su u svibnju 1997., kada je prijepis obavljen, vrijedile 6,3 milijuna DEM, što je, nešto više od današnjih tri milijuna eura.

Kaznenu prijavu napisao je, u ime svog klijenta Anđelka Jagečića, ugledni zagrebački odvjetnik Čedo Prodanović. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Gordana Haramina-Hranilović 20. prosinca prošle godine proslijedila je kaznenu prijavu USKOK-u, koji treba odlučiti o njenoj osnovanosti. Telegram se obratio predsjedniku Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Mirku Svirčeviću, upitom je li ga USKOK u vezi s tim kontaktirao, no on nije odgovorio na naše pitanje.

Kaznenu prijavu osnažuje presuda Vrhovnog suda

U kaznenoj prijavi protiv suca Svirčevića, odvjetnik Prodanović navodi kako je on, Svirčević, u svojstvu predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu, koji je rješavao prijedlog za uknjižbu nekretnina tvrtke TOB na ime Miroslava Lipovca, ”imao saznanja da su dana 18. studenoga 1997. godine, kada je podnesen prijedlog, nekretnine bile u vlasništvu drugih osoba, te da nisu postojale zakonske pretpostavke za njihovu uknjižbu u korist Miroslava Lipovca i tvrtke TOB”. Unatoč tome Svirčević je potpisao rješenje.

Da je Prodanović u pravu svjedoči i odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 11. studenoga 1998. godine kojom je poništeno rješenje za upis vlasništva. To sporno rješenje za uknjižbu prava vlasništva temeljilo se na Ugovoru o zamjeni koji je Lipovac sklopio s TOB-om 17. travnja 1997. godine.

Ugovorom je Lipovac TOB-u prenio nekretnine (ceste, zgrade, trafostanicu, dvorišta, parkiralište…) u ukupnoj vrijednosti, kako je tvrdio, od 6.414.925,12 DEM, a TOB Lipovcu neusporedivo vrjedniju robnu kuću Marsonija, veličine 1.300 metara četvornih, dvije trećine robne kuće Vesna u središtu Sl. Broda, te skladišta i nekoliko poslovnih prostora, u ukupnoj vrijednosti od 6.295,238 DEM.

Vlasnik i direktor u zatvor, sucu se nije desilo ništa

No, kao što je u kaznenoj prijavi naveo odvjetnik Prodanović, spomenute su nekretnine bile u vlasništvu drugih osoba – tvrtke Frigo Unires i Općine Slavonski Brod. Sucu Svirčeviću to nije predstavljalo nikakvu prepreku da donese rješenje kojim su nekretnine zamijenjene. “Sudac Svirčević počinio je kazneno djelo jer je kao odgovorna osoba zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu svojim potpisom omogućio da imovina TOB-a, čiji je većinski vlasnik bio Lipovac, ali samo na papiru jer je u to vrijeme otplatio tek 20 posto dionica TOB-a, prijeđe u njegovo vlasništvo.

Zanimljiva je i brzina kojom je to urađeno: dok takvi postupci traju mjesecima, ponekad i godinama, ovdje je sve riješeno za samo nekoliko dana. Sud je ugovor o zamjeni zaprimio 18. travnja, a Svirčević je rješenje potpisao već 2. svibnja iste te 1997. godine. Najzanimljivije je, pak, što su zbog te nezakonite zamjene Lipovac, kao vlasnik TOB-a i Tomo Sedlo, kao direktor te tvrtke, osuđeni na zatvorske kazne, a jedino se Svirčeviću, sucu koji je takvo nezakonito rješenje donio, nije dogodilo ništa”, kaže za Telegram Anđelo Jagečić, varaždinski poduzetnik koji je u toj transakciji bio izigran.

Pravosudna akcija zbog prikrivanja pravih vlasnika

Jagečić, u čije je ime Čedo Prodanović podnio kaznenu prijavu protiv Mirka Svirčevića, aktualnog predsjednika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, kaže kako je silna žurba oko donošenja rješenja bila potrebna jer je nekoliko dana nakon te pravosudne operacije on preuzeo TOB i Frigo Unires, ne znajući da je u gruntovnici vlasništvo TOB-a već preneseno na Lipovca.

“Saznao sam to tek kada sam u sefu pronašao ugovor o zamjeni imovine – nastavlja Anđelko Jagečić – i kada mi je Svirčević, u nazočnosti moje pravnice, priznao da je na spornom rješenju njegov potpis. Moja tvrtka, koju sam preuzeo, zajedno sa svim dioničarima, podnijela je tužbu za povrat imovine, a DORH, kojem smo se zbog toga obratili, zatražio je od suda zaštitu zakonitosti, pa je Vrhovni sud pravomoćnom presudom sve vratio u prvotno stanje. No, sucu Svirčeviću ni nakon toga nije se dogodilo ništa, zaključuje Jagečić.

Krivnja prebačena na voditeljicu gruntovnice

Zbog potpisa na rješenju o zamjeni imovine, koje je, kako smo rekli, kasnije poništio Vrhovni sud, Svirčević nije odgovarao pred zakonom, ali je zato bila suspendira voditeljica gruntovnice Općinskog suda u Slavonskom Brodu, na koju je prebačena sva krivnja. Međutim, u sudskom postupku, koji je uslijedio, na Županijskom sudu u Požegi, ona je pravomoćno oslobođena.

Telegram je poslao upit Mirku Svirčeviću, danas predsjedniku Županijskog suda u Slavonskom Brodu, jer smo željeli čuti njegov komentar na cijeli ovaj slučaj, te saznati kako objašnjava činjenicu da su protiv njega, kao visokog pravosudnog dužnosnika, u samo nekoliko mjeseci podnesene tri kaznene prijave, no on se na naš upit oglušio.