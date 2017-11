Ova priča mogla je završiti kao jedna od toplijih o kojima smo pisali; nažalost nije. Luka Banjšak istaknuti je student zagrebačke Stomatologije. Između ostalog bio je, na primjer, i predsjednik europske udruge studenata dentalne medicine.

Ove jeseni odlučio je sudjelovati u nagradnom natječaju tvrtke Renault Hrvatska. Pobijedio je i osvojio automobil Captur na godinu dana. Na dan proglašenja pobjednika, na Renaultovoj je Facebook stranici, ispod grafike sa svojim imenom, napisao kako bi bilo najbolje da automobil tih 365 dana besplatno ne koristi on nego “humanitarna agencija koja će prijevoz iskoristiti za pomoć onima kojima je to najpotrebnije”.

Ostali finalisti, kaže, složili su se s njegovom inicijativom

Odlučio je svoju nagradu prepustiti Vozačima velikog srca, udruzi koja nudi besplatan prijevoz za djecu, siromašne i bolesne, odnosno surađuje s Iznajmljivačima velikog srca koji nude besplatni smještaj za godišnje odmore obiteljima s djecom koje si ne mogu priuštiti putovanja.

Međutim, nije uspio. Prije desetak dana na Facebooku je objavio dugački tekst u kojem je objasnio što se dogodilo. Renault je odbio njegovu inicijativu, argumentima kako se “radi o velikoj tvrtki i da ne mogu promijeniti dobitnika” te da bi se “ostali finalisti mogli naljutiti”. Luka je zatim kontaktirao ostale finaliste koji su se, piše, složili da auto ode u humanitarne svrhe, a u uvjetima natječaja ionako je pisalo da Renault zadržava pravo izmjene pravila.

Neobičan zahtjev da odgovara za eventualne pogreške drugih

Nekoliko tjedana nije odustajao, angažirao je i odvjetnika. Na kraju su mu ponudili ugovor prema kojem bi Luka trebao prihvatiti odgovornost za svu štetu ili prometne kazne nastale tijekom tih 365 dana vožnje. Taj je uvjet na savjet odvjetnika odbio, jer smatra da ne može biti odgovoran za eventualne pogreške drugih.

Zato je insistirao da Renault potpiše ugovor direktno s humanitarnom udrugom, no ta mu inicijativa nije prošla. Luka se na kraju zahvalio i odbio je nagradu. Slučaj je detaljno prepričao u postu na Facebooku koji donosimo na kraju ovog teksta. Telegram je došao do Luke Banjšaka, no kazao nam je kako nije raspoložen za javne istupe.

Komentar iz Renault Nissan Hrvatska

Za komentar smo zamolili i tvrtku Renault Nissan Hrvatska. “Važno je istaknuti kako je cijeli ovaj natječaj imao isključivo promotivni karakter, bio namijenjen fizičkim osobama koje su na taj način željele sudjelovati u promociji naše marke”, stoji na početku maila koji smo primili. “Naše humanitarne aktivnosti koje nikako nisu zanemarive, provode se na drukčiji način i u drukčijim okolnostima, u okvirima zasebnih godišnjih budžeta i prema pravilima same tvrtke i grupacije”, piše dalje u dopisu koji je potpisala Marina Jelinek iz Odjela komunikacija.

Napominje kako su pravila natječaja sastavljena na temelju “njihovih brojnih sličnih prijašnjih iskustava”, a na njima su radili stručnjaci iz području digitalnog marketinga te imaju svoj smisao i svrhu, koja u ovom konkretnom slučaju, nije bila humanitarna nego isključivo promotivna. “U našoj tvrtki postoje drugi odjeli koji se bave humanitarnim aktivnostima, donacijama i društveno-odgovornim poslovanjem, pa u sklopu tih aktivnosti, na primjer, već godinama dajemo naša vozila na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Ostale naše humanitarne aktivnosti ne želimo sada spominjati jer ne želimo od njih raditi promidžbeni sadržaj”, završava gospođa Jelinek.