Ovo je malo komplicirano: dakle, Lucić je demantirao Telegram, a onda ga je HDZ napao da laže

Franjo Lucić, saborski zastupnik HDZ lažno tvrdi da je u toj stranci od 1990., kako je to napisao u demantiju kojim je pokušao opovrgnuti navode iz Telegramova serijala o poslovanju njegovih tvrtki TOFRADO i TOFRADO bačvarija. Naime u Telegramovom tekstu napisali smo kako se Lucić u HDZ učlanio 1995. godine, no u demantiju te tvrdnje on doslovno kaže: ”U HDZ sam se učlanio 1990., a ne 1995. kako je to navedeno u tekstu”.

“To je potpuna neistina i nažalost, Lucić je ne iznosi prvi put”, kaže u razgovoru za Telegram Vladimir Englman predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Požeško-slavonske županije. “Lucić je s tom neistinom izašao i prije nekoliko godina u intervjuu Požeškoj kronici. Tada sam ga upozorio da to ne radi, no on je počeo vikati i govorio kako je točno da je u HDZ-u od 1990. Rekao sam neka pokaže dokument jer ja posjedujem preciznu evidenciju tko je stupio u HDZ do 1992. godine, a njega u toj evidenciji nema. Zbog mira u stranci i činjenice da je Lucić bio visokopozicioniran u HDZ-u, nismo krenuli u raščišćavanje njegovih neistinitih tvrdnji. Ali sada kad je ponovio tu laž, odlučili smo javno reagirati”.

Članovi HDZ-a zgroženi Lucićevom laži

Vladimir Englman danas je u Požegi održao tiskovnu konferenciju kako bi demantirao Lucićeve tvrdnje da spada među osnivače Hrvatske demokratske zajednice. Isti demanti upućen Telegramu Lucić je poslao i nekim lokalnim portalima koji su ga objavili što je izazvalo žučne reakcije pojedinih članova HDZ-a u požeškom kraju.

Doslovno, mobitel mi se užario od poziva članova koji su zgroženi Lucićevim lažnim predstavljanjem – nastavlja u razgovoru za Telegram Vladimir Englman, jedan od utemeljitelja HDZ-a. – Pogotovo su bili ogorčeni članovi koji su puno riskirali učlanivši se u HDZ 1990. godine, kada to nije bilo nimalo bezopasno. U to vrijeme Lucić je bježao i na sam spomen HDZ-a. Klonio se bilo kakvog susreta ili razgovora s osobama koje su se tada učlanile u HDZ. Poznato mi je da su 1990. osnivači HDZ-a iz Pleternice nudili Luciću da bude njihov kandidat na izborima za Vijeće udruženog rada u Saboru, ali on je to odbio. Za sve što govorim postoje svjedoci.

Dokazi su čvrsti i nepobitni

Englman je danas, nakon održane tiskovne konferencije, na kojoj je prezentirao originalne dokumente iz kojih je vidljivo da Franjo Lucić nije član HDZ-a od 1990. godine izdao i priopćenje u ime Zajednice utemeljitelja HDZ-a Požeško-slavonske županije. U priopćenju, među ostalim, stoji i ovo: ”S punom odgovornošću tvrdim da se Franjo Lucić, saborski zastupnik nije učlanio 1990. godine u HDZ jer za to postoje čvrsti dokazi i nepobitne činjenice, ali i sjećanja mnogih koji su tada s velikim rizikom bili članovi HDZ-a”.

”Evidencija članstva HDZ-a od 1990. do jeseni 1992. godine vodila se i ona postoji u vidu ‘bilježnice’ u koju su se kronološkim redom upisivali one osobe koje su dragovoljno pristupale stranci i postajali njeni članovi. U toj evidenciji nigdje se ne nalazi ime i prezime Franje Lucića tako da su izjave i navodi dotičnog gospodina neistiniti i lažni što je žalosna činjenica da se istima služi jedna osoba koju je narod izabrao da ga predstavlja u najvišoj instituciji časnom domu Hrvatskom saboru”, stoji u priopćenju.

Ono što pouzdano znamo – kaže Englman u razgovoru za Telegram – jest da se prije Franje Lucića u HDZ upisao njegov brat Drago. On, Drago Lucić, u HDZ se učlanio 1995. godine. Dakle, vaš podatak bio je apsolutno točan.

Danas ga je kaznilo Povjerenstvo za sukob interesa

Neposredno nakon našeg razgovora s gospodinom Englmanom, objavljena je odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Gospodin Lucić kažnjen je s 12.000 kuna jer, objasnila je zamjenica predsjednice Povjerenstva, u imovinskoj kartici 2016. godine nije naveo porezni dug u iznosu 335.982 kune.

Usput, u pokušaju demantiranja Telegramovog istraživačkog specijala, gospodin Lucić jednu je točku posvetio upravo svom slučaju s Povjerenstvom za sukob interesa. O tome smo također pisali u tekstovima koje je gospodin Lucić u svom dopisu opisao ovako “puni su netočnih i tendencioznih informacija kojima je jedina svrha bila nanijeti štetu i javno sramoćenje mene osobno, članova moje obitelji i tvrtki u vlasništvu članova moje obitelji”.

Nakon pokušaja podmićivanja novinara Telegrama, nudeći novac a da se zauzvrat ne piše o poslovanju njegovih tvrtki, Franjo Lucić podnio je ostavku na sve stranačke dužnosti (ali ne i na mjesto zastupnika u Hrvatskom saboru). Nakon što je nedavno Mandatno imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora na zahtjev USKOK-a skinulo imunitet Franji Luciću, USKOK je pokrenuo istragu o pokušaju podmićivanja novinara Telegrama.