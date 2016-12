Pakistanskog ministra obrane zeznula je jedna lažna vijest, pa je Izraelu prijetio nuklearnim bombama

Lažna novinska priča dovela je do prijetnji nuklearnim ratom između Pakistana i Izraela na Badnjak, javlja CNN. U članku objavljenom na AWDNews 20. prosinca, bivši izraelski ministar obrane Moshe Yaalon bio je citiran kako prijeti da će uništiti Pakistan ako pošalju svoje trupe u Siriju.

“Uništit ćemo ih nuklearnim napadom”, članak je citirao Yaalona. Međutim, ne postoji dokaz da je Yaalon to ikada rekao.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH

No, pakistanski ministar obrane Khawaja Asif odgovorio je na ovu lažnu vijest na svom službenom Twitter profilu kao da je stvarna. Upozorio je Izrael da nisu jedina nuklearna sila, piše CNN.

“Izraelski ministar obrane prijeti nuklearnim napadom jer pretpostavlja da Pakistan ima svoju ulogu u Siriji protiv Islamske države. Izrael zaboravlja da je Pakistan, također, nuklearna sila”, napisao je Asif 23. prosinca.

Izraelsko Ministarstvo obrane promptno je reagiralo na Twitteru obavještavajući Asifa da je Yaalonova izjava citirana na AWDNews bila potpuno lažna.

@KhawajaMAsif The statement attributed to fmr Def Min Yaalon re Pakistan was never said

— Ministry of Defense (@Israel_MOD) December 24, 2016