Pobjeda Le Pen mogla bi presuditi ujedinjenoj Europi. Unija jednostavno ne zna što će ako populisti pobjede u Francuskoj

Ne treba se zavaravati, Bruxelles je duboko zabrinut oko predsjedničkih izbora u Francuskoj, piše Politico. Pobjedi li desna populistica Marine Le Pen, cijeli europski projekt mogao bi biti ugrožen, a Brexit bi se iz te perspektive činio kao, zapravo, mali problem.

Za vrijeme nedavne debate, Le Pen je rekla da želi da Francuska bude prava država, a ne samo regija Europske Unije. Iako se činilo da popušta s idejom kompletnog napuštanja Europske unije i dalje izjavljuje da želi referendum o članstvu. Također, argumentira da bi Francuska trebala napustiti eurozonu i Schengen, povratiti kontrolu nad granicama i ponovno uvesti francusku valutu.

Pobjeda Le Pen je katastrofa za europski projekt

Takve težnje nisu kompatibilne s članstvom u Uniji. ” Ne postoji način da se napusti euro i Schengen, a ostane dio Unije” izjavio je jedan dužnosnik Komisije. U svakom slučaju, ako Le Pen postane predsjednica, glasan euroskeptik nastanit će palaču Élysée po prvi put od kad je Unija osnovana.

Većina anketa pokazuju da će Le Pen proći u drugi krug u kojem bi trebala izgubiti od bivšeg ministra gospodarstva Emmanuela Macrona. “Iz perspektive Komisije, uspjeh Marine Le Pen je katastrofa i egzistencijalna prijetnja europskom projektu. Možemo preživjeti Brexit. Frexit ne možemo”, izjavio je visoko pozicionirani dužnosnik Komisije Politicu.

Komisija se inidirektno uključila u izbore

S obzirom na to da bi francuski izbori mogli imati ozbiljne posljedice za EU, Europska komisija ne želi se izlagati riziku. U poprilično neuobičajenom potezu, indirektno se uključila u unutrašnja pitanja francuske, radeći fackt-checking anti europskog narativa Le Peničine Nacionalne fronte. Ljudi plaćeni od strane Europske Unije pobijaju tvrdnje iz njenog tabora, poput one da bi Francuskoj bilo bolje bez eura ili da bi EU uništava kupovnu moć Francuza.

Iako se EU bori protiv euroskeptičnih poruka, Komisija ne podržava nijednog kandidata u utrci za francuskog predsjednika. No, nema nikakve sumnje da insajderi iz Bruxellesa Le Pen vide kao prijetnju. Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomska i financijska pitanja, rekao je na konferenciji za medije prošlog tjedna da je pogrešno ne boriti se protiv anti-EU kandidata poput Le Pen.

Juncker je uvjeren da Le Pen neće pobijediti

“Europa je Francuska budućnost i želimo da Francuska bude motor Europe. Ne želim ni razgovarati o suludim idejama o francuskom napuštanju Europe. To bi ubilo Europu i ozbiljno zagušilo Francusku” izjavio je Moscovici. On nije sam u svojim bojaznima oko Le Pen. “Brine nas, bez svake sumnje. Nakon onoga što se dogodilo u Velikoj Britaniji i SAD-u, bio bi to gotovo prirodan slijed događaja” rekao je Politicu izvor iz Komisije.

Predsjenik Komisije Jean-Claude Juncker također pomno prati kampanju u Francuskoj. Za sada je održao sastanke s tri predsjednička kandidata, Macornom, Fillonom i Hamonom. Le Pen nije zatražila susret. Ankete predviđaju odaziv od 65 posto. Najniži u nedavnoj povijesti bio je na izborima 2002. kada je u prvom krugu glasalo 71 posto glasača. “Europska Unija će preživjeti Le Pen jer neće postati predsjednica”, rekao je Juncker novinama Bild am Sonntag ranije ovog mjeseca.

Europa nema plan za slučaj da Le Pen pobijedi

Ranije ove godine činilo se da je Fillon, kandidat konzervativnih Republikanaca, najveći favorit na izborima, no njegova se prednost urušila pod težinom skandala oko navodnog zapošljavanja članova obitelji na lažna radna mjesta. Ljudi iz Bruxellesa koji su ranije podržavali Fillona danas gledaju u vrhove cipela kada se priča o izborima, kaže izvor iz Komisije. Fillonovo mjesto zauzeo Macron, koji je rezolutno pro-europski orijentiran.

Većina anketa predviđa da će Macron u prvom krugu ostvariti rezultat približan onome Le Pen, ali da će je lako dobiti u drugom krugu. No ako nezadovoljni Fillonovi glasači odluče ostati kući radije nego da glasaju za Macrona ili ako Le Pen mobilizira inače apatične glasače, mogla bi se otvoriti vrata za pobjedu Nacionalne Fronte. Izvor iz diplomatskih krugova kaže da su Brexit i američki izbori slični utoliko što su ishod odlučili oni “koje inače nije briga za politiku”. Nekoliko europskih dužnosnika potvrdilo je da, bar službeno, ne postoji plan odgovora EU na eventualnu pobjedu populista u Francuskoj.