Populizam se u Hrvatskoj, izgleda, oteo kontroli. Pernar ide po školama, a svi se pitaju kako ga zaustaviti

Saborski zastupnik Ivan Pernar našao se pod istragom DORH-a zbog svojih ulazaka u srednje škole te pozivanja učenika da markiraju. Pernara je već prijavila pravobraniteljica za djecu Ivana Klarić Milas zbog nedopuštenog političkog iskorištavanja djece, no njega to nije previše uznemirilo pa je i dalje nastavio po svome. Čak su objavljeni i transkripti njegova razgovora s učenikom jedne srednje škole gdje ga otvoreno poziva da markira sa sata hrvatskog jezika. Ovo su najvažnije stvari o slučaju.

1. Pernar kreće na turneju po školama…

Osebujni saborski zastupnik počeo je na svom Facebooku objavljivati fotografije sa zagrebačkim srednjoškolcima koje su sniljene u zagrebačkim školama. No, veći problem je nastao što je, kako tvrde ravnatelji nekih škola u koje je išao, neovlašteno ulazio u škole. Stoga su ga prijavili policiji. Ravnateljica Hotelijersko-turističke škole tako je navela kako je Pernar u školu ušao na vrlo neprimjeren način i igronirao kada su ga htjeli zaustaviti na porti.

2. …a iz jedne su ga i izbacili

Ravnatelj Elektrotehničke škole Končar izbacio je Pernara iz škole, te mu rekao da ne može dolaziti bez najave. “Da sam iz HDZ-a, moglo bi i bez najave, je li tako?” uzvratio mu je tada Pernar. Ravnatelj mu je rekao i kako škola nije politička pozornica te da je neprimjereno da dolazi.

3. Pravobraniteljica za djecu izrazila zabrinutost

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić prošlog je petka pozvala na zaštitu škola od političkog iskorištavanja djece, Kao primjer navela je Pernarove ulaske u srednje škole gdje razgovara i fotografira se s učenicima i fotografije objavljuje na Facebooku, pozivajući ih da pobjegnu s nastave i posjete ga u Saboru. Napisala je i da su u njenom uredu doznali i da je Pernar u nekim školama ulazio u učionice tijekom nastave i ometao rad učenika i nastavnika. “Nasilnim ulaženjem u prostor škola i pozivanjem učenika da napuste nastavu ugrožava se sigurnost učenika, potiče ih se na neprimjereno ponašanje i kršenje školskih pravila, a pritom se povređuje i privatnost učenika jer je njihove fotografije objavljuju na javno dostupnom FB profilu”, napisala je Milas Klarić u svojoj objavi.

4. Pernar joj je odmah odgovorio

Pernar je na priopćenje pravobraniteljice reagirao na svom Facebook profilu. “Pravobraniteljica za djecu poziva vlast (HDZ) da me zaustavi u “iskorištavanju djece”. Eto dragi učenici, Pernar je problem, a ne HDZ koji vam je oduzeo budućnost u vlastitoj zemlji. Pozivam vas da pružite maksimalan otpor sustavu koji i mene i vas drži u dubokoj neslobodi”, napisao je Pernar na svojem Facebooku na kojem je dosta aktivan. Potom je objavio niz fotografija sadašnjih i bivših dužnosnika na kojima su okruženi djecom kako bi poručio da na takve njihove objave pravobraniteljica nije reagirala, dok na njegove je.

5. Pozvao učenike u Sabor (u nedjelju)

Pernar se oglušio na kritike iz Ureda pravobraniteljice za djecu pa je u nedjelju pozvao učenike i studente da mu se pridruže u Saboru. No, obzirom da Sabor nedjeljom ne radi, zaštitari nisu pustili učenike unutra. Pernar se na to pobunio i utvrdio kako gosti zastupnika inače mogu ući u Sabor, no njemu to nije dozvoljeno za što je okrivio medije i sve velike stranke. Ispred zgrade Sabora okupljenima je potom održao kratki govor te odgovarao na pitanja mahom veoma mladih ljudi koje su većinom zanimale teme vezane za politike hrvatskog školstva.

6. Objavljen zabrinjavajući transkript razgovora

Jutarnji list danas je objavio transkript razgovora u kojemu Pernar nedvosmisleno poziva jednog učenika zagrebačke VII. gimnazije da napusti sat zbog zajedničkog fotografiranja. Učenik mu tako piše kako je na satu pa ne može izaći da se fotografiraju, te da se mogu dogovoriti za neki drugi put jer će inače dobiti neopravdani sat. No, Pernar se na to ne obazire već mu kaže da se može spustiti sa sata. “Odi na wc. Jbt”, stoji u Pernarovoj poruci. Pravobraniteljica za djecu nakon ovoga je ponovno zatražila hitnu reakciju mjerodavnih, ponavljajući kako Pernar očito ne odustaje od ideje za samopromociju.

7. Cvitan potvrdio da DORH provodi izvide

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan potvrdio je danas da DORH provodi izvide zbog ulazaka saborskog zastupnika Pernara u škole i pozivanja učenika da markiraju nastavu. “Naravno da DORH postupa i po prijavama pravobraniteljice za djecu i svim drugim informacijama koje su došle do nas. Ne mogu još govoriti radi li se o elementima kaznenog djela ili prekršaja, u svakom slučaju, istraga se provodi u suradnji s policijom i izvijestit ćemo javnost kad završimo”, rekao je Cvitan. Rekao je kako očekuje da bi sve moglo biti brzo gotovo, što ovisi o trajanju izvida, te kako treba obaviti obavijesne razgovore sa svim relevantnim osobama koje su bitne za cijelu situaciju.