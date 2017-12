Porezna kažnjava obrtnike zbog jednog slova, a što kad oni pogriješe u dopisima? Pretpostavljate, ništa

Mediji su ovih dana objavili vijest koja, zahvaljujući Ministarstvu financija, dosad uvriježeni pojam o drakonskim kaznama svodi tek na blagu opomenu. Jer, kako drugačije objasniti da je Porezna uprava koja djeluje u sklopu Ministarstva financija jednu obrtnicu kaznila s 10.000 kuna, samo zato što je na računu u iznosu od 30 kuna, poslovni prostor označila kao ”P1”.

U Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi, taj je poslovni prostor prijavljen kao ”p1”. Pogreška u velikom i malom slovu ”p”, tu je obrtnicu stajala 10.000 kuna, jer njen poslovni prostor Poreznoj upravi nije prijavljen kao ”P1” već ”p1”!

No, što se dogodi kada Porezna uprava Ministarstva financija napravi puno ozbiljniju grešku pa na službenom dopisu pogriješi ne u jednom slovu već u datumu i to za nekoliko mjeseci? I to unaprijed! Telegram je srpnju ove godine pisao o takvoj jednoj pogrešci, zbog koje onom tko ju je u Poreznoj upravi napravio nije pala ni dlaka s glave.

Dopis je uredno zaveden i ovjeren pečatom

Potkraj lipnja ove godine Središnji ured porezne uprave Ministarstva financija poslao je Vinku Živkoviću, poljoprivredniku iz Retkovaca kraj Županje, službeni dopis s potpisom Igora Bošnjaka, jednog od dvojice pomoćnik ravnatelja Porezne uprave, Zdravka Zrinušića.

Sadržaj službenog dopisa uredno zaveden klasom i urudžbenim brojem, te ovjeren zelenim pečatom Ministarstva financija, tj. Središnjeg ureda porezne uprave, za ovu priču nije bitan. Bitno je da taj dokument nosi datum 30. rujna 2017., a da je Živkoviću stigao gotovo tri mjeseca prije nego što je poslan – početkom srpnja ove godine.

Djelatnici porezne, očekivano, nisu kažnjeni

Netko od sastavljača službenog dopisa u Poreznoj upravi, očito je zamijenio lipanj s rujnom, što kasnije nitko nije primijetio pa je takav dokument na potpis odnio pomoćniku ravnatelja Središnjeg ureda Porezne uprave koji grešku također nije primijetio. Tako se i moglo dogoditi da dopis poljoprivredniku iz Retkovaca stigne tri mjeseca prije nego što je poslan, kao u kakvom SF filmu o putovanju kroz vrijeme.

Naravno, greške su moguće i događaju se, no to bi trebali znati i u Poreznoj upravi pa shvatiti da je ona obrtnica s početka naše priče omaškom napisala ”P1”, umjesto ”p1”, a ne joj zbog banalne greške odrapiti drakonsku kaznu od 10.000 kuna. Zbog pogreške u datumu, i to ne za jedan dan, već za tri mjeseca unaprijed, u Središnjem uredu Porezne uprave, gdje je u tom trenutku radilo 428 službenika, koliko znamo, nitko nije kažnjen ni s jednom, a kamoli s 10.000 kuna.