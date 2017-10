Predsjednik HDZ-a, hrvatski premijer Andrej Plenković, čini se, kasno je shvatio kakvo stranačko društvo ima u požeško-slavonskoj županiji. Tek danas, na telefonskoj sjednici Nacionalnog vijeća odlučeno je da se raspusti Županijski odbor HDZ-a Požeško slavonske županije. No, šteta stranci je nanesena, a mogla se spriječiti da je reagirano ranije. Kap u čaši strpljenja predsjednika HDZ-a, očito je prelila činjenica da je požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, danas priveden u policiju zbog obiteljskog nasilja. Kako se čini, Tomaševića će to stajati i funkcije župana.

Župan Alojz Tomašević, koji je priveden u policiju zbog obiteljskog nasilja – fizički je nasrnuo na svoju suprugu koja je nakon toga zatražila liječničku pomoć – od ranije je poznat po, blago rečeno, nedoličnom ponašanju. U izbornoj kampanji, krajem listopada 2015. Tomašević je u Pakracu, na ulici, grubo napao aktivistu Živog zida nazvavši ga “Jugoslavenčinom”, “papanom”, “dripcem” i “balavcem”.

Neferović fizički napao novinara lokalnog portala

U srpnju prošle godine, pak, u alkoholiziranom stanju, Tomašević se verbalno u Požegi obrušio na tadašnjeg tehničkog ministra gospodarstva, Tomislava Panenića, napavši ga što mu se nije javio prije dolaska u njegovu županiju. Panenić je taj susret opisao kao ”dosta neugodan” rekavši kako je Tomašević pri tom napravio pravu scenu. Dakle, i prije nego što je zbog obiteljskog nasilja Tomašević danas priveden u požešku policiju, znalo se da je na kratkom fitilju, no to HDZ-u nije smetalo da ga nominira za svog župana. Nije to smetalo ni građanima, Tomašević je za župana izabran u prvom krugu osvojivši 54,47 posto glasova.

Predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, doduše, makar i vrlo blago, pokazao je kako neće tolerirati nasilje, pa je u svibnju ove godine, tijekom kampanje za lokane izbore, zabranio Vedranu Neferoviću, koji se, s pozicije gradonačelnika Požege, natjecao za požeško-slavonskog dožupana, istupanje u javnosti i pojavljivanje na izbornim skupovima HDZ-a. Plenković je to, kao što je poznato, uradio nakon što je Neferović fizički napao novinara lokalnog portala Mladena Mirkovića, zbog čega je ovaj zatražio liječničku pomoć i završio u bolnici. No, Neferović je, unatoč skandalu, izabran za dožupana, pa sada u čelništvu Požeško-slavonske županije sjede dva nasilnika – Tomašević kao župan i Neferović kao jedan od njegovih zamjenika.

Bivši dogradonačelnik Požege također napao suprugu

Da nasilju među požeškim HDZ-ovcima nema kraja svjedoči i primjer Marija Pilona, bivšeg dogradonačelnika Požege, koji je u mandatu gradonačelnika Požege, Vedrana Neferovića, također bio priveden zbog obiteljskog nasilja. Pilon je u noći između 7. i 8. travnja prošle godine prenoćio u policiji zbog fizičkog napada na suprugu. No, to nije bila nikakva zapreka da samo mjesec dana kasnije, u svibnju 2016. bude izabran u predsjedništvo Gradskog odbora HDZ-a, u kojem je zajedno s Tomaševićem, potpredsjednik, dakle jedan od trojice čelnih ljudi požeškog HDZ-a. Na lokalnim izborima ove godine, Pilon je potvrdio funkciju požeškog dogradonačelnika i obiteljsko nasilje nije bilo prepreka za obavljanje te dužnosti.

Kakvi kadrovi vode HDZ u Požeško-slavonskoj županiji svjedoci i primjer prvog čovjeka te stranke u Požeštini, saborskog zastupnika HDZ-a, Franje Lucića. On je, kao što je poznato, novinaru Telegrama, potpisniku ovih redaka, otvoreno nudio mito, tražeći da ne objavi istraživački serijal o njegovim mutnim poslovnim potezima i tvrtkama TOFRADO i TOFRADO bačvarija, koje je, s ogromnim dugovima, gurnuo u stečaj. Lucić je, što se jasno moglo čuti na snimci telefonskog razgovora, novinaru Telegrama ponudio trostruko veći iznos od onoga koji bi mu za tekst platila redakcija.

Lucić je bio na čelu sada već raspuštenog Županijskog odbora

USKOK je oko toga započeo istragu, Hrvatski sabor Luciću je skinuo imunitet, no istražni sudac Županijskog suda u Osijeku, odbacio je USKOK-ov zahtjev uz obrazloženje da novinar nije ni odgovorna ni službena osoba, a mito je, prema njegovom tumačenju zakona, kazneno djelo samo ako se ponudi službenoj ili odgovornoj osobi. O tome konačni sud treba dati izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku.

Lucić je istoga dana, 27. srpnja ove godine, kada je novinaru Telegrama nudio mito dao ostavku na sve stranačke dužnosti, no sve do danas, do odluke Nacionalnog vijeća HDZ-a, bio je na čelu sada već raspuštenog Županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije, gdje, vidjeli smo, vrvi od kadrova sklonih nasilju.