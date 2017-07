Odnosi predsjednice i premijera nisu baš idilični, a brzo bi se morali dogovoriti oko važne pozicije u obavještajnom sustavu

Usred ne baš idiličnih odnosa, premijer i predsjednica morat će donijeti zajedničku odluku o nasljedniku Pjera Šimunovića na čelu Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS). Čelnika tog važnog tijela u sigurnosno-obavještajnom sustavu, koje sudjeluje u njegovom nadzoru i koordinaciji, prema Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu imenuju svojim supotpisom šef države i predsjednik Vlade, odnosno Kolinda Grabar-Kitarović i Andrej Plenković.

Pjer Šimunović potvrđen je nedavno za novog hrvatskog veleposlanika u SAD-u, te će, kako je objavljeno u posljednjem broju Narodnih novina, dužnost preuzeti 1. rujna. To znači i da bi dogovori o njegovom nasljedniku trebali započeti vrlo brzo.

Problemi oko požara i odlaska u New York

Na ovu situaciju upozoravaju stručnjaci za nacionalnu sigurnost s kojima smo razgovarali i koji u krizi odnosa predsjednice i premijera vide nove potencijalne probleme za domaći sigurnosni sustav, nakon polemike oko odgovornosti za neučinkovitu obranu od požara. Osim tog sukoba, usred kojeg je i ministar obrane Damir Krstičević podnio, pa povukao ostavku, naziru se još neka neslaganja između Banskih dvora i Pantovčaka.

Kako je objavio Večernji list, predsjednica i premijer nisu se uspjeli dogovoriti tko će predstavljati Hrvatsku na rujanskom zasjedanju Opće skupštine u New Yorku, pa će tamo putovati oboje – Plenković će govoriti pred Općom skupštinom, a predsjedenica će odraditi susrete na margini, vezane uz Inicijativu triju mora. U takvim okolnostima trebala bi biti donijeta, a zatim i supotpisana odluka o imenovanju predstojnik-a UVNS-a. Riječ je o državnoj dužnosti koja može trajati četiri godine, a ista osoba tu funkciju može obnašati najviše u dva mandata.

Veći broj kandidata

Prema Telegramovim izvorima među najozbiljnijim kandidatima za dužnost predstojnika UVNS-a je i savjetnica predsjednice za obranu Maja Čavlović, koja je na tu dužnost došla nakon što je Josip Buljević, dotadašnji savjetnik predsjednce i bivši šef SOA-e, u ožujku 20016. godine preuzeo MORH. Čavlović je do 2013. godine bila u vojnoj policiji te je napredovala do čina satnice. Od 2007. do 2012. u tri je navrata bila u misiji ISAF u Afganistan. Iz MORH-a je otišla 2014. godine i karijeru nastavila u Centru za vojno-političku analizu pri Hudson Institutu u Washingtonu, gdje analizira vanjsku politiku SAD-a i sigurnosne prilike u Europi i Aziji.

Među kandidatima je i Anita Perešin, savjetnica u UVNS-u, koja u sigurnosnom sektoru radi od 1995. godine. Tada je u SOA-i bila najprije zamjenica, a zatim i šefica Odjela za protuterorizam. Od 2005. godine bila je savjetnica u Uredu vijeća za nacionalnu sigurnost, a od 2009. i docentica na Hrvatskim studijima i Fakultetu političkih znanosti. Od 2010. do 2012. godine radila je kao koordinatorica sigurnosne politike u NATO-vom Uredu za sigurnost. U to vrijeme, od sredine 2011. godine, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a bila je i Kolinda Grabar Kitarović.

Izvori Telegrama tvrde kako bi na čelno mjesto u UVNS-u mogao doći i Robert Kopal, aktualni državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. On je neko vrijeme, nakon što je Plenković razriješio Vlahu Orepića s ministarske dužnosti, vodio MUP. Do tada je bio posebni Plenkovićev savjetnik za nacionalnu sigurnost. Ranije u karijeri radio je u SOA-i te bio glavni MUP-ov obavještajni analitičar. Upućeni u situaciju tvrde nam kako za dužnost predstojnika UVNS-a ima još pretendenata, a radi se o ljudima koji su trenutno na funkcijama u SOA-i.

UVNS radi izvješća za predsjednicu i premijera

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost obavlja stručne i administrativne poslove za Vijeće za nacionalnu sigurnost i Savjeta za koordinaciju sigurnosno – obavještajnih agencija te poslove koji predsjedniku Republike i Vlade omogućavaju nadzor nad radom sigurnosno–obavještajnih agencija i tijela sigurnosno obavještajnog sustava. UVNS, na osnovu uradaka sigurnosno obavještajnih agencija, izrađuje objedinjena i periodična izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade.

UVNS je i središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost, koji koordinira, usklađuje donošenje i nadzire primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj. U njihovim sefovima čuvaju se dokumenti s najvišim stupnjem tajnosti.