Jučerašnje je otkriće ugovora, čiji niz odredbi kreditorima daju pune ovlasti u upravljanju procesom lex Agrokor, otvorilo niz velikih pitanja. O tome je još sinoć pisao Telegramov analitičar Goranko Fižulić. Za pojašnjenje spornih članaka, od kojih je najviše bure izazvao onaj u kojem se kao jedan od razloga za prijevremenu naplatu cijelog kredita navodi smjena izvanredne uprave ili savjetnika za restrukturiranje, konzultirali smo nekoliko uglednih pravnih stručnjaka za trgovačko pravo.

Tim je ugovorom određeno da će se sporovi između potpisnika ugovora rješavati po anglosaksonskom, a ne hrvatskom ili kontinentalnom pravu. Zanimalo nas je koliko su u praksi uobičajene klauzule poput one po kojoj će Agrokor, odluči li Vlada smijeniti Antu Ramljaka ili otkazati daljnje usluge Alix Partnersu, odmah morati platiti cijeli iznos kredita. Zanimljivo je, nadalje, i pitanje eventualne odgovornosti izvanrednog povjernika Ante Ramljaka. Teško je bilo dobiti relevantne sugovornike za komentar. Telegram je danas kontaktirao petnaestak vodećih stručnjaka, no većina ih nije spremna istupati prije detaljnog iščitavanja opsežnog dokumenta s više od 1000 stranica. Cijenjeni odvjetnici i profesori s kojima smo uspjeli razgovarati pristali su da ih citiramo uz uvjet anonimnosti.

‘Problematični su potpisnici ugovora’

“Ugovor je katastofalan i netko bi zbog njega trebao u zatvor”, rekao nam je jedan od uglednih zagrebačkih odvjetnika za trgovačko pravo čiji su klijenti brojne međunarodne financijske instuticije. Problematično je, smatra, što su ugovor potpisali Ante Ramljak i direktori svih povezanih tvrtki koncerna Agrokora koji su jamci za kredit. Telegramov sugovornik spornim smatra i to što je jedan od odvjetnika, koji je na prvoj sjednici privremenog vjerovničkog vijeća zastupao Knighthead, sada angažiran kao savjetnik u Agrokoru.

“Po hrvatskom zakonu i za domaće pravosuđe ovaj je ugovor ništavan”, rekao nam je spomenuti odvjetnik. Svoju tezu pokušao je argumentirati činjenicom kako je u ugovoru navedeno da je za njega nadležno anglosaksonsko pravo te će se sve arbitražne radnje i pravni sporovi koji mogu nastati tijekom procesa vjerojatno voditi u Londonu ili Washingtonu.

Je li Vlada svjesna što je Ramljak potpisao?

Drugi cijenjeni odvjetnik za trgovačko pravo koji zastupa brojne kompanije naglašava da je najveća odgovornost na Vladi i izvanrednoj upravi. Kaže kako nitko nikoga ni na što nije prisiljavao; naprosto je Agrokor bio u poziciji da mu je trebao novac. “Ni s jedne strane, pogotovo dužničke, taj ugovor nisu potpisivale pravno neuke osobe”, dodaje. Prije nego što je ugovor potpisan, po mišljenju ovog stručnjka, sve su nadležne službe, pri tome misli da Vladu RH, trebale analizirati njegove stavke i moguće posljedice.

Smatra da je potpuno logično i da kreditor kod ovakvih ugovora traži da nadležni sud za rješavanje spora bude ili njegov domicilni sud ili onaj smješten u sjedištima međunarodnih financijskih institucija, a ne u zemlji u kojoj je kredit plasiran. Onaj tko daje novac diktira sve uvjete, ističe. Jedino je ključno je pitanje za jesu li izvanredna uprava i Vlada bili svjesni što potpisuju.

‘Izvanredni povjerenik najviše se izložio’

Odvjetnica u jednom velikom uredu specijaliziranom za trgovačko pravo pojasnila nam je u telefonskom razgovoru kako većina inozemnih kreditora u ugovore ugrađuje cijeli niz ‘events of default’ koji postaju okidač po kojem bi kreditor mogao aktivirati prijevremeno dospijeće. No, vezivanje uz jedno ime, kao što je slučaj u ugovoru, nismo dosada imali u hrvatskoj poslovnoj praksi. Nikada dosada nije zabilježeno da se ‘events of default’ veže uz jedno ime jer je to potpuno nesrazmjerno mogućim posljedicama.

Moglo bi se, nastavlja, tvrditi da je riječ o nepoštenim odredbama ugovora koje je tražila druga strana te da na djelu bila zloupraba dominantnog položaja. Naša sugovornica pretpostavalja da bi Ante Ramljak bio, citiramo, “naivan ako nije tražio suglasnost za potpis pod takav ugovor, jer se upravo izvanredni povjernik najviše izložio”.

Poražavajući slučaj za pravni sustav jedne zemlje

Ekspertica za trgovačko pravo s kojom smo također danas razgovarali kaže kako klauzula ‘change of control’ koja je podigla prašinu i po kojoj Vlada de facto ne može smijeniti izvanrednog povjerenika nije toliko uobičajena kako se i izvanredna uprava Agrokora i Vlada premijera Plenkovića trude uvjeriti javnost i relativizirati skandaloznost jučer otkrivenih detalja ugovora.

Nije uobičajeno ni da se kreditori fokusiraju samo na jedno ime, no cijela priča počinje, kaže sugovornica, s roll-upom koji je najspornija odredba suprotna Lex Agrokoru. Ramljak je manje od mjesec dana nakon što je postavljen na mjesto vladina povjerenika morao mijenjati Lex Agrokor, budući da je najavio takozvani roll-up čijim je modelom priznat jednaki iznos starih potraživanja i to kao prioritet kod naplate.

Telegramova sugovornica objašnjava kako je u ovom slučaju odgovoran Ante Ramljak jer će se (iako će se vjerojatno pozivati na blagoslov Vlade) na njegovu odgovornost primjenjivati odredbe Zakona o stečaju po kojem odgovara vlastitom imovinom. Naime, kaže naša sugovornica, štetu je već napravio privilegirajući jedne vjerovnike na račun drugog. Možda bi trebalo, dodaje, propitati kako izgleda polica osiguranja Ante Ramljaka. Zaključuje kako je, bez obzira na sve, ovaj slučaj poražavajuć za pravni sustav jedne zemlje.