Premijer reterira i tvrdi da poštuje hašku presudu, no nakon svih izjava od vikenda teško ćemo se izvući

Premijer Andrej Plenković danas je komentirao kako Hrvatska poštuje presudu haškog suda šefovima Herceg-Bosne, ali je nezadovoljna nekim njezinim dijelovima, posebno onima u kojima se aludira na odgovornost bivšeg hrvatskog državnog vrha. Premijer je kazao kako ne bi volio da se njegova izjava od prošlog tjedna kada je također izrazio nezadovoljstvo presudom pogrešno interpretira i da se “ne stvara dojam da Hrvatska ne poštuje presudu”.

“Druga je stvar izraziti nezadovoljstvo nekim dijelovima presude”, kazao je Plenković danas pojašnjavajući svoje izjave o haškoj presudi, “pogotovo kada kao država pokušate triput biti prijatelj suda, a onda ostanu aluzije na odgovornost hrvatskog državnog vrha iz tog vremena”. Uglavnom, dramatično je ublažio izjave od prošlog tjedna, zadržavajući ‘ali’ u argumentima.

Britanski Guardian za vikend je objavio tekst o Haškom sudu i generalu Slobodanu Praljka u kojem konstatira kako je Plenković prvi čelnik neke države članice EU koji je svojim izjavama stao uz osuđenog ratnog zločinca.

Zbog premijerovih reakcija, na Twitteru je počelo trolanje Europske pučke stranke čije je i HDZ član. Tako je Andrew Duff, bivši europarlamentarac iz Britanije i predsjednik Spinelli grupe napisao. “Šokiran sam, moram rećim, što premijer Andrej Plenković može hvaliti spomen na hrvatskog generala osuđenog za ratne zločine”. Usput je tagirao EPP.

Reagirao je i nekadašnji izvjestitelj za pregovore EU i Hrvatske Hannes Swoboda koji je izrazio razočaranje izjavama hrvatskog političkog vrha na hašku presudu. “Žalostan sam zbog nekih jako nacionalističkih izjava u Hrvatskoj nakon samoubojstva Slobodana Praljka. To se ne može opravdati nekim jednako ružnim opaskama nakon presude Mladiću. Umjesto toga, jačajmo pomirenje i gledajmo u budućnost,” stoji u njegovoj objavi.

Sad about some very nationalistic statements in Croatia after suicide of Slobodan Praljak. It is not justified by some equally ugly remarks after sentencing of Mladic. Let strengthen reconciliation instead with look into future.

