Priča o imućnom trgovcu koji je 30-ih sagradio prvi hotel na Murteru; njegovi nasljednici danas se bore za ostavštinu

Potomci stanovitog Ante Pasqualina, nekad iznimno imućnog trgovca i prvog hotelijera na Murteru, na sudu se bore za njegovu ostavštinu. Pasqualin je, između ostalog, sagradio jedan od prvih hotela u cijelom šibenskom kraju – hotel Borovnik u Tisnom, još krajem tridesetih godina prošlog stoljeća. To zdanje sada je uspješan mali hotel, u vlasništvu Dane Slamića.

Pasqualinovi nasljednici polažu pravo na nekretninu kraj hotela za koju pak Slamić vjeruje kako pripada hotelskom kompleksu kojeg je kupio prije 20 godina. Sedmero Pasqualinovih nasljednika, Mara Pejović, Sanja Pasqualin Lenard, Hrvoje Pasqualin, Giovanna Costantini, Rajko Ćuzela – Papata, Blaženka Salaman i Ante Križanac tvrde da je Slamićev zahtjev nezakonit.

Općinski sud u Šibenku nedavno je prihvatio Slamićev zahtjev i razvlastio nasljednike, no oni su se žalili na tu sudsku odluku pa proces kreće iznova. Telegram je uz pomoć dostupne dokumentacije analizirao povijest gradnje i privatizacije ovog hotela na atraktivnoj lokaciji u centru Tisnog, koji se sada našao u središtu sudskog procesa.

Blago za gradnju prvog hotela na Murteru

Ante Pasqualin (prezime je ponekad pisano Paskvalin ili Paškvalin), s gradnjom svog hotela započeo je još u proljeće 1936. godine. O njegovom poslovnom pothvatu pisali su i u listu predstavnika slovenskog naroda u Americi, Glas naroda. Naime, u sačuvanom presliku novina pronašli smo vijest da su radnici na gradilištu naišili na vrećicu punu austrijskih zlatnika, čija je vrijednost procijenjena na tadašnjih 100 tisuća dinara. Vijest je zaključena komentarom kako će ovaj murterski trgovac sada ubrzo moći dovršiti svoj hotel.

No, hotel Borovnik bio je u vlasništvu uglednog trgovca tek nešto više od deset godina. Nakon 2. svjetskog rata je nacionaliziran, budući da su hotel i zemljište oko njega proglašeni značajnima za republikansku privredu Ukazom Predsjedništva Prezidijuma Sabora Narodne Republike Hrvatske, što je vrijedio od 1948. godine. Sama nacionalizacija realizirana je Zakonom o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća, koji je donijet dvije godine ranije.

Popis imovine oduzete Anti Pasqualinu

O oduzimanju vlasništva Pasqualinu postoji i zapisnik Kotarskog suda sastavljen 26. svibnja 1948. godine u Tisnom u hotelu Borovnik. Njegovu potpisivanju, uz članove komisije koja mu je oduzimala hotel, bio je nazočan i sam Ante Pasqualin. Ukupno je Pasqualinova imovina procijenjena na 122.202 tadašnja dinara, s čim Ante, kako stoji u zapisniku, nije bio baš zadovoljan.

Na tom popisu nalazila se i nekretnina oko koje se Pasqualinovi nasljednici sada spore sa Slamićem. Iz starih dokumenata vidljivo je da je u pitanju čestica s oznakom 293/3 koja je bila procijenjena na 1.017 tadašnjih dinara. Danas se na tom mjestu nalaze prateći hotelski objekti, a prema Slamićevoj tužbi, što ju je protiv nasljednika podnio šibenskom sudu, ona je oduvijek bila sastavni dio hotelskog kompleksa.

Tvrdi da je ona bila unesena i procijenjena kao dio kapitala kada je Borovnik prešao u vlasništvo bivšeg društvenog poduzeća HTP Rivijera Šibenik koje je pak kao državna imovina nakon raspada Jugoslavije završilo u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Kuća u vlasništvu Pasqualinove kćeri

No, iz sudskih dokumenata s ostavinske rasprave nakon smrti jedne od Pasqualinovih kćeri, Olge Constantini, iščitava se da se na čestici 293/3 nalazila obiteljska kuća. Nju su nakon djece, naslijedili unuci Ante Pasqualina. Pasqualinovi nasljednici krajem 1990-ih podnijeli su, zbog nacionalizacije hotela Borovnik, zahtjev za naknadom imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Zahtjev je 2000. godine i usvojen, no na popisu nekretnina nije bilo one čestice označene s 293/3. Zato za nju nasljednicima i nije isplaćena odšteta.

U međuvremenu, Dane Slamić od Hrvatskog fonda za privatizaciju kupio je Rivijeru Šibenik koja u svom vlasništvu ima upisan i hotel Borovnik. Slamić kao novi vlasnik Pasqualinove imovine polaže pravo i na česticu 293/3 koja je tijekom godina u stvarnosti postala dio kompleksa Borovnik. Umjesto kuće u suvlasništvu Pasqualinove kćeri, tamo se sad nalaze hotelska kotlovnica i spremište te jedan ograđeni prostor u koji se može ući isključivo kroz hotel.

Slamić tvrdi: Sve sam uredno kupio od HFP-a

“Cijeli kompeks – hotel s pomoćnim objektima i postrojenje – kupio sam 1997. godine od Hrvatskog fonda za privatizaciju. Nitko nikada nije pitao niti postavljao zahtjev za dio nekretnine na kojem se nalazi kotlovnica. Doduše, kada sam kupovao hotel, nisam provjeravao zemljišne knjige jer sam vjerovao podacima Hrvatskog fonda za privatizaciju. Na primopredaji sam, uz ostale ključeve, dobio i ključeve tog postrojenja za grijanje.

Čim sam saznao da su kao vlasnici upisani članovi obitelji Pasqualin pokrenuo sam postupak protiv njih, da se taj upis ispravi”, objašnjava Dane Slamić uvjeren da je dio Pasquainove ostavštine njegovo vlasništvo. Međutim, Pasqualinovi nasljednici objašnjavaju kako se ne radi o dijelu hotelskog kompleksa.

“Ova nekretnina pripadala je mom pokojnom ocu, sinu Ante Pasqualina, nakon čega smo ju naslijedili moj brat i ja. Znam za taj dio nasljedstva iako ga nikada stvarno nisam preuzela. Cijelo vrijeme sam bila uvjerena da se ono nalazi van kompleksa hotela Borovnik”, rekla je na sudu Sanja Pasqualin Lenard. Sudski proces uskoro će biti nastavljen jer nasljednici ne prihvaćaju prvu odluku suda, kojom je odobreno Slamiću da se upiše kao vlasnik na spornu nekretninu.