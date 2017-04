Priča o državnoj vili u Slavoniji koja je, osim za smještaj dužnosnika, služila i za alkoholna opuštanja

Sredinom veljače, tijekom priprema za boravak predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Požeško-slavonskoj županiji, gdje je privremeno, na nekoliko dana, bio preseljen njen ured kako bi se bolje upoznala s problemima tog kraja, došlo je do nesporazuma na relaciji Ministarstvo pravosuđa – protokol Ureda predsjednice, neslužbeno smo saznali s Pantovčaka. Bilo je naime zamišljeno da dio svog programa i susreta s gospodarstvenicima, političarima i osobama iz javnog života, predsjednica održi u reprezentativnoj vili u Velikoj, petnaestak kilometara sjeverno od Požege.

Taj objekt u vlasništvu je Ministarstva pravosuđa, a o njemu skrbi Kaznionica i zatvor u Požegi. Smješten je na području Parka prirode Papuk, skriven u gustoj šumi i do njega vodi tek uska asfaltna cesta koja ondje i završava. Vila je idealna za odmor, a u lijepo uređeni prostrani dnevni boravak u prizemlju može stati 30-ak osoba. Predsjedničin protokol smatrao je kako je vila odlično mjesto na kojem bi se mogli održati razgovori s većim brojem osoba, no u organizaciji predsjedničine posjete došlo je do nesporazuma zbog kojeg su otkazane sve njene aktivnosti u vili.

Otkazali aktivnosti kako bi izbjegli skandal

Naime, ključ tog objekta, kako bi se obavile sve potrebne pripreme, mimo znanja predsjedničina protokola, trebao je biti predan privatnoj osobi, izvan sustava Kaznionice, koja, kako smo rekli, jedina brine o tom objektu. Radilo se o predsjedniku uprave Orljave, tvornice košulja, koja je ranije bila u sastavu Kaznionice i zatvora u Požegi. On je, na svoju ruku, po Požegi već počeo sastavljati popis uzvanika za susret s predsjednicom, naručivati jelo i piće, te tamburaše za provod. Kad su to saznali u Uredu predsjednice, da bi izbjegli skandal, otkazali su sve aktivnosti koje su se trebale održati na tom mjestu, rečeno je Telegramu iz izvora na Pantovčaku.

Tako predsjednica Grabar Kitarović ni jedan trenutak, tijekom višednevnog boravka u Požeško-slavonskoj županiji, nije provela u tom reprezentativnom objektu. Predsjedničino otkazivanje boravka u vili nije, međutim, jedini incident vezan uz taj reprezentativni objekt skriven u zelenilu i tišini Papuka. Raniji šefovi Kaznionice u Požegi, dok posljednjih godina nije uveden red, znali su ga koristiti za privatne tulume i razuzdane zabave, a kako se može čuti od starijih djelatnika iz tamošnjeg zatvorskog sustava, bilo je situacija kada su onamo dovođene i zatvorenice iz ženskog dijela kaznionice.

Iza zabava ostajale hrpe stakla i polomljen inventar

Osobito čest gost tih fešti bio je i jedan sadašnji načelnik Kaznionice i zatvora u Požegi, inače strastveni lovac poznat po odlasku u lovišta od Namibije i Sibira, do Aljaske i Rumunjske. Bilo je ondje i zabava u raznim drugim prigodama, iza kojih bi ostajale hrpe razbijenog stakla i polomljenog inventara, a na Facebook profilu Luke Balenovića, ranijeg djelatnika požeške Kaznionice, a danas predsjednika Uprave tvornice košulja Orljava, supružnika sutkinje Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Marije Balenović, mogu se naći fotografije na kojima raspoloženi gosti vile plešu na masivnom hrastovom stolu.

Koliko su znale biti razuzdane zabave u državnoj vili najbolje svjedoči podatak koji nam je ispričao umirovljeni zaposlenik Kaznionice: bivši šef te zatvorske ustanove, vraćajući se službenim vozilom s tuluma, sudjelovao je u prometnoj nesreći koja je i danas obavijena velom tajne. Vila u Velikoj sagrađena je šezdesetih godina prošlog stoljeća i pripadala je tadašnjem Sekretarijatu unutarnjih poslova. Temeljito je renovirana i dograđena sredinom devedesetih, kako se tada objašnjavalo, prvenstveno za potrebe predsjednika Tuđmana.

Obnovu vile vodio je upravitelj tadašnjeg Kaznenog zavoda u Požegi, jedno vrijeme i HDZ-ov zastupnik u Hrvatskom saboru, a danas požeški javni bilježnik, Mario Včelik. U planu je bila i gradnja teniskih terena, no kada je prvi hrvatski predsjednik umro, od toga se odustalo. Zanimljivo, dok se vila renovirala i dograđivala, Včelik je u blizini Pleternice, na atraktivnoj lokaciji na obroncima Požeške Gore, gradio vikendicu od identičnog materijala. Osim Tuđmana, vilu u Velikoj posjećivali su mnogi državni dužnosnici, među kojima i Vladimir Šeks te gotovo svi ministri pravosuđa.

Akademik Pavletić bio je osobito zahtjevan gost

A posljednji ministar koji je ondje boravio, neslužbeno saznajemo, bio je Goran Marić čije ministarstvo upravlja državnom imovinom, u koju spada i taj reprezentativni objekt. No, osobito zahtjevan gost bio je akademik Vlatko Pavletić. U vili je boravio u dva navrata, krajem devedesetih dok je bio predsjednik Hrvatskog sabora i početkom dvijetisućitih kada je, nakon smrti Franje Tuđmana, a do izbora Stjepana Mesića, kratkotrajno obnašao funkciju vršitelja dužnost predsjednika Republike. Pavletić je, sjećaju se djelatnici zatvorskog sustava iz tog vremena, bio nezadovoljan čašama koje su se nalazile u vili pa je tražio da mu se donesu nove.

Također, nije želio jesti kruh koji se pripremao u Kaznionici, pa je vozač rano svakog jutra odlazio u Požegu i iz tamošnje pekare u sastavu PPK Kutjevo, donosio svježe pecivo za doručak. Vozači su svakodnevno, dok je u vili boravio Pavletić, odlazili i u šezdesetak kilometara udaljen Slavonski Brod, da bi odatle, privremenom šefu države, donosili primjerak Slobodna Dalmacije, koju se tada nije moglo kupiti u Požegi. Za potrebe Vlatka Pavletić, sjećaju se djelatnici zatvorskog sustava iz tog doba, kupljeno je i osam bicikala kako bi se akademik mogao voziti okolnim stazama, dok bi ga slijedili pratnja i osiguranje, također na biciklima. Nakon odlaska Pavletića, bicikli su netragom nestali.

Gostima se jelo dovozi iz požeške kaznionice

Vila u Velikoj ima prostran, ukusno uređen veliki dnevni boravak, s replikama kubura u jednoj od niša. Dnevnim boravkom dominira masivni hrastov stol, čija je ploča teža od 600 kilograma. Kada je vožena u vilu, kamion zbog uskog puta nije mogao doći do ulaza, pa je desetak zatvorenika taj teški dio stola od pune hrastovine, vuklo uzbrdo pedesetak metara. Uz dnevni boravak je i mala čajna kuhinja, no sama vila nema kapacitete za pripremanje hrane, pa se jelo gostima dovozi iz požeške Kaznionice i zatvora, dakako, ne ono koje dobivaju tamošnji zatvorenici.

Na katu je apartman s prostranim ležajem i posebnom kupaonicom, a iz apartmana izlazi se na omanju terasu odakle puca predivan pogled na bujnu šumsku vegetaciju. Na katu je još jedna soba, također s velikim krevetom i također s vlastitom kupaonicom. U potkrovlju su tri manje jednokrevetne sobe. Uz svaki krevet, na noćnom ormariću nalazi se i zanimljiva lampa: glinena skulptura zatvorenika u prugastoj uniformni s fenjerom u ruci. Nekih desetak metara od vile izgrađena je velika natkrivena terasa, uz koju je roštilj i ražanj, gdje gosti, okruženi zelenilom i potpuno izolirani od pogleda, mogu u miru uživati, jesti i zabavljati se.

Kada odu, iz ženskog dijela Zatvora i kaznionice u Požegi, u pratnji čuvara, stiže nekoliko zatvorenica da sve pospreme i dovedu u red, kako bi vila bila spremna za nove goste. Jedno vrijeme, sjećaju se stariji zaposlenici požeškog Zatvora, u vili je stalno boravila jedna zatvorenica i ondje praktično služila kaznu. Njen je zadatak bio brinuti o tom objektu, no kako su ondje bile česte fešte iza kojih je ostalo dosta nepopijenog alkohola, žena se odala piću pa su je nakon nekog vremena vratili u požeški zatvor.