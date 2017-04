Bili smo s bivšim gradonačelnikom Vukovara, kaže da razmišlja o tome da napusti SDP i opet se kandidira

Željko Sabo (62), bivši gradonačelnik Vukovara, za kojeg je šef SDP-a Davor Bernardić nedavno rekao kako je bio najbolja osoba na čelu Vukovara ikad, sprema se za novu gradonačelničku utrku. Njegovi poznanici kažu da još sve odvaguje, no uvjereni su da će Sabo, poput Feniksa, opet poletjeti iz pepela.

Iza njega mučna je zatvorska epizoda – odležao je sedam mjeseci u Remetincu i Lipovici, zbog one neobične presude, zasnovane na tajnoj, nezakonitoj snimci Marije Budimir, tadašnje gradske vijećnice, koja ga je optužila da ju je pokušao podmiti kako bi na sjednici Gradskog vijeća digla ruku za SDP.

Sabo je svoje odležao – 28. prosinca 2015. vratio se u Vukovar i od tada, bar ne javno, nije ga bilo u politici. Pitamo ga vraća li se i kreće li u utrku za gradonačelnika Vukovara na svibanjskim izborima.

SABO: Nisam donio konačnu odluku. Svaki dan u gradu me zaustavljaju sugrađani i izražavaju podršku za kandidaturu. Postavljam si pitanje imam li pravo to zanemariti jer mnogi od njih mojoj su obitelji bili velika podrška kada je bilo najteže. U tri dana moja supruga prikupila je oko dvije tisuće potpisa potpore za moje pomilovanje, ukaz čina milosti, koje je poslala predsjednici, kada sam bio u zatvoru. Siguran sam da još mogu mnogo učiniti za svoj grad. Vrijeme brzo ide i odluku ću donijeti uskoro.

TELEGRAM: Ako se odlučite, neće li to biti neobična situacija jer je SDP za gradonačelnika kandidirao Gorana Bošnjaka. Jeste li vi i dalje član SDP-a?

SABO: Da, član sam SDP-a. Znam za odluke Gradskog odbora. Kandidiram li se, učinit ću to kao nezavisna osoba. Tada, naravno, napuštam SDP.

TELEGRAM: Neki dan hvalio vas je Davor Bernardić da ste najbolji gradonačelnik Vukovara svih vremena. Zašto onda SDP nije kandidirao vas?

SABO: Mnogi građani Vukovara govore i misle poput Davora Bernardića. Autonomnost odlučivanja za lokalne izbore, temeljem Statuta SDP-a, na lokalnim je razinama. Zato predsjednik SDP-a prihvaća odluke lokalnih organizacija, pa tako i vukovarskog SDP-a. Nadam se da će nakon lokalnih izbora oni koji su donijeli pogrešne odluke i postigli lošiji izborni rezultat, snositi odgovornost.

TELEGRAM: Je li bilo razgovora s vrhom SDP-a da vas podrže, ako ne kao svog kandidata, a onda kao bivšeg najboljeg gradonačelnika?

SABO: Ankete koje imam daju mi prednost u odnosu na kandidata vukovarskog SDP-a i rukovodstvo stranke to zna. Ali isključivost i brzopleta ambicioznost, zasnovana na nerealnim argumentima i činjenicama, nije nikome donijela boljitak. Kada bi se vrednovali neuspjeh ili uspjeh, bilo bi mnogo više odgovornosti u donošenju odluka.

TELEGRAM: Dok ste bili u vrhu SDP-a, vaši odnosi, kako se pričalo, uvijek su bili bolji s Bernardićem nego Zoranom Milanovićem. U kakvim ste odnosima sada s jednim, a u kakvima s drugim?

SABO: Prijateljstvo s nekom osobom uvijek me dodatno obvezivalo na odgovornije ponašanje. Tako je bilo na poslu, ali i privatno. Prijateljstvo je i obaveza. Bernardić sada ima puno prijatelja a nadam se da neće zapostaviti one prave koji su s njim vodili bitke. Da, smatram se njegovim prijateljem i to sam dokazao. S bivšim predsjednikom nisam u kontaktu.

TELEGRAM: Što zamjerate aktualnom gradonačelniku Penavi? Kako je po vašoj ocjeni vodio grad?

SABO: Kada sam 2009. preuzeo ovlasti gradonačelnika, u gradskoj blagajni bio je minus oko 33 milijuna kuna. Sadašnji gradonačelnik je 2014. godine preuzeo dužnost i plus u blagajni od oko 23 milijuna kuna. U gradu se izvode projekti koje sam s timom ljudi izradio, financijske konstrukcije završio i započeo izvođenje. Gotovo ništa novo se ne radi. Kada sam najavljivao te projekte, HDZ ih je kritizirao a danas se njima hvale. Iz EU fondova do tada je povučeno oko 80 milijuna eura. Nema niti jednog novog projekta osim onih koje sam ostavio iza sebe. Projekt Vodotornja, toga našeg simbola, izmijenjen je i obezvrijeđen. U mom mandatu su se otvarale tvornice, sada se zatvaraju.

Čak su uspjeli i branitelje svrstati u podobne i one druge. O zapošljavanju i načinu kako se to u Vukovaru radilo mnogo je puta upozoravao Živi zid: bespotrebna zapošljavanja podobnih u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama. Sve je to rezultiralo da Vukovar napuštaju mladi, cijele obitelji, brže nego što mislimo. Klima u gradu nije dobra. Ljudi se ne osjećaju slobodni, nema osmijeha na licima, nema žamora na ulici. To nije isti Vukovar kao prije tri godine. Ukoliko se ova iseljavanja iz Vukovara ne zaustave, ne znam da li ćemo svi, ukoliko dođe do nogometne utakmice Hrvatske i Irske, navijati za naše ili za Irsku, gdje su nam obitelji. Na žalost i danas i sutra, kupuju se karte u jednom smjeru.

TELEGRAM: Kako procjenjujete šanse HDZ-a, odnosno njihovog kandidata za gradonačelnika? HDZ je u Županiji vukovarsko-srijemskoj prilično posvađan. Ide li to na ruku drugim kandidatima?

SABO: Očito da česti dolasci predsjednice i premijera imaju za cilj pomoći lokalnom HDZ-u u predstojećim izborima. Poklon Vukovaru sa sjednice Vlade održane u Vukovaru od 60 milijuna kuna su projekti koji su u mom mandatu izrađeni, za koje sam dogovorio financiranje i izvođenje s bivšom Vladom i oni se još izvode. Mislim da će zbog kandidature Tomislava Panenića HDZ na županijskoj razini pokušati ojačati koalicijski potencijal s nekim strankama koje nisu bile u prvobitnom planu. S druge strane mislim da će Panenić izgubiti određenu potporu zbog krive kadrovske oduke.

TELEGRAM: Kada biste se vratili na mjesto gradonačelnika Vukovara koji bi bili vaši prvi potezi?

SABO: Kažu mi tri gospodarstvenika, a jake tvrtke su u pitanju, ako ti postaneš gradonačelnik investirat ćemo u Vukovaru. Imam neke spoznaje da je gradska blagajna prazna, u minusu. Razmišljam: zar ću opet morati, ako se odlučim kandidirati i dobijem izbore, morati krenuti na taj način? No, teško se nasmijati na sve to kada oko sebe imate ljudi kojima je teško, koji ne vide izlaz i perspektivu u svom gradu. Eto, bio bi mi veliki izazov otvoriti mladima perspektivu za život u Vukovaru, da odluče ostati, da se vrati osmijeh na lica mojih sugrađana, živost i radost na ulicama. Vukovarci znaju što su imali i što imaju te vjerujem da znaju što žele.