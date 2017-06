Putin kaže da Rusija nije hakirala demokrate za vrijeme američkih izbora. Ali možda jesu neki domoljubni Rusi

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je rekao da Kremlj nije naredio hakerske napade na Nacionalni odbor demokratske stranke za vrijeme američkih predsjedničkih izbora.

Dodao je, doduše, da je moguće da su to učinili “neki domoljubni Rusi”, koje je zatim usporedio s umjetnicima koji su na sebe preuzeli zadatak da se bore protiv onih koji loše govore o Rusiji, piše New York Times čiji je reporter bio na njegovoj medijskoj konferenciji za ruske i strane medije.

