Ivica Todorić jutros je optužio Vladinog povjerenika u Agrokoru Antu Ramljaka da laže zbog izjave kako je fond Knighthead izlistan na burzi. Ramljak je nešto kasnije priznao da nije rekao točnu informaciju te kako KHMC nije izlistan, ali trguje na burzi.

Telegramov ekonomski analitičar Goranko Fižulić, prvi je, još u travnju, upozoravao na strvinarski fond Knighthead. Ramljakova neistina nije jedina nelogična informacija o kojoj je Fižulić već pisao.

Todorić je u srijedu poslijepodne objavio još jedan post u kojem je citirao predsjednika uprave Knightheada Thomasa Wagnera u kojoj on govori o susretima s Ramljakom. “Nakon medijske obmane iz sredine lipnja, nastavili ste s rastakanjem vrijednosti kompanije i biranjem odabranih pod očitim, kako i Thomas Wagner neoprezno izjavljuje u intervjuu, pokroviteljstvom Vlade”, napisao je Todorić. Izvukli smo 5 stvari o ulozi KHMC u Agrokoru i roll up kreditu u kojem su sudjelovali.

1. Knighthead je strvinarski fond

Knighthead Capital Management je relativno malen fond koji upravlja imovinom vrijednom 3,5 milijarde dolara, ima 25 zaposlenih i svega osam klijenata. Bez obzira na ta ograničenja njegova uloga zabilježena je u bankrotu Lehman Brothersa, te potonuću grčkih, argentinskih i portorikanskih obveznica, o čemu je Fižulić pisao u travnju.

Agrokorove obveznice ušle su u njihov radar u prvom kvartalu ove godine. “Nesporna je činjenica da Knighthead nije imao ni jednu obveznicu Agrokora na zadnji dan prošle godine, a da danas predstavlja većinsku volju vlasnika obveznica”, pisao je tada Fižulić.

2. Sudjelovali su u roll up kreditu

U prvoj polovici lipnja vjerovničko vijeće Agrokora dalo je suglasnost kompaniji za ugovaranje novog kredita u iznosu od 480 milijuna eura uz dodatnih 50 milijuna eura potencijalnog robnog kredita s refinanciranjem, prema roll up modelu. Kredit je odobren na 15 mjeseci uz kamatu od 4 posto, odnosno 3,8 posto ako će kredit biti vraćen jednokratno u gotovini.

No, Agrokor u tom razdoblju neće morati vratiti 530 milijuna (480+50), nego dupli iznos – milijardu i 60 milijuna eura. Naime, prema roll up modelu za svaki euro novog kredita, jedan euro starog kredita dobiva senioritet pri naplati. Ovaj kredit Agrokoru osigurat će institucije koje su vlasnici Agrokorovih obveznica, predvođeni spomenutim Knighthead Capital Management fondom. KHCM je roll up modelom dobio pravo da 150 milijuna eura starih tražbina prebaci u nove.

3. Pokazuje li izjava šefa fonda o sastancima s Ramljakom da je nešto skriveno?

Suosnivač Knightheada Thomas Wagner u intervju za Večernji sredinom lipnja rekao je kako su odluku o ulaganju temeljili “mnogobrojnim susretima s gospodinom Ramljakom i njegovim timom” te da su se “susreli i s ključnim članovima Vlade što je dodatno osnažilo njihov pozitivan stav o Hrvatskoj u kojoj se strogo poštuje vladavina prava”. No, ta izjava čelnika KHCM-a ne odgovara vremenskom slijedu ili je nešto skriveno od javnosti, napisao je Fižulić u svom tekstu objavljenom na Telegramu 20. lipnja.

“Ante Ramljak postaje izvanredni povjerenik 10. travnja 2017., a tri dana kasnije predlaže KHCM za predstavnika vlasnika obveznica u privremenom vjerovničkom vijeću. Budući da vlasnici pojedinih tranši obveznica natpolovičnom većinom donose odluke o svojim pregovaračkim pozicijama prema dužniku i drugim vjerovnicima te na isti način biraju svog predstavnika, nije teško zaključiti da je KHCM kupio dovoljnu količinu obveznica i prije samog početka rada izvanredne uprave. Kako je onda moguće da je svoju odluku o ulaganju donio nakon “mnogobrojnih susreta s gospodinom Ramljakom i njegovim timom” te “s ključnim članovima Vlade”, napisao je tada Fižulić. O tome je post danas objavio i Todorić.

4. Rusi se protive roll up kreditu

Sberbank, najveći kreditor Agrokora, tražio je sudsku zabranu roll up modela kredita. Zakonom o Agrokoru kojim je Vlada poslala izvanrednu upravu predvođenu Ramljakom u kompaniju nije izrijekom dopušten roll up model. Primjena takvog modela izravno povećava gubitak vjerovnika koji u njemu ne sudjeluju. Sudske tužbe protiv Hrvatske moguće su u ovom slučaju.