RTL je maloprije poentirao s Bandićem: ‘može li svatko slaviti svog ratnog zločinca na Trgu?’

RTL-ova središnja informativna emisija večeras je emitirala kadrove sa zagrebačkog Trga bana Jelačića gdje je skupina od dvadesetak ljudi pred njihovom kamerom vikala ‘Za dom spremni’. Problematizirajući spomen obilježje za osuđenog Slobodana Praljka koje je danima postavljeno pod spomenikom bana, pustili su i nekoliko izjava Milana Bandića, s obzirom na to da je slučaj u nadležnosti Grada Zagreba.

Gospodin Bandić novinarki Marini Barukčić kazao je, citiramo: “To su ljudi stavili. Ja ne znam tko je to stavio. Pitajte te ljude, nije to do mene ni do Grada Zagreba. Provedite vi istragu”. Novinarka mu je replicirala kako policija kaže da jest do njih, na što joj je gradonačelnik odgovorio kako je “fulala ceo fudbal”. Zatim ga je pitala smeta li njemu da se komemorira ratni zločinac u središtu grada, a on joj je odgovorio kako Srbi imaju jedan dobar izraz: “demokratija je”.

Besplatni busevi i parking za komemoraciju

Novinarka RTL-a pitala ga je znači li to, dakle, da svatko može slaviti svog ratnog zločinca u centru Zagreba, no nije dobila koncizan odgovor. Gradonačelnik je samo konstatirao kako je uporna, a on joj je već odgovorio. Zatim je produžio. Plakat sa slikom generala Praljka, usput, jučer je netko rastrgao i do danas nije postavljen novi.

Kako smo jučer izvijestili, sutra će se u Lisinskom održati komemoracija za Slobodana Praljka zbog koje Grad Zagreb uvodi posebnu regulaciju prometa i posjetiteljima osigurava besplatne buseve koji će ih prevoziti s, također besplatnog, parkirališta kod Velesajma.