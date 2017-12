Nakon što je Uskok podigao optužnicu protiv bivšeg predstojnika premijerova ureda Tomislava Sauche, reagirao je njegov odvjetnik Darko Maržić. Najavio je kako će optužnicu pokušati srušiti novim grafološkim vještačenjem kojim bi dokazao da su potpisi bivšeg predstojnika Ureda premijera krivotvoreni. Jedan takav zahtjev obrana je uputila još tijekom istrage, no sudac istrage je novo vještačenje odbio, o čemu je Telegram već pisao.

U svom zahtjevu, odvjetnik Maržić planira apostrofirati činjenicu koju je u procesu protiv Zdravka Mamića iznijela grafološka vještakinja Andrea Ledić. Ona je, naime, ustvrdila kako se osoba ne može više puta potpisati potpuno identično. U svom iskazu na suđenju Mamiću, Ledić je govorila o potpisima Dejana Lovrena na ugovorima kojima je navodno od Mamića tražio isplatu honorara, a za koje je ustvrdila da su lažirani, budući da je rukopis na svakom ugovoru bio isti.

Naime, Sauchin potpis na spornim putnim nalozima vještaci iz policijskog Centra za forenzična ispitivanja i vještačenja potvrdili su još na početku afere dnevnice. No, kasnije su isti grafolozi reterirali te zaključili da je Saucha samo “vrlo vjerojatno” skriptor spornog potpisa. U međuvremenu je i Sauchina obrana angažirala vlastitog vještaka koji je ocijenio kako Saucha gotovo sigurno nije skriptor tih potpisa budući da su sporni potpisi neprirodno izjednačeni.

Saucha ne planira podnijeti ostavku

Novinari su ranije danas pitali Sauchu za kometar na Uskokovo podizanje optužnice, na što je on izjavio da mora najprije vidjeti što u njoj piše te je ustvrdio kako nema moralnu odgovornost jer nije kriv za ono što ga se tereti i da neće dati ostavku u Saboru.

“Nažalost, ne mogu vam ništa komentirati. Nisam dobio fizički tu optužnicu, moramo vidjeti ja i moji odvjetnici što uopće u optužnici piše. Meni je to na neki način logični slijed i u ovom trenutku zaista ne mogu ništa više komentirati. Moj odvjetnik će dati kratku izjavu za medije”, najavio je Saucha novinarima u Saboru.

I dalje negira krivnju za aferu dnevnice

Tomislav Saucha i njegova tajnica Sandre Zeljko terete se za zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave, odnosno pomaganje u tim nedjelima zbog čega im prijete bezuvjetne zatvorske kazne.

“Ja i dalje stojim pri tome što sam govorio svih ovih mjeseci, a to je da to nisam napravio, da ni za što nisam kriv”, kazao je Saucha. Na pitanje hoće li nastaviti raditi u Saboru s obzirom da je i član nekih saborskih odbora, Saucha je rekao: “Odbor za zakonodavstvo nema apsolutno nikakve veze s ovime, to je odbor kao i svaki drugi. Ja sam saborski zastupnik i nastavit ću i dalje raditi svoj posao”.

Komentirao je prozivke o moralnoj odgovornosti

Komentirao je i poziv Ivana Vilibora Sinčića (Živi zid) na ostavku rekavši kako ga on može pozivati na ostavku, no da u Hrvatskoj još uvijek vrijedi načelo presumpcije (nevinosti) . “To što je podignuta optužnica ne znači automatski da sam ja optužen i presuđen. Oni su ti koji meni moraju dokazati krivnju. Ja znam od prvog dana da ja s tim nemam veze i ja ću to dokazati, sasvim sigurno”, uvjeren je Saucha.

Upitan o svojoj moralnoj odgovonosti odgovorio je: “Kakva moralna odgovornost kada nisam kriv za ono za što me terete. Vi mislite da svaki put kada se protiv nekog podigne optužnica, netko bi morao dati ostavku. Što nisam dovoljno oko svega ovoga imao problema i prošao kroz dovoljno toga, da sada kada netko inzistira, da bi trebao dati ostavku? Neću”.

Uskok Sauchu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko nezakonito stekao 580 tisuća kuna. U proširenju istrage Sauchu je Uskok osumnjičio da je akontacije za fiktivne dnevnice dijelio sa Zeljko, nekadašnjom “krunskom svjedokinjom” u tom slučaj.