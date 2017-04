Ekskluzivno: Umjesto da istraže tko je probao zapaliti cisternu kraj benzinske, policajci iz Slavonskog Broda izmislili su da je vlasnik kriminalac

Ante Zovak, načelnik Policijske uprave Brodsko-posavske županije 27. ožujka ove godine, službeno se ispričao poduzetniku Mati Vidoviću zbog toga što mu je tamošnja policija ”napakirala”. U izvješću koje je Marijan Vargašević, voditelj brodske Službe kriminalističke policije, u veljači prošle godine poslao osječkom Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, brodski poduzetnik Mato Vidović, mada je bio žrtva kriminalnog djela, prikazan je kao notorni kriminalac. Naime, sredinom prosinca 2015. neposredno prije ponoći, nepoznati je počinitelj, u mjestu Selna, nadomak Slavonskog Broda, pokušao zapaliti cisternu parkiranu tik uz benzinsku crpku u vlasništvu Mate Vidovića.

Policijskim očevidom utvrđeno je kako je Vidovićevu cisternu netko pokušao zapaliti upotrebom kocke za potpalu vatre. Na sreću, čim je požar zahvatio plastični blatobran i stražnje gume, vatru je zamijetio radnik na benzinskoj crpki, pa je ubrzo ugašena. Tako je spriječena moguća eksplozija i katastrofa velikih razmjera, s obzirom da se u neposrednoj blizini crpke, uz koju je i Vidovićev motel, nalaze obiteljske kuće.

S obzirom da policija duže od mjesec dana nije uspjela pronaći počinitelja, Vidović je 20. siječnja prošle godine u službenim prostorijama USKOK-a iznio sumnje da iza podmetanja požara stoji sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Mirko Svirčević i ekipa oko njega. Zamjenik ravnateljice osječkog USKOK-a, Darko Dodig, potom se obratio PU brodsko-posavskoj i zatražio sve podatke o podmetanju požara, te informaciju provode li se izvidi kaznenih djela i je li Mato Vidović protiv koga podnio kaznenu prijavu.

Prikazali su ga kao kriminalca

No, voditelju Službe kriminalističke policije u Slavonskom Brodu, Marijanu Vargaševiću, te su činjenice, očito, bile manje važne, jer u dopisu USKOK-u, osim konstatacije da policija nije na tragu počiniteljima, doslovce piše: ”Napominjemo da je Mato Vidović od strane ove policijske uprave do sada prijavljivan za počinjenje deset kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta, a za pojedina kaznena djela i pravomoćno osuđen”.

Čak kada bi to i bilo točno, nejasno je zašto je šef brodske Kriminalističke policije u izvješću smatrao potrebnim to napisati. No, radi se o potpunoj neistini: Mato Vidović nije imao deset kaznenih prijava zbog gospodarskog kriminaliteta kao ni pravomoćnu presudu. Jedini sudski postupak koji se protiv njega vodio, doduše, jest završio pravomoćnom presudom, no Vidović je – zbog očitog ”pakiranja” – nakon višegodišnjih napora uspio dobiti obnovu tog sudskog postupka, ali na istom sudu na kojem je i osuđen, o čemu je Telegram već pisao.

Čim je dobio obnovu postupka, Vidović je podnio kaznenu prijavu protiv suca Mirka Svirčevića (danas je Svirčević predsjednik Županijskog suda u Slavonskom Brodu), tvrdeći kako je Svirčević, koji je postupao u tom predmetu, iz sudskog spisa uklonio originalne dokumente, te mu presudio temeljem lažnih kopija. Taj detalj je važan zbog toga što je grafološko vještačenje instituta Ivan Vučetić, kada su originalni dokumenti naknadno pronađeni u spisu, pokazalo da na njima nije Vidovićev potpis.

Kaže da je odbio platiti reket

To vještačenje naložio je Županijsku sud u Slavonskom Brodu u obnovljenom postupku. S obzirom na očite namjere suca Svirčevića da što prije pošalje Vidovića u zatvor, Županijski sud u Slavonskom Brodu uvidio je evidentni propust i nakon četvrti put, dopustio obnovu postupka koja je u tijeku. No, Vidović je u međuvremenu u zatvoru odležao dvije i pol godine.

“Sve moje nevolje su počele kada sam političko-pravosudnoj i policijskoj mafiji odbio platiti dva milijuna kuna reketa. Od tada sam postao njihova meta. Možete li zamisliti da me sudac Svirčević osudio na jednom jedinom ročištu i da mi je istoga dana, dva sata nakon što je završio suđenje, uručio presudu na 14 gusto kucanih stranica. To pokazuje da je presuda bila donesena i prije suđenja”, kaže Mato Vidović.

‘Presuda je bila donesena prije suđenja’

U isprici koju je zbog evidentnog ”pakiranja” voditelja Službe kriminalističke policije načelnik brodske policije Ante Zovak prošloga tjedna poslao Vidoviću, priznaje kako je ”navod o dosadašnjim prijavama” bio nepotreban te kaže: ”Radi navedenog propusta upućujemo vam ispriku, te ćemo navedeni propust iskoristiti za dodatnu edukaciju policijskih službenika za postupanje u predmetima kriminalističkih istraživanja kaznenih djela”. Načelnik Zovak, zanimljivo, ne najavljuje nikakve sankcije protiv Marijana Vargaševića, svog šefa Kriminalističke policije, već njegovo ”pakiranje” smatra dobrim razlogom da se policajci dodatno educiraju kada rade na istraživiju kaznenih djela!

“Šef brodske kriminalističke policije Marijan Vargašević, neistinitom napomenom o mojem počinjenju deset kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i tvrdnjom da sam za pojedina djela pravomoćno osuđen, namjerno je neistinito informirao zamjenika ravnateljice USKOK-a i tako namjerno omalovažio značenje moje kaznene prijave protiv suca Svirčevića, a istovremeno ništa nije učinio da provjeri izražene sumnje o osobama odgovornim za pometanja požara pod moju cisternu”, kaže Mato Vidović i dodaje kako za cijelu priču nije nimalo nevažno da supruga Marijana Vargaševića radi u Županijskom sudu u Slavonskom Brodu i da joj je sada šef Mirko Svirčević, sudac kojeg je Mato Vidović kazneno prijavio USKOK-u.