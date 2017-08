Situacija s Trumpom i Sjevernom Korejom potpuno je suluda i možda ju je već teško pratiti, izvukli smo najvažnije momente

Već nekoliko dana, Sjeverna Koreja i američki predsjednik Donald Trump međusobno izmjenjuju prijetnje nuklearnim ratom, vjerojatno najoštrije do sada. Nakon što je Washington Post objavio tekst u kojem američki stručnjaci tvrde da je Sjeverna Koreja uspjela dovoljno smanjiti nuklearnu bojevu glavu da ju smjesti u jednu od svojih međukontinentalnih raketa, američki predsjednik krenuo je s verbalnim napadom.

U nizu luđačkih istupa upućenih Sjevernoj Koreji, Trump im je među ostalim zaprijetio “vatrom i bijesom” kakvog nikad nisu vidjeli ukoliko nastave prijetiti Americi. Kim Jong Un-u je poručio i da je američko oružje napunjeno i spremno za napad. Opasna retorika američkog predsjednika prilično je zabrinula međunarodnu zajednicu koja poziva na smirivanje. Cijelu situaciju sad je već malo teško pratiti pa smo napravili kronološki pregled najbitnijih događaja koji su se odvijali posljednjih nekoliko dana.

1. Kako je sve krenulo?

U utorak, 8. kolovoza, Washington Post objavio je tajne zaključke stručnjaka američke obavještajne službe da je Sjeverna Koreja uspjela dovoljno smanjiti nuklearnu bojevu glavu da ju smjesti u jednu od svojih međukontinentalnih raketa koje mogu doseći tlo Sjedinjenih Država. Kako je pisao Washington Post, to bi moglo predstavljati bitno napredovanje Sjeverne Koreje koja bi tako mogla postati nuklearna sila.

2. Što je na sve rekao Donald Trump?

Nakon objave Washington Posta, američki predsjednik poručio je Sjevernoj Koreji da će biti dočekana “vatrom i bijesom” ukoliko nastavi prijetiti Sjedinjenim Američkim Državama. Kim Jong Un-u je obećao i “reakciju kakvu svijet do sada nije vidio”. Kasnije, Trump je rekao i kako se sjevernokorejski vođa postavlja prijeteće izvan normalnih okvira, pa je onda i njegova izjava bila izvan okvira američkog predsjednika.

3. Što su rekli članovi Trumpove administracije?

Američki ministar obrane Jim Mattis rekao je kako bi mogući rat Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje bio “katastrofalan”. Dodao je i kako je njegova odgovornost pripremiti vojne operacije bude li potrebno, ali da Amerika zagovara diplomatski prstup sjevernokorejskoj prijetnji. Rekao je i kako će Amerika “uništiti sjevernokorejski režim i državu” samo ako je Sjeverna Koreja napadne. I američki državni tajnik Rex Tillerson pokušao je malo smiriti situaciju. Poručio je kako Sjeverna Koreja ne predstavlja izravnu opasnost i da Amerikanci mogu mirno spavati.

4. Sjeverna Koreja zaprijetila raketnim napadom

U odgovoru na Trumpovu prijetnju, Sjeverna Koreja je u srijedu objavila da “pažljivo razmatra” plan o napadu balističkom raketom u blizini američkog pacifičkoh teritorija ukoliko im Trump nastavi prijetiti. Te rakete će, kako kažu, nadletjeti japanski teritorij i pasti u more oko 30 do 40 km od Guama. Glasnogovornik njihove vojske rekao je da će plan napada uskoro predstaviti Vrhovnom zapovjedništvu i da će napad izvršiti u bilo kojem trenutku kada to odluči Kim Jong Un.

5. Kako je Trump odgovorio?

Trump je u petak preko Twittera opet zaprijetio Sjevernoj Koreji. Napisao je kako je američko oružje “napunjeno i spremno”. Kasnije je na neformalnoj konferenciji Bedminsteru u New Jerseyju poručio Kim Jong Un-u da će vrlo brzo zažaliti ako napravi bilo što u pravcu Guama ili nekog drugog američkog teritorija, ili nekog saveznika. Rekao je i da se nada kako će Sjeverna Koreja u potpunosti shvatiti ono što govori jer to stvarno i misli.

6. Kako su na sve reagirale Kina i Japan?

Nakon što je Sjeverna Koreja najavila plan o lansiranju raketa na Guam, Japan je u subotu svoj proturaketni sustav Patriot razmjestio u Shimani, Hiroshimi i Kochiju, na zapadu zemlje. Japanska vlada rekla je ranije kako namjerava srušiti sjevernokorejske rakete koje bi eventualno zaprijetile japanskom teritoriju. Kineski predsjednik Xi Jinping pričao je s Trumpom i pozvao ga da se suzdrži od izjava i akcija koje bi dovele do eskalacije na Korejskom poluotoku.

7. Što na sve kaže Europa?

Njemačka kancelarka Angela Merkel u petak je poručila kako se sukob Trumpa i Sjeverne Koreje ne može rješavati vojnim putem, a u subotu su reagirale i Francuska i Velika Britanija koje pozivaju na smirivanje napetosti. U kratkom priopćenju, francuski predsjednik Emmanuel Macron piše kako poziva “na odgovornost i sprječavanje svake eskalacije napetosti”. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson kaže kako Kim Jong Un-ova Sjeverna Koreja snosi odgovornost za “krizu”, a poručio je i da je međunarodna zajednica jedinstvena u zahtjevu da Sjeverna Koreja prekine svoje agresivne operacije te da traže “diplomatsko rješenje”.

8. Kakva su predviđanja analitičara?

U analizama potencijalnog sukoba Amerike i Sjeverne Koreje, analitičari pišu kako bi cijena konvencionalnog rata u Koreji bila katastrofalna te da on nije izgledan. Samo u prvih par sati bilo bi bar 100.000 mrtvih, od čega niti jedan u Americi, nego svi u Seulu. Telegramov Đivo Đurović u svojoj analizi napominje kako bez obzira na to što je Donald Trump ignorant koji ne zna što radi i koje su posljedice onoga što govori, a Kim Jong-un manijak, na svijetu postoje milijarde normalnih ljudi koji ne misle da se politički sporovi rješavaju nuklearnim bombama.

“Nakon što je to oružje prvi put upotrebljeno, čovječanstvo je uspostavilo niz normi koje su dovele do toga da na planetu i dalje postoji život, unatoč desecima tisuća nuklearnih glava koje bi ga mogle okončati. Prvo pravilo kaže da nuklearno oružje služi tome da nikad ne bude upotrebljeno. Ako znam da će moja akcija dovesti do reakcije koja će značiti moju smrt, onda tu akciju neću napraviti – ne zato jer sam slab, nego zato jer ne želim sam izazvati vlastitu smrt”, piše Đivo Đurović u analizi koju u cijelosti možete pročitati OVDJE.