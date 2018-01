Ivan Drmić (45), bivši saborski zastupnik HDSSB-a u tri mandata, od 2003. do 2015. uspio se zaposliti na mjestu referenta u Diviziji održavanje, Hrvatske pošte u Osijeku. On je široj javnosti postao poznat kao jedan od vinovnika afere skupljanja novca kojim se pokušalo podmititi suce Vrhovnog suda kako bi Branimiru Glavašu, u suđenju za osječke ratne zločine, osigurali manju kaznu. Drmić se nagodio s USKOK-om priznavši svoju krivnju u toj aferi te je 2012. dobio kaznu od dvije godine zatvora, uvjetno na pet godina. Ta presuda, međutim, nije mu bila prepreka za zaposlenje u državnoj tvrtki Hrvatske pošte.

Telegramu je iz Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte potvrđeno da se Drmić zaposlio bez natječaja, pod obrazloženjem da ta tvrtka, u vlasništvu Republike Hrvatske, posluje na liberaliziranom tržištu i nema obvezu raspisivati javni natječaj za zapošljavanje. ”Radna mjesta se često popunjavaju iz baze otvorenih zamolbi gdje potencijalni kandidati samoinicijativno, na mjesečnoj razini, šalju svoje molbe za posao. Ako je u bazi dovoljan broj kandidata za radno mjesto, natječaj se ne raspisuje”, stoji u odgovoru Hrvatske pošte.

Potvrda o nekažnjavanju tako se naziva samo kolokvijalno

Ne Telegramov upit treba li za prijam na radno mjesto u Hrvatskim poštama priložiti potvrdu u nekažnjavanju odgovoreno je kako kandidati moraju podastrijeti dokaz da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. ”Kolokvijalno ta se potvrda naziva ‘potvrda o nekažnjavanju’. To je dio procedure koja je ispoštovana i u ovom slučaju”, objasnili su iz te državne tvrtke. Međutim, radi se o dvije različite stvari. Potvrdu da se protiv neke osobe ne vodi kazneni postupak koji se progoni po službenoj dužnosti izdaje mjesno nadležni općinsku sud, dok potvrdu o nekažnjavanju – da osoba nije osuđivana – izdaje Odjel kaznene evidencije, Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa.

Do zapošljavanja u Hrvatskoj pošti, 23. listopada prošle godine Drmić je radio kao profesionalni tajnik u HDSSB-u, stranci koju je nakon što je izbačen iz HDZ-a, 2005. osnovao Branimir Glavaš. Drmić je od prvog dana član te stranke i cijelo je vrijeme slovio kao jedan od najpouzdanijih Glavaševih ljudi. Ostao je uz njega i nakon raskola i potresa koji su uzdrmali i desetkovali stranku, kada su je napustili ili su iz nje isključeni bivši predsjednici HDSSB-a, Vladimir Šišljagić i Dragan Vulin, bivši saborski zastupnici Dinko Burić i Zoran Vinković, a još ranije Boro Grubišić i Dražen Đurović, te uz brojne obične članove stranke i dužnosnici poput Karla Šatvara, Davora Borasa i Darijana Rudana.

U najboljim vremenima HDSSB je imao sedam zastupnika u Hrvatskom saboru, te vlast u Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku. Glavaševim povratkom iz zatvora i njegovim aktivnim uključivanjem u rad stranke, HDSSB se naglo strmoglavio: izgubio je vlast u županiji i gradu, a u Saboru spao samo na jednog zastupnika. Prihodi stranke dramatično su pali, HDSSB je zatvorio urede po slavonskim gradovima, a novca je ponestalo i za plaće zaposlenih.

Morao se zaposliti kako bi HDSSB smanjio troškove plaća

Drmić je zbog toga, kako bi HDSSB smanjio troškove plaća zaposlenih, namiren u Hrvatskoj pošti u Osijeku gdje je do odlaska u Hrvatski sabor, kao HDSSB-ov zastupnik, na čelnom mjestu bio Josip Salapić. Salapić je danas državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, a zanimljiv je način na koji se ondje uhljebio. U aktualnom sazivu Hrvatskog sabora jedini HDSSB-ov zastupnik je Branimir Glavaš, no on je – kad su počela previranja u stranci – zamrznuo mandat pa je svoje mjesto na šest mjeseci prepustio Salapiću.

Iako je to bilo protuzakonito, jer su u Sabor, s obzirom na značajno veći broj osvojenih preferencijalnih glasova trebali ići Vladimir Šišljagić ili Dinko Burić, propustom Mandatno imunitetnog povjerenstva u saborske je klupe zasjeo Salapić. Nakon Glavaševe odluke da se u svibnju prošle godine ponovno vrati u Sabor, Salapić je ostao bez zastupničke plaće pa ga je trebalo nekamo smjestiti. Kako je tijekom mandata podržavao vladajuću koaliciju, a isto je nastavio i Glavaš, Salapić je kao član HDSSB-a za protuuslugu toj stranci dobio mjesto državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa.