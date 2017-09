Sjećate se Ree, curice koju je mama 2011. otela u Srbiju? Slučaj je opet aktualan, a mi smo pričali s tatom

Na Prvom osnovnom sudu u Beogradu, 8. rujna održat će se glavna rasprava u kaznenom postupku protiv Gordane Peruničić, nekadašnje suradnice za konzularne poslove, u veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu. Ta vijest u Hrvatskoj možda ne bi pobuđivala zanimanje da spomenuta bivša službenica veleposlanstva Srbije u Zagrebu, prema ocjeni srpskih istražnih tijela, nije označena odgovornom za nezakonito izdavanje srpske putovnice malodobnoj hrvatskoj državljanki Rei Matijević.

O slučaju te djevojčice (Rea je rođena u Zagrebu 18. svibnja 2010.) objavljeno je mnoštvo novinskih tekstova i televizijskih priloga i u Hrvatskoj i u Srbiji, osobito nakon odluke osnovnog suda u Valjevu da Rea Matijević treba biti vraćena u Hrvatsku. Naime, taj je sud potvrdio prvostupanjsku presudu suda u Ljigu (mjesta u Srbiji gdje i danas Rea živi sa svojom majkom). Sud je prihvatio tužbu Roberta Matijevića, oca malodobne Ree, da je ona oteta, odnosno da je Reina majka, mimo njegove volje, djevojčicu odvela u Srbiju.

Sud je donio odluku o ovrsi djeteta

Matijević se u tužbi pozvao na Haašku konvenciju o građanskopravnima aspektima međunarodne otmice djeteta iz 1980. godine, što su sudovi u Srbiji prihvatili i donijeli presudu kojom je mala Rea trebala biti vraćena u Hrvatsku. Međutim, kako se njezina majka Nataša Matijević (rođena Đorđević), državljanka Srbije, tome protivila, sud je donio odluku o ovrsi. Sredinom listopada 2013. kada se ovrha trebala provesti, nekoliko stotina stanovnika Ljiga prosvjedovalo je u znak podrške Nataši Matijević i blokiralo Ibarsku magistralu, koja prolazi kroz to mjesto u središnjoj Srbiji.

Kada je 15. listopada 2013. Robert Matijević, u pratnji srbijanske policije došao u Ljig, pred tamošnji Centar za socijalni rad, kako bi preuzeo djevojčicu, ondje je bila veća skupina mještana koji su prosvjedovali protiv odluke o vraćanju Ree u Hrvatsku. No, kako Nataša Matijević nije dovela dijete u Centar za socijalni rad, Matijević se neobavljena posla vratio u Hrvatsku.

Djetetu dali jugoslavensku putovnicu

Kada je 3. veljače 2011. Nataša Matijević zajedno s djevojčicom Reom otišla u Ljig, u Srbiju, njen suprug sljedećeg je dana posjetio veleposlanstvo Republike Srbije u Zagrebu da se raspita je li njegova supruga ishodila bilo kakav dokument za njihovu malodobnu kćer. Rea je imala samo hrvatsko državljanstvo jer su se, kaže Robert Matijević, on i Nataša dogovorili da netom rođenu djevojčicu prijave kao Hrvaticu, državljanku Republike Hrvatska. O tome su 25. svibnja 2010., tjedan dana nakon Reinog rođenja, potpisali zapisnik u Matičnom uredu u Maksimiru, nakon čega je djevojčici izdana domovnica.

“U veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu rekli su mi da moja supruga Nataša nije za Reu tražila nikakve dokumente”, priča za Telegram Robert Matijević, otac danas sedmogodišnje djevojčice, koji se nakon toga i u pisanom obliku s istim pitanjem obratio srpskoj ambasadi. “Tada sam im dostavio dopis kako zabranjujem da moja kćer dobije bilo kakav srpski dokument”, nastavlja Matijević. “Imam potvrde da su oni zaprimili moj zahtjev. Potom sam još četiri puta bio u veleposlanstvu i razgovarao s tadašnjim ambasadorom Slobodanom Vukičevićem. Oni su se kleli da nikakav dokument mojoj Rei nikada nisu izdali. No, mjesec dana nakon toga saznao sam da su Rei izdali, ne putni list, nego putovnicu tadašnje Savezne Republike Jugoslavije!” kaže za Telegram Robert Matijević.

U srpskom veleposlanstvu obmanjivali djevojčičina oca

Upravo s tom putovnicom, malena Rea, tada stara nepunih devet mjeseci, zajedno s majkom, prešla je hrvatsko-srpsku granicu. Matijevića su dakle, u veleposlanstvu Srbije obmanjivali da Rei nisu izdali nikakve dokumente. Njoj je, naime, ta ambasada izdala putovnicu 6. rujna 2010. Matijević tvrdi da je Reina majka, krivotvoreći njegov potpis, bez njegova znanja isposlovala putovnicu za malu Reu. Oko izdavanja te, kontroverzne putovnice postoji još jedna zanimljivost. Rei je dokument o prijemu u državljanstvo Republike Srbije izdano 10. rujna 2010. dakle četiri dana nakon što je u veleposlanstvu u Zagrebu dobila putovnicu na kojoj piše da ima ”jugoslovensko” državljanstvo. Uvjerenje u državljanstvu Republike Srbije Rei je izdano u Gradskoj upravi Grada Beograda u Matičnom uredu u Vračaru i to, kako stoji u tom dokumentu, na osnovu porijekla.

Putovnica koju je Rea dobila u Veleposlanstvu Srbije nosi oznaku Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), države koja je prestala postojati 4. veljače 2003., kada ta zemlja, nastala raspadom SFRJ, mijenja ime u Državna zajednica Srbije i Crne Gore. No i ta je država bila kratkog vijeka – 3. lipnja 2006. Crna Gora proglasila je neovisnost, a dva dana kasnije obje zemlje postaju neovisne. Ali u Veleposlanstvu Srbije u Zagrebu i dalje su, bez obzira što Savezna Republika Jugoslavija nije postojala već sedam godina, izdavali putovnice s nazivom nepostojeće države. Takvu jednu dobila je i Rea Matijević.

Službenici konzulata prijeti kazna zatvora

Tu putovnicu, izdanu pod brojem 006357857 s rokom važenja do 6. rujna 2012., kako se čini, izdala je službenica konzulata Republike Srbije u Zagrebu, Gordana Peruničić. Srpsko tužiteljstvo tereti je, temeljem članka 359.. stavak 1. kaznenog zakona Republike Srbije (zloupotreba službenog položaja), zbog čega joj, utvrdi li sud krivicu, prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Matijević se, nedugo nakon što je saznao da je Rei izdan srpski pasoš, 18. travnja 2011. obratio Zagorki Dolovac, šefici tamošnjeg Republičkog javnog tužilaštva (ona je i danas na toj funkciji) tražeći da se povede postupak za utvrđivanje odgovornosti onoga tko je Rei izdao putovnicu SR Jugoslavije. Trebalo je duže od šest godina da slučaj dospije na sud.

Robert Matijević kaže da je zadovoljan što će suđenje početi, mada je na to čekao više od šest godina. On se s Natašom Đorđević vjenčao u Zagrebu 14. listopada 2009. Živjeli su u obiteljskoj kući u Petrovoj ulici u Zagrebu. No, brak je očito zapao u krizu, pa ga je supruga, zajedno s djetetom, napustila nakon manje od godinu i pol dana zajedničkog života. Ovaj novinar u veljači 2014. u Ljigu je razgovarao s Natašom Matijević koja je tada iznijela svoju stranu priče o životu u Zagrebu i razlozima zbog kojih se zajedno s kćerkom vratila u kuću svojih roditelja u Ljigu. Žalila se da je u braku bila zlostavljanja, zbog čega je spas potražila bijegom u Srbiju. Njena se priča u mnogom razlikuje od onoga što tvrdi Robert Matijević.

Suđenje nakon sedam godina od izdavanja putovnice

Ali, neosporno je da je Nataša Matijević već u rujnu 2010. planirala s Reom otići u Srbiju. Ona je, kako smo vidjeli, putovnicu svojoj kćeri ishodila 9. rujna 2010. gotovo mjesec dana prije nego što će Rei biti izdana hrvatska putovnica. Policijska uprava Zagrebačka malenoj je djevojčici putnu ispravu izdala 4. listopada 2010. Iz pečata u njenoj hrvatskoj putovnici vidljivo je da je s tom ispravom, prije nego što će je majka odvesti u Srbiju, već jednom prešla hrvatsko-srpsku granicu, u Batrovcima (granični prijelaz Bajakovo), 14. listopada 2010. tada je, naime, cijela obitelj putovala u Srbiju, u posjetu Natašinoj familiji u Ljigu, kako bi vidjeli djevojčicu.

“Dva mjeseca nakon toga Nataša odlazi u sigurnu kuću u Zagrebu, pod izgovorom da sam je fizički zlostavljao”, kaže za Telegram Robert Matijević “Ako je tako uistinu bilo, zašto onda u Srbiji nije ostala već tada, u listopadu 2010. kada smo onamo zajedno išli u posjet njenoj rodbini”, kaže za Telegram Robert Matijević. Ta mučna obiteljska priča, u čijem je središtu nedužna, danas sedmogodišnja djevojčica Rea Matijević, koja je i dalje u Ljigu sa svojom majkom, bez obzira što su i Vrhovni i Ustavni sud Republike Srbije presudili da treba biti vraćena u Hrvatsku, nastavit će se 8. rujna na Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Tada će se utvrditi na koji je način toj malodobnoj djevojčici izdana srpska putovnica s kojom ju je majka odvela u Ljig. Stjecajem okolnosti, suđenje će započeti gotovo točno na sedmu obljetnicu kada je sporna putovnica izdana ,6. rujna 2010.