Zbog presude koju je donijela šibenska sutkinja Maja Šupe, a kasnije potvrdio i Županijski sud u Šibeniku, Hrvatska je prijavljena Europskom sudu za ljudska prava. Šupe, koja je hrvatskoj javnosti najpoznatija po odlukama u slučaju Tome Horvatinčića, a posebno onom monologu u kojem se obračunala sa sinom Talijana koje je Horvatinčić pregazio te medijima koji su pratili slučaj, osudila je zagrebačkog odvjetnika Tomislava Tončića za lažno prijavljivanje kaznenog djela, jer je podnio prijavu protiv njezine tri kolegice sa suda u Splitu zbog sumnje da su zlorabile svoje funkcije u jednom postupku njegovih klijenata.

Tu tužbu odvjetnika Tončića, u kojoj je tvrdio kako nije imao pravedno suđenje zbog čega mu je prekršeno osnovno ljudsko pravo, sud u Strasbourgu je prihvatio te je uzeo u razmatranje. Sada se o postupcima sutkinje Šupe očekuje očitovanje hrvatske strane. S Europskog suda za ljudska prava potvrdili su da je pokrenut postupak protiv Hrvatske zbog Tomčićeve tužbe.

Slučaj sa zemljom star više od 20 godina

Riječ je o procesu koji je započeo 1995. godine. U njemu su se Tomčićeve stranke, članovi obitelji Gurdulić, borile za zemljište koje su naslijedile, a ranije im je bilo nacionalizirano. Povrat dvije parcele na splitskim Bačvicama obitelji Gurdulić, kako je pisao portal Lupiga.com, odobrio je Općinski sud u Splitu.

Presudu je potvrdio i Županijski sud u Splitu, te na kraju i Vrhovni sud RH. Međutim, Teniski klub Split koji je sporno zemljište cijelo vrijeme koristio, podnio je zahtjev za revizijom, te se slučaj vratio na početak. Općinski sud u Splitu ponovno je ostao kod svog prvotnog stava te presudio da Teniski klub Split mora Gurdulićima vratiti zemljište.

Obrat u postupku, odluka tri sutkinje

No, u nastavku suđenja 2005., Županijski sud u Splitu prihvatio je žalbu Teniskog kluba Split i vratio mu pravo korištenja terena na Bačvicama. Obitelj Gurdulić stoga je preko svog odvjetnika Tomislava Tončića, 16. siječnja 2006., podnijela kaznenu prijavu protiv tri sutkinje Županijskog suda u Splitu koje su donijele presudu u korist splitskog teniskog kluba – Blaženke Rilov-Ćurin, Sovjetke Režić i Ankice Matić. Prijavili su ih za zlouporabu položaja i ovlasti. U prijavi je istaknuto da su donijele “nezakonitu presudu protiv Gurdulićaiako su sve tri iskusne sutkinje” te da je njihova presuda bila je “suprotna praksi Vrhovnog suda RH”.

No, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu već 2. veljače 2006. prijavu odbacuje, nakon čega se obitelj Gurdulić ne odlučuje na kazneni progon protiv sutkinja. Godinu i pol kasnije, dolazi do neočekivanog momenta – to isto splitsko Županijsko državno odvjetništvo pokreće postupak protiv odvjetnika Tončića zbog lažnog prijavljivanja sutkinja.

‘Trebao je znati da suci ne mogu odgovarati’

Proces protiv njega na Općinskom sudu u Šibeniku vodila je sutkinja Maja Šupe. U listopadu 2011. donijela je i osuđujuću presudu. U njoj je, među ostalim, navela da je Tončić kao dugogodišnji odvjetnik trebao znati da se “nikakva kaznena prijava ne može podnositi protiv sudaca za njihovu donesenu odluku, jer suci ne mogu odgovarati kod donošenja svojih odluka za svoj pravni stav, odnosno da suci donošenjem odluke bez obzira jesu li stranke s njome zadovoljne, ne čine nikakvo kazneno djelo”.

To je, smatrala je, morao reći i svojim strankama, a ne ih uvjeravati da će podnošenjem kaznene prijave utjecati na slučaj. Tončić je kažnjen novčanom kaznom od 200 prosječnih dnevnih dohodaka, što je u njegovom slučaju iznosilo 29.160 kuna. Presudu je potvrdio i Županijski sud u Šibeniku, odbivši 5. siječnja 2012. Tončićevu žalbu u kojoj je, kao i u obrani tijekom procesa, tvrdio da je prijavu podnio po nalogu svojih stranaka.

Prvo je podnio tužbu Ustavnom sudu RH

Tončić je potom podnio tužbu Ustavnom sudu RH. U njoj se, tvrdeći kako nije imao pravično suđenje na Općinskom sudu u Šibeniku, pozvao na Zakon o odvjetništvu koji propisuje kako kao odvjetnik ima dužnost da u granicama zakona i dobivenih ovlasti poduzima sve što po njegovoj ocjeni može koristiti stranci kojoj pruža pravnu pomoć.

Još jednom je odbacio bilo kakvu namjeru podnošenja lažne kaznene prijave, ponovivši da je radio po uputi stranaka. Ustavni sud tužbu mu nije prihvatio, suđenje mu je, zaključili su, bilo pravedno. To je bilo 25. svibnja prošle godine. Tončić, koji nije želio 50-godišnju karijeru okončati kao kažnjeni odvjetnik, odlučio se obratiti Europskom sudu za ljudska prava.

Detalji tužbe Europskom sudu

U tužbi je, kako je potvrđeno sa suda, ustvrdio da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Naime, sutkinja Šupe zabranila mu je da sutkinjama Županijskog suda u Splitu koje su svjedočile na Općinskom sudu u Šibeniku postavlja pitanja o njihovoj odluci u slučaju zemljišta na Bačvicama. Nije mu dozvoljeno da kopira sudski spis, niti su pozvani svjedoci koje je njegova obrana predložila. Napominje i kako podnošenje kaznene prijave protiv splitskih sutkinja nije bilo kazneno djelo, već nalog klijenata koje je zastupao.

U Strasbourgu sada očekuju odgovore hrvatske zastupnice na Europskom sudu za ljudska prava Štefice Stažnik na pitanja je li Tončiću bila omogućena priprema obrane sukladno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima te je li mu bilo dozvoljeno ispitivanje svjedoka. Hrvatska predstavnica, prema Konvenciji, mora odgovoriti i je li Tončić bio optužen za čin koji doista predstavlja kazneno djelo po našem zakonu.