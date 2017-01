Smijenjena Leaković sinoć je na društvenim mrežama djelovala uzrujano, no upravo je dala vrlo smiren intervju za N1

Predsjedništvo SDP-a sinoć je jednoglasno odlučilo da Karolina Leaković više neće biti međunarodna tajnica SDP-a.

Leaković je danas gostovala na N1 televiziji. Ponovila je kako joj smeta što nije dobila obrazloženje za svoju smjenu. “Ne znam koji su razlozi moje smjene, Nadam se da ću ovih dana dobiti objašnjenje i vidjeti o čemu se radi”, rekla. Kao njezin nasljednik na poziciji međunarodnog tajnika imenovan je Domagoj Hajduković koji će navodno tu funkciju obavljati volonterski.

A jesu li mi smijenili ili? — Karolina Leakovic (@KarolinaLe) January 12, 2017

Nezadovoljstvo iskazala nizom statusa na Facebooku

Leaković je nedavno i postala sindikalna povjerenica novoosnovanog SDP-ova sindikata. “Reagirali smo na medijske objave jer nama vodstvo stranke nije objasnilo da će se stranka restrukturirati, doznali smo to iz medija, kao i da se najavljuju otpuštanja. Na ovaj način otvorili smo socijalni dijalog, jer tu ne rade samo ljudi koji se bave politikom, nego i radnici, vozači, tajnici.”, poručila je Leaković.

Leaković je sinoćnju odluku Predsjedništva svoje stranke odmah komentirala na Facebooku, i to nizom pomalo ironičnih statusa. “Mene su smijenili. Prvu. Molim da to uzmete u obzir. Hvala, drugarice i drugovi”, jedan je od prvih.

U raspravu se uključio i Pernar

U jednom od komentara napisala je i kako je jedina smijenjena te tvrdi da joj smeta što joj vodstvo stranke za to nije ponudilo nikakvo objašnjenje. “Dakle, očekivala sam da me Davor informira kako sam nepoželjna. Ni to nije uspio, delegirao je to Zvani koji me obavijestio par sati nakon što su mi novinari to isto dojavili. Bijedno”, napisala je Leaković. U jednom od komentara na svoj status Leaković je napisala: “Ovo je politička čistka”.

U nekom trenutku u raspravu se uključio i saborski zastupnik Ivan Pernar koji je napisao “da je i njemu partija presudila”, kada je skupa s HDZ-om glasala da mu se skine imunitet”. U tom trenutku rasprava je postala malo nekonstruktivna.

Uz prigodnu fotografiju i natpis “Hasta siempre” Leaković je napisala: “To je naš logo, nije li Danica Juričić“. Glasnogovornica Juričić spremno joj je odgovorila: “Hasta la Victoria Siempre”.