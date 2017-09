Šokantno, Bandić je opet uspio odgoditi suđenje; podigao je, doslovno, žalbu na žalbu zbog žalbe

Iako je optužnica protiv gradonačelnika Milana Bandića i njegovog najbližeg suradnika, pročelnika Ivice Lovrića te Zdenke Palac, bivše šefice gradskih Tržnica, za aferu štandovi postala pravomoćna, suđenje, sada je sasvim izvjesno, neće početi još neko vrijeme. Obrana je pronašla novi način da prolongira proces.

Još početkom ovog mjeseca trebalo je biti održano pripremno ročište na kojem se očekivao datum početka glavne rasprave, no odvjetnici okrivljenika podnijeli su žalbu na rješenje kojim je 13. srpnja potvrđena optužnica u ovom slučaju. Riječ je o optužbama za pogodovanje inicijativi U ime obitelji Željke Markić kojoj je Grad za prikupljanje potpisa za referendum u jesen 2014. dao štandove te osigurao promotivne spotove i plakate. Time je, prema stavu USKOK-a, grad oštećen za 309 tisuća kuna.

Nedopušteni potez Milana Bandića i Ivice Lovrića

Bez obzira na to što se na rješenje o potvrđivanju optužnice prema Zakonu o kaznenom postupku okrivljenici ne mogu žaliti, Bandić i Lovrić su ipak to učinili. Podnijeli su žalbe, tvrdeći da optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu, nije donijelo odluku o njihovim prijedlozima da se iz sudskog spisa izdvoje nezakoniti dokazi. No, kako doista ne postoji zakonska mogućnost ulaganja žalbe na rješenje o potvrđivanju optužnice, taj potez Bandića i Lovrića ocijenjen je nedopuštenim.

Međutim, na to rješenje kojim su im žalbe odbijene kao nedopuštene, okrivljenici su sada prema Zakonu o kaznenom postupku ostvarili pravo na novu žalbu. Bandić i Lovrić su ga iskoristili, te su putem svojih odvjetnika Marijana Hanžekovića i Krešimira Krsnika, te žalbe i podnijeli. Zbog toga je cijeli slučaj sada ponovno završio na Vrhovnom sudu RH.

Što će sada reći Vrhovni sud Republike Hrvatske?

Kako je prva žalba Bandića i Lovrića na rješenje o potvrđivanju optužnice doista bila nedopuštena prema Zakonu o kaznenom postupku, nova žalba na odbijenicu vijeća Županijskog suda u Zagrebu nema zakonsko uporište pa je teško zamisliti scenarij prema kojem bi je Vrhovni sud prihvatio.

Zato se u sudskim kuloarima ocjenjuje kako je u pitanju namjerno odgađanje početka glavne rasprave, tim više što je u ovom slučaju već bilo pravnih manevara – otkazivanja punomoći odvjetnika, zahtjeva za odgodom zbog Bandićeve operacije iako do tada nikada nije dolazio na sjednice optužnog vijeća, ulaganja nove odvjetničke punomoći i tako dalje.

Podnošenje žalbe na rješenje o potvrđivanju optužnice u ‘aferi štandovi’ nije jedini ovakav potez odvjetnika, jer je isti povukla i obrana optuženog bivšeg policijskog šefa Mislava Merkaša pa sad ostaje za vidjeti kada će suci Županijskog suda u Zagrebu zaključiti da je u pitanju namjerno otezanje sudskog procesa zbog čega i okrivljenici i odvjetnici mogu biti novčano kažnjeni. Telegram je detaljno pratio kako je do sada odgađan rasplet ‘afere štandovi. Ovdje je kronologija cijelog slučaja.