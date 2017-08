Srbija je tijekom vikenda donijela odluku o povlačenju djelatnika svog veleposlanstva iz Skoplja. Svi diplomati povučeni su na hitne konzultacije u Beograd. Nakon istupa srpskog političkog vrha, razlozi Srbije su nešto jasniji, a o svemu će, kako je danas najavio šef srpske diplomacije Ivica Dačić, u srijedu telefonskim putem razgovarati srpski predsjednik Aleksandar Vučić i makedonski premijer Zoran Zaev. Kako javlja Tanjug, dvoje državnika razgovarat će točno u 12 sati. Izdvojili smo par ključnih pitanja vezanih za cijeli slučaj.

1. Što se zapravo dogodilo?

Svi djelatnici u veleposlanstvu Srbije u Skoplju povučeni su i u nedjelju navečer su stigli u Beograd na hitne konzultacije. Ovakav razvoj događaja iznenadio je javnost jer prvotno nisu navedeni nikakvih razlozi povlačenja. Ministarstvo vanjskih poslova Makedonije samo je potvrdilo da je primilo notu veleposlanstva Srbije u Skoplju kako je osoblje pozvano na konzultacije u Beograd.

2. Koji su razlozi za povlačenje diplomata?

Srpski predsjednik Vučić u ponedjeljak je rekao kako je Srbija povukla svoje diplomate jer je dobila “dovoljno dokaza o ofenzivnom djelovanju protiv srpskih institucija”. To je ponovio i Dačić, a oboje su spominjali i miješanje trećih sila. Ono što je pak konkretno zasmetalo Srbiji je što je Skoplje odlučilo podržati članstvo Kosova u UNESCO-u. Danas je to eksplicitno naveo i šef srpske diplomacije Dačić. On je rekao kako su povlačenjem svojih diplomata željeli dati do znanja da Beograd zna “što se u Skoplju dogovaralo u vezi s Kosovom”. O kakvom se dogovoru radi, nije precizirao.

3. Što kaže Srbija?

Zanimljivo je da su i srpski predsjednik Vučić i ministar vanjskih poslova Dačić u svojim istupima govorili o “ofenzivnom obavještajnom djelovanju” za koje su dobili dokaze sigurnosnih službi. Spomenuli su i “miješanje stranog faktora”, kako piše B92, Vučić je istaknuo kako pritom ne misli na Rusiju. I Vučić i Dačić smatraju da će puno toga jasnije biti za desetak dana.

4. A kako su na sve reagirale makedonske vlasti?

Makedonski ministar vanjskih poslova Nikola Dimitrov danas je održao press konferenciju na kojoj je kazao kako Makedonija nije poduzimala nikakve obavještajne akcije, ni mjere protiv Srbije. Najavio je i kako će sutra razgovarati sa srpskim kolegom Dačićem. Prije toga, tijekom jučerašnjeg dana, makedonska vlada je objavila tri priopćenja u kojim navode kako su razvili prijateljske odnose sa svim susjednim zemljama te pozdravili priopćenje službenog Beograda u kojem se navodi da će pokušati zaštititi prijateljske odnose koji su dosad postojali između dviju zemalja. “U odnosu na glasanje za članstvo Kosova u UNESCO, Vlada Makedonije će imati u vidu poziciju većine zemalja članica EU”, priopćila je makedonska Vlada. Ranije je Makedonija najavljivala kako će biti neutralna po ovom pitanju.

5. Što bi ipak moglo ostati prilično problematično?

Dačić je danas ponovio da će, ako Makedonija predloži glasanje za ulazak Kosova u UNESCO, Srbija uzvratiti i to na način da dovede u pitanje priznavanje ustavnog imena Makedonije. Dačić je rekao kako bi Srbija, slijedeći stajališta zemalja EU-a o imenu pod kojim je priznata Makedonija, svakako mogla poništiti svoju raniju odluku i priznati Makedoniji ime koje joj priznaje i Bruxelles – Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija (FYRM – BJRM). “Veoma smo jasni kada kažemo da želimo dobrosusjedske odnose s Makedonijom, ali se ti odnosi moraju temeljiti na principima reciprociteta – kako vi prema nama, tako mi prema vama”, otvoreno je rekao Dačić.

6. Što ostaje nejasno?

Srpski dužnosnici nisu precizirali što misle kada govore o ofenzivno obavještajnom djelovanju protiv organa i institucija Srbije, ni o miješanju kojih stranih sila pišu. Pitanje je i o kakvom eventualnom miješanju tih sila se radi. Nije poznato ni što će sada poduzeti, ako će uopće što poduzimati, srpske obavještajne službe.