Što se, zapravo, dogodilo u Splitu i zašto nisu posve sulude teorije da bi već ljetos moglo doći do novih izbora za vijeće

Spektakularno političko samoubojstvo koje je Željko Kerum izveo na kraju sučeljavanja sa svojim protukandidatom Androm Krstulovićem Oparom, u organizaciji Slobodne Dalmacije, presudilo je ove izbore. Sve do tog trenutka, Kerum je dobro pazio na svaki korak i brodio je ka sigurnoj pobjedi, što su mu ankete koje su istog dana izašle na RTL-u i Novoj TV praktično garantirale. Treba odmah reći da je zasluženo izgubio, jer je čak i neovisno o težini riječi koje je koristio, a koje su već same po sebi bile skandalozne, napao Oparu izrazito nisko i sablaznio dobar dio pristojnih ljudi u Splitu.

Uradivši to proizveo je dvije stvari. Jedna je da je dio ljudi s ljevice koji je mislio izaći samo da bi glasao protiv kandidata HDZ-a ostao doma, a drugi da je dio ljudi s ljevice koji su čvrsto odlučili ostati doma, ipak odlučio glasati, jer im je takav istup bio previše. Riječ je naravno o manjem dijelu lijevih birača, ali dovoljnom da riješi izbore u ovako tijesnoj situaciji. Točno između ove dvije stvari stala je ta razlika od nešto preko tisuću glasova između njih dvojice.

HDZ je bio spreman na sve kako bi osvojio Split

Kerumova sinoćnja šokiranost i prozivanje za krađu izbora, s obzirom na broj nevažećih listića, ima pak u temeljenje u racionalnoj pretpostavci da je HDZ doista bio spreman na sve da bi dobio Split, ali i u njegovom nerazumijevanju revolta kojeg je kod značajnog dijela građana izazvala činjenica da se u drugom krugu sučeljavanja on, sa svom svojom popudbinom i kandidat HDZ-a. Stoga Kerum jest u pravu kad tvrdi da je HDZ bio spreman na sve, ali nije u pravu kad se čudi tolikom broju nevažećih listića.

HDZ-u je u toj mjeri bilo stalo osvojiti Split, da je Plenković skoro promijenio boravište i prijavio se u njemu, a pored toga su dan uoči izbora, pa i na sam dan izbora nazivali, primjerice još živuće splitske partizane, ne bi li ih uvjerili da je dobro da ljevica glasa za Oparu, pa ga poslije napadne iz svih oružja. Ovo znam, jer sam dobivao pozive od tih zbunjenih ljudi s pitanjem je li to točno. Sad se možemo vratiti revoltu pristojnijeg dijela Splita prema ponudi u drugom krugu.

Dio birača ljevice bojkotirao je drugi krug izbora

Dobar dio građana našao se pred praktično nemogućim izborom, koji im nije ostavio nikakvu drugu opciju osim apstinencije ili poništavanja listića. Nakon skandaloznih, ali prilično jasnih signala iz vrha splitskog i županijskog SDP-a, točnije od strane Aide Batarelo i Arsena Bauka, poslanih biračima, u kojima se sugeriralo da se glasa za Keruma, ja sam u ime Nove ljevice pozvao ljude da ostanu doma i spuste izlaznost ispod 40 posto. Birači ljevice su reagirali dvojako. Izlaznost je pala ispod 40 posto, točnije glasalo je samo 38,01 posto građana s pravom glasa, što je više od 7 posto manje nego u prvom krugu, ali je bilo i tek nešto manje od 10 posto nevažećih listića.

Racionalno je za pretpostaviti kako je, uvažavajući rezultate iz prvog kruga, na kojima je ljevica, ubrojimo li tu liste SDP-a te Nove ljevice i RF-a, koje su u zbroju dobile 15 posto glasova, odlučila mahom bojkotirati drugi krug, bilo apstinencijom, bilo poništavanjem listića, dok su za nekog od kandidata uglavnom glasali oni koji su u prvom krugu podržali Marijanu Puljak. Što nas dovodi do ključnog pitanja, o tome kako će se formirati većina u Gradskom vijeću.

Hoće li biti dogovora između Opare i Puljak?

S obzirom da je teško, ako ne i nemoguće za očekivati da će SDP ili Most podržati HDZ, imajući također u vidu da bi nakon svega izrečenog bilo nemoguće očekivati suradnju Keruma i HDZ-a te uvažavajući činjenicu da bi Kerumu, SDP-u i Mostu i dalje falio jedan vijećnik do većine, kao jednina opcija za sklapanje većine ostaje dogovor između HDZ-a i Marijane Puljak. Činjenica jeste da su kroz čitavu kampanju Marijana Puljak i Andro Krstulović Opara govorili afirmativno jedno o drugome, ali je isto tako činjenica da bi suradnja s HDZ-om značila političko samoubojstvo stranke Pametno, čega su u njoj zasigurno svjesni.

Stoga ne čudi njihovo eksplicitno odbijanje da uđu u ikakvu većinu. Imamo li u vidu da posljednjeg dana kolovoza ističe odluka o privremenom financiranju, ne postigne li se do tada dogovor o većini i ne izglasa novi proračun, Split će ići na nove izbore. Svega navedenog je očito jako dobro svjestan i novi splitski gradonačelnik, koji je održao rijetko odmjeren govor, u kojemu je pokazao svijest o dubini podjela u gradu i izbjegao bilo kakav trijumfalizam.

No, teško da će mu to biti dovoljno za sastavljanje većine. Izlišno je i napominjati kako ovakav rasplet izbora u kojem se vodila mrtva trka između Keruma i HDZ-a, smatram tragičnim, ali ljudi s ljevice ostaju pred ozbiljnim izazovom i pitanjem kako zaustaviti sveopću dominaciju desnice, koja je posebno izražena u Dalmaciji, a odgovor na to pitanje neće biti nimalo lagan, niti će za njega biti puno vremena.