Štromar kaže da će svima koji su dosad predali (ispravan) zahtjev biti odobrena subvencija kredita

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je danas u razgovoru za Novu TV kako će svima koji su dosad predali pravilan zahtjev za subvenciju stambenog kredita biti odobreni poticaji. Na pitanje Mislava Bage je li model, po kojem se subvencija odobrava samo onima koji su najbrži, pošten, odgovorio je:

“To je bila velika priča dan prije nego što smo otvorili natječaj, ali utvrdili smo i uvjerili smo se da nije to toliko bitno, jer u ova tri dana, svi koji su predali zahtjeve i ukoliko su upotpunjeni zahtjevi, dobit će kredit. Bilo je dosta vremena, a ima još dosta vremena. Onaj tko je bio prvi ili 1001, bit će mu odobren kredit.”

Dovoljno novca za 1600 do 1800 zahtjeva

Na Bagino pitanje znači li to da će svi koji su dosad predali zahtjeve dobiti poticaje države, rekao je: “Da, za sve one koji su predali potpuni zahtjev sa svom dokumentacijom koju se trebalo predati”.

Štromar kaže kako je u ova tri dana zaprimljeno oko 1.100 zahtjeva za subvencionirane kredite te da je u planu iskoristiti svih 35 milijuna kuna. Dodao je i da će natječaj sigurno još biti otvoren idući tjedan. Prema prvoj procjeni, kako kaže, Vlada će moći subvencionirati između 1600 i 1800 kredita.

Rješavanje ploče do zasjedanja Sabora

Trenutni šef HNS-a osvrnuo se i na povjerenstvo za provođenje reforme obrazovanja, odnosno činjenicu da će ga vjerojatno voditi Plenković. Na pitanje zašto u HNS-u misle da je to dobra ideja, rekao je: “Mi mislimo da treba biti povjerenstvo, da treba biti institucionalno, a ako je institucionalno, onda i premijer isto može voditi to povjerenstvo. Mi nemamo ništa protiv ako on to želi”, dodavši da će tek idući tjedan znati želi li to premijer, kad planira razgovarati s njim o tome.

Bago ga je pitao i za ploču u Jasenovcu te hoće li sa spornim grbom biti premještena u Novsku. “Ja sam siguran da te ploče, s tim grbom, neće biti u Jasenovcu, za početak, a onda ćemo vidjeti kakve odluke će donijeti povjerenstvo i prihvatit ćemo te odluke”, rekao je, dodavši da bi pitanje trebalo biti riješeno do 15. rujna, odnosno do zasjedanja Sabora.