Svađa Mosta i HDZ-a postaje sve neobičnija, a eskalirala je za vikend; izdvojili smo najzabavnije momente

Ušli smo u finalni tjedan predizborne kampanje za lokalne izbore, a ovoga je vikenda bilo prilično zanimljivo na samom jugu Hrvatske. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje je boravio i premijer Andrej Plenković, u nekoliko je navrata došlo do pomalo neugodnih prebacivanja između donedavnih partnera u Vladi, HDZ-a i Mosta. To možda i ne čudi ako uzmemo u obzir da je ta županija dugogodišnja utvrda HDZ-a, ali i rodni kraj Mostovaca, koji su svoje najjače kandidate stavili na liste za upravo ovu županiju. Kandidat za župana je recimo Nikola Grmoja, a na županijskoj listi su i čelnik Mosta Božo Petrov te bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić. Izdvojili smo par najčudnijih situacija koje su se dogodile.

1. Na skupu HDZ-a pustili snimku razrješenja Mostovih ministara

Na velikom predizbornom skupu HDZ-a u Dubrovniku u nedjelju, prilikom najave premijera Andreja Plenkovića, puštena je snimka sjednice Vlade na kojoj je Plenković smijenio tri Mostova ministra. Okupljeni na skupu to su dočekali velikim ovacijama, zapljeskali su Plenkoviću koji je potom došao na binu i rekao: “Jel ja moram što govori ili je ovo dosta? Što vi kažete?”, na što su okupljeni ponovno reagirali velikim pljeskom. Premijer je kasnije rekao kako “ne vidi ništa sporno” u puštanju snimke na HDZ-ovu skupu, ali je i dodao kako ju “nije on pustio”. Ovu situaciju možete pogledati na 49. minuti videa.

2. Neobičan susret Plenkovića i Grmojina oca

Dok se u Metkoviću pozdravljao s brojnim građanima, Plenković je naišao na oca Mostovca Nikole Grmoje i cijela ta situacija bilo je pomalo neobična. Naime, kada mu je pružio ruku, Plenković je gospodina Grmoju pitao je li dobro, na što mu je ovaj dvaput ponovio: “Nije dobro, ali će biti dobro”. Plenković je na to uzvratio “nakon izbora”, a nakon što se malo udaljio, Dubravka Šuica koja je bila uz njega, rekla mu je da je to bio “ćaća od Grmoje”. Premijer, očito ne znajući za to, pomalo zbunjeno je priupitao: “Je li?”.

Ćaća od Grmoje, ćaća od Grmoje :))) pic.twitter.com/C5rsZ09PRi — Socijalist ⭐ (@socijali_ST) May 14, 2017

3. Orepić napao HDZ, no nije dugo čekao na odgovor

Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, koji je nazočio predstavljanju Mostove kandidatkinje za županicu Primorsko-goranske županije Ines Strenje Linić napao je Plenkovićevu vladu. U svom govoru nzazvao ju je nelegalnom. Rekao je da se parlamentarna većina, temeljem koje je sadašnji premijer dobio vlast, razišla, a nova nije potvrđena. Ocijenio je da je to jedna razina uzurpacije vlasti; da je druga razina smjenjivanje ministara bez Sabora; a treća je razina ta da je premijer sam sebe definirao kao mandatara i uzeo neogranično vrijeme u kojem će formirati većinu.

Nije trebalo dugo čekati na premijerov odgovor bivšem ministru unutarnjih poslova. “Onaj tko gubi ima pravo na svoj komentar, a ono što je važno jest da HDZ i Vlada idu dalje. Vlada normalno funkcionira, a sve drugo vidjet ćete vrlo brzo nakon lokalnih izbora”, poručio je Plenković prilikom posjeta Metkoviću, prenio je HRT.

4. Plenković o Mariću i Eurosongu

Premijer je tijekom predizbornih skupova ovoga vikenda više puta naglašavao kako je prekid suradnje s HDZ-om izazvao sam Most, a ne obrnuto i da će trezveni birač dobro razmisliti tko mu jamči rušenje, a tko stabilnost i rast. ”Trenutna politička epizoda je živahna. Prekid suradnje s Mostom nije došao iz HDZ-a. Imali su izbor hoće li dati povjerenje članu Vlade ili poći s inicijativom SDP-a. Ono što sam ja napravio, napravio bi svaki menadžer ili trener u sportskoj ekipi. Ovo je bio trenutak ili jesi ili nisi. Ne dopuštamo nikome poniženje, kamoli na sjednici Vlade. Ovaj trenutak sada je bitan jer definira tko je tko. Politika je postala triler, a više ljudi je pratilo glasovanje za Zdravka Marića nego recimo Eurosong. Politika je postala kao film”, rekao je Plenković.

5. Policija u Metkoviću uklonila transparente za premijera

Prilikom posjeta Andreja Plenkoviću Metkoviću, u tom je gradu zabilježen jedan manji incident. Naime, nekolicina lokalnih mladića odlučili su se organizirati i dočekati premijera s transparentima na kojima su bile kritičke poruke. No, policija ih je spriječila te im oduzela transparente s obrazloženjem da su isti “neprimjereni te da im je takvo postupanje naređeno”. Nakon medijskih upita, iz policije je stiglo pomalo neobično objašnjenje. Naime, pojasnili su da su transparent uklonili iako nije bio uvredljiva sadržaja jer je mlađi muškarac postavljanjem istoga na prometni znak postupio suprotno odredbama Zakona o cestama.