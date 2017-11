Nakon što su se danima javljale nove žrtve uglednog američkog producenta Harveya Weinsteina, slično se u ovoga tjedna događa oskarovcu Kevinu Spaceyu. Prvo ga je javno prozvao američki glumac Anthony Rapp. Danas su još dvojica muškaraca progovorila o svojim iskustvima s poznatim glumcem. Jedan od njih, meskički glumac Roberto Cavasos, pozvao je svoje kolege da izađu u javnost sa svojim pričama. Također je rekao kako očekuje podizanje brojnih optužnica, baš kao što se dogodilo u slučaju Weinstein. Ovo je sve što morate znati o slučaju Kevin Spacey.

1. Prvi je progovorio Anthony Rapp

Američki glumac Anthony Rapp optužio je Kevina Spaceya za seksualno napastovanje koje s dogodilo prije 31 godinu. U intervjuu za Buzzfeed izjavio je kako ga je Spacey doveo na krevet, a zatim legao na njega. Rapp, koji je tada imao 14 godina, ga je odgurnuo i otišao. U svojem svjedočenju kaže kako mu se čini da je Spacey tada bio pijan.

2. Kako se Spacey pokušao obraniti

Oscarovac Spacey na svom se Twitter profilu ispičao glumcu. Izjavio je kako je užasnut zbog Rappove priče i da se ne sjeća tog incidenta, ali da glumcu duguje ispriku zbog neprikladnog ponašanja. Ovu je priliku iskoristio kako bi priznao da je gay. “Znam da o meni kruže neke priče, a mnoge su nastale upravo zbog činjenice što toliko jako štitim svoju privatnost. Oni koji su mi najbliži i koji me najbolje poznaju, znaju da sam u životu imao veze i sa ženama i s muškarcima.Volio sam i imao romantične odnose s muškarcima tijekom svog života, a sada sam odabrao da ću živjeti kao gay muškarac”, napisao je Spacey u svojoj objavi.

3. Drugi slučaj zlostavljanja

No, ubrzo su se počeli javljati i drugi muškarci koji su imali neugodna iskustva sa Spaceyem. Meksički glumac Roberto Cavazos na svojoj je Facebook stranici napisao kako bi se njegovi susreti s Spaceyjem, u vrijeme dok je studirao glumu u Velikoj Britaniji, mogli okarakterizirati gotovo kao zlostavljanje. Spaceya je upoznao dok je američki glumac bio umjetnički direktor londonskoga Old Vic Theatrea, između 2004. i 2015. godine.“Brojni među nama imaju ‘priču’ s Kevinom Spaceyem”, napisao je Cavazos. “Čini se da je jedini uvjet bio da muškarac bude mlađi od 30 godina, gospodin Spacey je tada osjećao potpunu slobodu da nas dotakne u bilo kojem trenutku, napisao je dalje u svojoj objavi na Facebooku.

4. Iskustvo producenta Tonyja Montane

Danas se javio i filmski producent Tony Montana koji je Spaceya optužio za neprikladno ponašanje u jednom baru u Los Angelesu. “Spacey mi je prišao dok sam naručivao piće. Rekao mi je da pođem s njim. Onda me uhvatio za međunožje i snažno stisnuo. Rekao mi je kako je to znak da je on moj vlasnik”, prepričao je Montana. Iz ove situacije pobjegao je tako da mu je izvrnuo palac kako bi Spacey maknuo svoju ruku s njega. On je također rekao kako mu je Spacey djelovao pijan.

5. Čovjek koji se javio BBC-u

BBC je danas objavio da im se javio čovjek, koji je htio ostati anoniman, tvrdeći da ga je Spacey pozvao na zajednički vikend u New Yorku. To se dogodilo tijekom osamdesetih kada je ovaj čovjek bio tinejdžer. Poznatog glumca upoznao je 1984. godine. Počeli su se dopisivati, a onda mu je Spacey predložio vikend u New Yorku. Tijekom putovanja Spacey mu je predložio da spavaju u istom krevetu. Dečko je odbio i noć je proveo na kauču. Kada se ujutro probudio, našao se u Kevinovom zagrljaju.

6. Kakve su bile reakcije na Spaceyjev slučaj?

Netflix je nakon optužbi na račun Kevina Spaceya, koji igra glavnu ulogu u seriji House od Cards, objavio kako će šesta sezona serije, koja je trenutačno u produkciji, ujedno biti i posljednja. Premda iz Netflixa tvrde kako ukidanje serije nema veze s optužbama, autor serije Beau Willimon optužbe je nazvao problematičnima, ali tvrdi da nije upoznat s tim da je takvog ponašanja bilo na setu. Netflix je najavio kako priprema spin-off popularne serije, koji bi trebao biti fokusiran na lik Douga Stampera, šefa osoblja u Bijeloj kući. Kazalište Old Vic, čiji je direktor Spacey bio u vrijeme kada se dogodio drugi slučaj napastovnja, izrazilo je duboku uznemirenost zbog optužbi na njegov račun. “Takvo ponašanje je svima koji tu radimo potpuno neprihvatljivo”, napisali su u priopćenju.

7. Znakovit govor s dodjele Oscara

Pojedini tablodni mediji pišu kako je Spacey u svom govoru prilikom primanja Oscara za najbolju mušku ulogu dao naslutiti o svom problematičnom ponašanju. Naime, tada je, u dobi od 40 godina, osvojio Oscar za ulogu depresivnog oca Lestera Burnhama koji je u filmu Vrtlog života zaveo prijateljicu svoje kćeri. U govoru je rekao: “Mojim prijateljima, koji su me upozorili na moje najgore osobine. Znam da su to napravili jer me vole. Zbog toga sam uživao glumeći Lestera. U filmu smo vidjeli sve njegove najgore osobine, ali i dalje ga volimo”.

8. Brat progovorio o Spaceyevom teškom djetinjstvu

U medijima se pojavila i priča Spaceyjeva starijeg brata Randalla Flowera o zlostavljanju od strane njihovog oca. Braća, inače, nisu u kontaktu, a Randall radi kao imitator Roda Stewarta i vozač limuzine. Randall je ispričao kako ga je njihov otac godinama silovao, a Kevin je oca, kako tvrdi njegov brat, u tim situacijama često pokušao smiriti.