Svi se pitaju ostaje li Krstičević ministar obrane; izvukli smo poznate činjenice pa možete zaključiti sami

Ministar obrane Damir Krstičević, unatoč spekulacijama i medijskim napisima kako će povući ostavku za Jutarnji je list izjavio kako ostaje pri ostavci. Još uvijek aktualnom ministru očito nije dobro sjela kritika predsjednice Kolinde Grabar Kitarović oko uloge vojske u gašenju požara.

Predsjednica je u srijedu došla u ministarstvo obrane na sastanak s Krstičevićem, a Jutarnji piše i kako se Krstičević u utorak predsjednici nije htio javiti na telefon. Sutrašnji Večernji list na naslovnici piše kako su odnosi između HDZ-a i predsjednice narušeni. “HDZ: Razgovarat ćemo o podršci Grabar-Kitarović”. Čini se kako ova situacija nije niti iz bliza rješena, a evo kratke kronologije događaja.

1. Predsjednica kritizira vojsku

“Smatram da je vojska mogla ranije izaći na teren… iako nisu obučeni i nemaju opremu kao vatrogasci radi se o požaru takvog opsega da je bila potrebna svaka ruka”, kazala je predsjednica u utorak.

2. Krstičević podnosi ostavku

Ministar obrane te je kritike, čini se, shvatio sasvim osobno. Ubrzo je podnio ostavku, a Jutarnjem je rekao: “Nudim mandat na raspolaganje ili me premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović mogu odmah smijeniti ukoliko se pokaže da vojne snage nisu na vrijeme i kvalitetno reagirale na požar” i dodao kako je vojska dobro obavila posao.

3. Predsjednica reterira

“Jako sam iznenađena da je ministar Krstičević ponudio ostavku i to apsolutno ne prihvaćam. On je odličan ministar i jako dobro radi svoj posao te ne snosi odgovornost za to što se dogodilo. Vojska ne može sama izaći na teren već mora biti pozvana… Vojska je u konačnici odradila jako dobar posao”, rekla je predsjednica spomenutom listu.

4. Premijer Plenković staje na stranu svog ministra

Na pressici je premijer Andrej Plenković kazao kako ne prihvaća ostavku ministra Krstičevića, a potom i napao predsjednicu kazavši kako mu “nije jasno na temelju kojih je informacija predsjednica donijela ovakav zaključak”, govoreći o njenoj izjavi o vojsci. “Ne znam odakle njoj takve informacije”, kazao je premijer.

5. Predsjednica se sastaje s Krstičevićem

Predsjednica se u srijedu u ministarstvu obrane sastala s Krstičevićem, a kako su izvjestili mediji, na radnom ručku je dodatno pojašnjeno kako Krstičević nije bio meta jučerašnje kritike. U tom trenutku više je medija, poput Jutarnjeg i RTL-a objavilo kako Krstičević ostaje ministar, pozivajući se na neslužbene informacije i visoke izvore. Činilo se kako su stvari izglađene.

6. Krstičević izjavljuje kako ostaje pri ostavci

No, to se nije dogodilo, barem za sada. “Ja ostajem pri odluci o ostavci na mjesto ministra obrane. Imam vojničku čast i ne dozvoljavam da itko govori protiv vojske koja je sjajno odradila svoj dio posla na obrani Dalmacije od požara. Vojnici su napravili upravo ono što se od njih tražilo i zbog čega su pozvani”, kazao je Jutarnjem listu ministar Krstičević.

7. Koga je onda kritizirala predsjednica?

Grabar Kitarović je kazala kako “odgovornost imaju oni koji su na terenu krivo procijenili situaciju i prekasno pozvali u pomoć vojsku”. Vojsku, inače, poziva DUZS nakon što ih o toj potrebi obavijeste vatrogasni zapovjednici. Na čelu DUZS-a nalazi se Dragan Lozančić, bivši šef SOA-e, koji je morao otići s te pozicije nakon što je izgubio povjerenje predsjednice. Spekuliralo se kako je to zbog transkripata koje je tadašnja SOA-a prikupila prateći Zdravka Mamića, a na kojima se mogla čuti i sama predsjecnica.