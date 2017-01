Svi se pitaju zašto je predsjednica išla u SAD, a ovo su najvažnije stvari o tom pomalo neobičnom posjetu

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u subotu je završila svoj posjet Sjedinjenim Državama, stoji na stranicama Ureda predsjednice. Predsjednica je u posjet išla pred Novu godinu, a iz njenog Ureda o karakteru i programu posjeta izlazile su tek šture informacije. Što je, očekivano, izazvalo veliki interes javnosti, a predsjednica je zaradila i nekoliko prijava Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Izdvojili smo nekoliko zanimljivih stvari.

1. Prijavljena je Povjerenstvu za sukob interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaprimilo je tri prijave protiv predsjednice zbog njenog puta na novogodišnje slavlje u SAD. Od Povjerenstva se u svim prijavama traći da utvrde karakter predsjedničinog puta: radi li se o privatnom ili službenom putovanju, te utvrde postoji li sukob interesa,

“Okolnosti puta nisu poznate, a iz onoga što je dosad javno objavljeno i dostupno nije razvidno radi li se o privatnom ili službenom putovanju”, objasnila je Hini Dalia Orešković koja je dodala da će Povjerenstvo raspraviti ima li razloga i povoda za pokretanje postupka.

2. Šturo priopćenje iz Ureda predsjednice

Nakon brojnih upita i polemika u javnosti, iz Ureda predsjednice napokon su se oglasili povodom njenog putovanja u Sjedinjene Američke Države. Napisali su da je predsjednica tamo otišla službeno.

“Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović boravi službeno u Sjedinjenim Američkim Državama, zajedno sa šeficom kabineta Natalijom Hmelinom. Za vrijeme boravka Predsjednica će imati sastanke s predstavnicima političkog i društvenog života te nevladinog sektora. Predsjednica je išla redovitim komercijalnim letom”, kratko piše u odgovoru glasnogovornika Ureda predsjednice na upit N1.

3. Predsjednica dala malo neobični intervju

Predsjednica je u četvrtak dala intervju za HRT. Nalazila se ispred Bijele kuće. Naglasila je da je u SAD-u u službenom posjetu i da nema ništa tajnovito o tome. “Ovo je posjet koji je službeni posjet i koji je usredotočen upravo na to da se iskoristi ovaj trenutak između dvije administracije, da se Hrvatska pozicionira kao čimbenik koji će doista aktivno sudjelovati u kreiranju američke vanjske politike”, naglasila je predsjednica.

Posebno je zanimljiv bio njen odgovor o tome s kim se sastala u SAD-u. “Susrela sam se s jako puno ljudi. Neki od njih će vam sami objaviti na svojem Twitteru ili Facebook profilu da smo se sastali, ali neki od njih nisu imena koja žele biti prominentna u medijima i ja to poštujem.”

4. Dva sastanka za koja je javnost doznala na Twitteru

Republikanski senator Marco Rubio objavio je na svom Twitteru profilu fotografiju s predsjednicom Grabar Kitarović. Krako je napisao da su razgovarali o načinima produbljivanja veza unutar NATO pakta.

Predsjednica sje bila i na sastanku u Atlantskom vijeću u Washingtonu,. Damon M. Wilson, potpredsjednik Atlantskog vijeća na Twitteru je objavio njihovu zajedničku fotografiju. To su zapravo jedina dva sastanka za koja je hrvatska javnost zasad doznala.

Met with Croatian President @KolindaGK today and discussed ways to deepen our ties to a close NATO ally. pic.twitter.com/VUJeIniduY — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) January 4, 2017

Thanks to @KolindaGK for visiting @AtlanticCouncil to strategize on 3Seas Initiative / @WGForum + new US strategy for SEE/W.Balkans pic.twitter.com/BwKjzO0JiR — Damon M. Wilson (@DamonMacWilson) January 7, 2017

5. Još jedno neobično javljanje HRT-u

Predsjednica se još jednom iz Amerike javila u središnji Dnevnik. Ovaj put komentirala je vizni režim, odnosno mogućnosti ukidanja viza za hrvatske građane. U najavi njezine izjave, HTV-ova Mirjana Posavac kazala je kako predsjednica nastavlja posjet SAD-u te “osim o političkim temama i pozicioniranju hrvatske vanjske politike kod nove američke adiministracije, sa sugovornicima je razgovarala i o dvostrukom oporezivanju i ukidanju viza za hrvatske građane”.

6. Vrijeme boravka je navodno malo produljeno

Iako je prema prvim informacijama bilo planirano da se predsjednica iz Sjedinjenih Država vrati 5. siječnja, predsjednica je svoj boravak produljila za dva dana, do 7. siječnja. Razlog tome su, prema pisanju medija, važni sastanci, o čijim detaljima javnost nije izviještena.

Predsjednica je, netom prije povratka, dala još jednu izjavu za HRT u kojoj je govorila o dojmovima svog posjeta SAD-u. “Moram reći da sam jako zadovoljna posjetom. Malo sam optimističnija nego kad sam došla. Mislim da se ipak puno više može napraviti nego što smo to mislili. Mislim da se predsjednika Trumpa duboko podcjenjuje kad je riječ o vanjskoj politici i strategiji koju će imati i držim da Hrvatska ima jako puno prostora da kao saveznica SAD-a napravi puno, ne samo za sebe nego za cijeli prostor jugoistoka Europe, naravno i za transatlantsku zajednicu, rekla je predsjednica za HRT.

7. Miro Kovač kaže da posjet nije bio službeni

Bivši ministar vanjskih poslova, HDZ-ov Miro Kovač prokomentirao je predsjedničin posjet SAD-u. U emisiji Točka na tjedan N1 televizije rekao je kako je uvjeren da će predsjednica javnosti pojasniti s kim je sve razgovarala u SAD-u. Kovač je rekao i kako predsjedničin posjet nije službeni. “Nije to službeni posjet. Ima raznih posjeta. Ovisi kako to karakterizirate. Ima tu stupnjeva dilomacije: privatni, radni, službeni i državni”, rekao je Kovač. Na kraju je konstatirao da je to “privatni posjet sa službenim kontaktima.”