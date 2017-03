Svi su čekali da se predsjednica preseli i ispuni svoje obećanje. Nije se dogodilo ništa, a evo kronologije

Nakon jučerašnje objave ministra Gorana Marića više nema nikakve dvojbe; predsjednica Kolinda Grabar Kitarović neće preseliti svoj ured s Pantovčaka. Ministar državne imovine rekao je kako država nema adekvatan prostor gdje bi predsjednica mogla otići. Na taj način završena je priča o jednom od najglasnijih predsjedničinih predizbornih obećanja, a iako je i tijekom ove dvije godine mandata često ponavljala da ne odustaje od preseljenja na neku manju i jeftiniju lokacije, to se na kraju ipak nije dogodilo.

1. Predsjedničino predizborno obećanje

U jeku kampanje za predsjedničke izbore, u siječnju 2015., predsjednica je najavila da će, ako pobijedi na izborima, preseliti ured s Pantovčaka. “Kao predsjednica preselit ću rezidenciju i to u Visoku ulicu gdje sam i počela raditi 1993. godine. Smatram da je to sasvim primjerena lokacija za predsjednicu Hrvatske jer je Vlada ionako i sada plaća, a ne koristi se i zjapi prazna. To će znatno smanjiti troškove mog Ureda”, naglasila je Grabar Kitarović te rekla da će Pantovčak otvoriti za građane, za potrebe osoba s invaliditetom, djecu s poteškoćama u razvoju, odnosno za neku sličnu funkciju ili namjenu.

2. Milanovićeva Vlada dala joj je što je željela

Milanovićeva Vlada je na sjednici krajem siječnja 2015., malo nakon što je Grabar Kitarović došla na vlast, Uredu predsjednika Republike na upravljanje dala rezidenciju u zagrebačkoj Visokoj ulici u koji je predsjednica najavila preseljenje svoga ureda. Rezidencijom je dotad upravljao Ured za rezidencijalne potrebe. Grabar Kitarović je tada pozdravila spremnost Vlade na suradnju, ali i rekla kako je Vlada trebala pričekati da preuzme dužnost Predsjednice, te službeni zahtjev Vladi za alternativnu lokaciju Ureda predsjednice.

3. Predsjednica osniva povjerenstvo za preseljenje

U ožujku iste te 2015. godine predsjednica je, kao što je ranije najavila,

donijela Odluku o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske. Istom se odlukom osnovalo Povjerenstvo koje je za zadatak imalo utvrditi uvjete, odnosno smještajne potrebe Ureda, a polazeći od sigurnosnih, tehničkih, protokolarnih i prostornih standarda, te voditi posebne račune o troškovima preseljenja.

4. Spekuliralo se i o Banskim dvorima

U mandatu Vlade Tihomira Oreškovića, u javnost je izašao novi prijedlog. Naime, tadašnji potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko predložio je da predsjednica preseli svoj Ured s Pantovčaka u Banske dvore, a da Vlada svoje novo sjedište ima u zgradi na Prisavlji, poznatijoj pod nazivom Kockica. Iz Ureda presjednice pozdravili su ovu incijativu te ideju nazvali dobrom i apsolutno prihvatljivom. No, sve je ostalo samo na prijedlogu.

5. Vraćanje rezidencije u Visokoj DUUDI-ju

U svibnju prošle godine Oreškovićeva Vlada je na sjednici donijela odluku kojom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) daje na upravljanje vilu u zagrebačkoj Visokoj ulici koju je prethodna Vlada dala na upravljanje predsjednici. Tom se odlukom Uredu predsjednice na upravljanje daje Glavna kuća na Pantovčaku te Vila Prekrižje, a DUUDI-ju zgrade u Visokoj ulici 15 i 22, Zelena vila na Pantovčaku. Tako se zgrada u Visokoj 22 ponovno počela koristiti u protokolarne svrhe.

6. Predsjednica ponovila da želi preseljenje

Predsjednica je u veljači, povodom dvije godine svoga manadata, održala press konferenciju na kojoj je rekla kako očekuje da joj Vlada ponudi odgovarajuću lokaciju jer se osjeća izolirano na Pantovčaku. Rekla je i kako je rad posebnog povjerenstva koje je osnovala kako bi se bavilo problematikom preseljenja njenog ureda završilo svoj posao te da je poslalo izvještaj Ministarstvu državne imovine.

7. Ministar potvrdio da ništa od preseljenja

“Predsjednica Republike Hrvatske svoj ured neće preseliti s Pantovčaka jer država nema prostor koji bi udovoljio svim uvjetima potrebnim za njegov rad”, potvrdio je u četvrtak za HRT ministar državne imovine Goran Marić. Rekao je kako su iz ministarstva izvijestili predsjednicu da Ministarstvo državne imovine u svojem portfelju ne raspolaže odgovarajućim kompleksom ili nekretninom koja bi po funkcionalnosti i svojim specifičnim značajkama mogla biti moguća zamjena sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske.