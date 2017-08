Građevinski poduzetnik Branimir Bizar tvrdio je u lipnju da mu suprug Anke Mrak Taritaš duguje 644.865,66 kuna za uređenje stana u Bulićevoj ulici. Jutarnji je tada objavio i račun na gotovo 645 tisuća kuna koji, kako im je potvrđeno iz Bizarove firme Ing-grad d.o.o., do tada nije plaćen. Oni su kazali kako su obnovili stan obitelji Taritaš prije više od dvije godine, ali kako im račun nije plaćen. No, saborska zastupnica Mrak Taritaš, danas predsjednica stranke GLAS tada je kazala kako ne zna o čemu je riječ.

Ovog je utorka Jutarnji objavio kako su im iz tvrtke Ing-grad d.o.o. potvrdili kako je bračni par Taritaš platio polovinu duga za uređenje stana. “Polovina duga za uređenje stana bračnog para Anke Mrak Taritaš i Zlatka Taritaša koji je iznosio ukupno 644.856,66 kuna podmirena je, a ostalih nešto više od 300-ak tisuća kuna trebali bi platiti na jesen”, kazali su za Jutarnji.

Taritaši su, dakle, platili račun za koji je Anka Mrak tvrdila da ne postoji. Taritaš sada kaže kako je podmirila oko 100 tisuća kuna tog duga, a i dalje negira da je dug bio toliko visok. Izvukli smo što je govorila u lipnju, a što sada, o obnovi stana.

10.6. ‘Nemam pojma o čemu je riječ’

Mrak Taritaš je, kako je pisao Jutarnji, upitana o računu za obnovu stana za taj list kazala kako ne zna o čemu je riječ. Kada su joj poslali račun, ponovno je tvrdila da ne zna o čemu se radi. “Ovo nema veze sa mnom. Nemam pojma o čemu je riječ. Apsolutno podmetanje. Morat ću uzeti odvjetnika. Žao mi je što to ide u tom smjeru”, odgovorila je Anka Mrak Taritaš, na upit Jutarnjeg zašto račun prema građevinskom poduzetniku nije podmiren. Jutarnji je tada kontaktirao i njenog supruga Zlatka Taritaša na kojeg je naslovljen račun, ali on nije htio dati izjavu, kazavši samo da se ne bavi politikom.

11.6. ‘Kad ste u politici svašta možete očekivati’

“Imam stan u koji smo uselili 2014. podmirili smo račune majstorima koji su sudjelovali u uređenju. Uređenje stana od 80 kvadrata je stajalo mnogo manje od toga što spominje dotični gospodin. To je kontekst u kojem se želi sve nas prikazati kao iste. Nemam problema s tim što se mene napada, ali mi je problem kad se napada mog supruga ili sina. Želi me se prikazati da sam kao i ostali, no to je neistina. Kad ste u politici možete svašta očekivati”, kazala je Mrak Taritaš govoreći o slučaju u emisiji Nedjeljom u dva.

1.8. ‘Sve zajedno je jedna ružna priča’

“Ja sam na godišnjem odmoru, na plaži. Nakon dvije godine što nisam bila na moru. Dvije godine nisam imala ni dana godišnjeg odmora, prema tome izvan sam svih priča. Nemojte ništa sa mnom provjeravati. Sve zajedno je jedna ružna priča, što se tiče moje obitelji i mojih sinova i mislim da imam pravo na dva tjedna odmora, ako ništa drugo”, rekla je Mrak Taritaš Jutarnjem listu kada su je pitali kako to da je platila dug za koji je tvrdila da ne postoji.

1.8. ‘100 tisuća kuna smo podmirili u dva navrata ovo ljeto’

“Vrijednost ugovorenih radova za renoviranje stana bila je oko 350 tisuća kuna pa je račun koji je tri godine nakon završetka radova objavljen u medijima od 640 tisuća kuna iznenadio i mene i supruga. Nakon toga je moj suprug kontaktirao g. Brizara da vidi o čemu je riječ i prema svim izračunima, već prije je bilo podmireno oko 240 tisuća kuna u nekoliko rata tijekom izvođenja radova te je preostalo malo više od 100 tisuća kuna duga koji smo podmirili u dva navrata ovo ljeto. Time je ova priča za mene završena”, kazala je za tportal.

*Što je i dalje nejasno?

Mrak Taritaš kaže kako je priča završena, a iz tvrtke Ing-grad kažu kako je podmirena tek polovina duga te kako bi ostalih nešto više od 300 tisuća kuna trebali platiti na jesen. Jutarnji je objavio i kako je tvrtka Ing-grad bila angažirana i na poslovima nakon poplave u Gunji kada je Mrak Taritaš bila ministrica graditeljstva. No, gospodin Brizar Jutarnjem je rekao kako “ne vidi kakve bi veze naš račun mogao imati s Gunjom”. Mrak Taritaš je, gostujući u lipnju u Nu2, o ovome kazala kako niti jedan čovjek koji je obnavljao njezin stan nije sudjelovao u obnovi u Gunji, ali i dodala kako neki jesu kooperanti, u jednom manjem dijelu.