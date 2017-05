Telegram je upravo dobio potvrdu: SDP prikuplja potpise za samoraspuštanje Sabora, tvrde da ne stoje sasvim loše

Upravo smo dobili neslužbenu potvrdu da dio saborskih zastupnika razmišlja o raspuštanju Sabora, i to bez HDZ-a. Ukoliko ministar Zdravko Marić sutra bude opozvan, vrlo lako bi moglo doći do samoraspuštanja Sabora, informacija je za koju smo dobili potvrdu iz dva izvora.

Kako bi taj prijedlog uspio, potrebno je prikupiti minimalno 76 potpisa, a to bi evidetno mogli biti isti oni koji su najavili glasovanje za opoziv ministra Marića, dakle zastupnici okupljeni oko SDP-a i Mosta.

Raspisivanje novih izbora

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja potvrdio je u večerašnjem Dnevniku Nove TV da je Most za samoraspuštanje Sabora, u slučaju da Marić bude opozvan. To bi značilo da točka o glasanju opoziva predsjednika Sabora Bože Petrova zapravo nikada ne bi došla na red. I, tehnički, računaju kako bi dobili nešto bodova pred izbore, budući da bi se Andrej Plenković našao u identičnoj situaciji kao lani Karamarko; nakon što je srušio svoju Vladu i obećavao novu većinu, ostao bi bez podrške u Saboru. Iako se, naravno, njihovi rejtinzi u svim relevantnim istraživanjima ne mogu uspoređivati.

U slučaju da ova inicijativa uspije i da dođe do samoraspuštanja Sabora, izbori će morati biti provedeni u roku od 60 dana. Pritom, nema onog roka od minimalno 30 dana koji se spominje u ostalim kombinacijama. Ukoliko se Sabor sam raspusti, tehnički više nema većine pa ni roka u kojem bi se ona trebala prikupiti. Za pretpostaviti je da bi se nacionalni održali kad i drugi krug lokalnih izbora, no to su sad već uistinu spekulacije, budući da će u ovim okolnostima biti vrlo teško prikupiti dovoljan broj zastupnika bez HDZ-a.