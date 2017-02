Telegramova analiza pokazuje zašto je Šukerova izjava kako ‘HNS poštuje Zakon o sportu’ prilično cinična

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker sastao se danas u Banskim dvorima s premijerom Andrejem Plenkovićem, no kaže kako nisu razgovarali o stanju u HNS-u niti mogućim ostavkama čelnika saveza, koje je jučer zatražio HDZ-ov koalicijski partner Most.

Novinari su Šukera, među ostalim, pitali zašto HNS ne primjenjuje Zakon o sportu, na što je on izjavio kako to uopće nije istina. Primjenjuju ga, kaže, po svakoj točki. “Mi ga možda i jedini primjenjujemo. Treba nam cjeloviti Zakon o sportu… Mi primjenjujemo Zakon, a sve ostalo je, kao što predsjednik Trump kaže, fake news”, rekao je Šuker. No, to jednostavno nije točno, HNS i dalje ne poštuje Zakon o sportu.

Situacija s HNS-om i Zakonom o sportu možda djeluje konfuzno. Zato je Telegram, početkom srpnja prošle godine, razgovarao sa stručnjacima koji su pojasnili situaciju. U našoj analizi sudjelovali su Ivan Brleković, nekadašnji dopredsjednik HNS-a i koautor Statuta nogometne organizacije, Srđan Gjurković, autor izmjena Zakona o sportu iz 2015., te ustavna stručnjakinja Sanja Barić. Podsjećamo na najvažnije dijelove.

1. HNS je jednostavno rekao da neće poštovati zakon (i tako je ostalo do danas)

Aktualni Zakon izglasan je u kolovozu 2015., a kako je bio propisan i rok prilagodbe od šest mjeseci, trebao se početi primjenjivati najkasnije 9. veljače 2016. godine. No, Hrvatski nogometni savez taj je Zakon ignorirao i nastavio se ravnati po starom. Jednostavno, kazali su kako zakon neće poštivati i poslali su Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti. Taj zahtjev su u međuvremenu povukli, no Zakon i dalje nisu poštivali.

2. Što su rekli, zašto neće poštovati Zakon?

Kazali su kako HNS nije savez u kojem najmanje polovina klubova iz nacionalnog stupnja ima profesionalni status, na koje se odnose odredbe o formiranju Skupštine. Do te je neobične računice HNS došao na način da su zbrojili mušku 1. HNL, ali i 1. žensku nogometnu ligu, 1. ligu futsala te nogomet na pijesku. Prema toj računici više od polovice klubova zaista nije imalo profesionalan status.

3. Što je trebao napraviti HNS?

HNS je, prema novom zakonu, morao sazvati skupštinu na kojoj bi napravili nužne izmjene statuta i uskladili ga s izmjenog zakona. To su trebale napraviti i sve skuštine županijskih nogometnih saveza. “Nakon toga, trebalo je sazvati novu skupštinu koja je trebala biti birana po novom modelu, da svaki član, a tu su županije i Grad Zagreb, ima jednog predstavnika – dakle ukupno 21 zastupnika. Uz to, svaki klub iz prve hrvatske nogometne lige trebao je dati dva predstavnika – dakle daljnjih 20, odnosno ukupno 41 zastupnik”, rekao nam je tada gospodin Brleković. Uz to, HNS-u je imao mogućnost odrediti da u skupštini može biti i još nekoliko predstavnika klubova druge i treće nogomete lige te predstavnici igrača i trenera.

4. HNS je poslao zahtjev za ocjenom ustavnosti…

HNS je Ustavnom sudu poslao zahtjev za ocjenom ustavnosti Zakona o sportu. Njihov zahtjev temelji se na povredi slobode udruživanja što je propisano Ustavom i konvencijom zaštite ljudskih prava.

5. …pa su ga, nakon što su otkriveni kontakti sutkinje Ustavog suda Banić i Zdravka Mamića, povukli

Samo 11 dana nakon podnošenja zahtjeva, Ustavni sud je zaprimio zahtjev za povlačenje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u sportu. Gotovo u isto vrijeme otkrivene su USKOK-ove mjere tajnog nadzora telefona sutkinje Slavice Banić. Tada se sumnjalo kako je Mamić sa sutkinjom Banić navodno dogovorao rušenje tog zakona. “Žao mi je što su moji privatni i površni kontakti s Mamićem doveli do propitivanja vjerodostojnosti Ustavnog suda”, kazala je tada Banić.

6. Kako je HDZ pokušao spasiti vrh nogometa?

U srpnju 2016. tehnički ministar Predrag Šustar pokušao je promijeniti dva članka iz Zakona donesenog 2015. Riječ je, konkretno, o članku 46., stavku 7. koji govori o načinu formiranja skupštine nogometnog saveza jedne županije te članku 47., stavku 8, koji govori o formiranju skupštine HNS-a. “Ukidanjem ta dva članka vraćamo se na staro stanje kakvo je bilo prije zadnjih izmjena zakona 2015. godine. Takvo je staro stanje omogućavalo aktualnom vodstvu HNS-a apsolutnu kontrolu nad savezom”, rekao nam je tada Ivan Brleković.